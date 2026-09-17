Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Thứ năm, 10:04 17/09/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn

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GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào sáng 17/9, mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng đã khiến hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực không kịp tiêu thoát. Tình trạng ngập sâu diễn ra diện rộng, tập trung chủ yếu tại các tuyến đường huyết mạch và khu dân cư ven các trục giao thông lớn.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 2.

Cụ thể, các khu vực xung quanh Sân vận động Mỹ Đình, tuyến đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, phố Trần Bình và đường Tố Hữu... đều ghi nhận mức nước ngập sâu từ 20 đến 50cm.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 3.

Dòng nước mênh mông tràn vào sát thềm nhà dân, biến nhiều con phố thành các "dòng sông" thu nhỏ ngay giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 4.

Tại khu vực phố Thiên Hiền và các tuyến đường lân cận, khung cảnh buổi sáng đầu tuần trở nên vô cùng nhốn nháo và khó khăn. Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân bị đảo lộn hoàn toàn: Nhiều người dân phải xắn cao quần, tháo giày dép, lội bì bõm qua dòng nước ngập để tìm cách di chuyển ra đường lớn.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 5.

Hàng loạt phương tiện xe máy, xe điện khi cố gắng vượt qua vùng ngập đã bị nước tràn vào động cơ gây chết máy đột ngột. Nhiều chủ phương tiện phải bất lực đứng chờ nước rút hoặc loay hoay tìm cách dắt bộ tìm tiệm sửa xe.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 6.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 7.

Khu vực Yên Nghĩa gần tòa Xuân Mai Complex một chiều đường gần như không thể di chuyển trong sáng 17/9.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 8.

Người dân di chuyển bằng thuyền hơi qua khu vực ngập sâu.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện nên cẩn trọng, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe để tránh nguy cơ chết máy, hỏng hóc nặng hoặc gặp nguy hiểm do các hố ga mở bị nước che khuất tầm nhìn.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 10.Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.



 




 

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