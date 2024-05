Cận cảnh bộ váy lấy cảm hứng từ thư pháp Việt của Á hậu Phương Nga tại Cannes

Trong ngày thứ 11 của LHP Cannes 2024, Bình An - Phương Nga là cặp sao Việt duy nhất tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế. Á hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy và kiêu sa với bộ cánh từ NTK Lê Thanh Hòa, ông xã cô chọn vest bảnh bao, có tone đen - trắng matching với trang phục của vợ.