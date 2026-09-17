Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm
GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.
Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm
Quy định về ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe có thể nhiều người chưa biếtĐời sống -
GĐXH - Màu sắc của biển số xe tại Việt Nam được quy định nhằm phân loại nhóm đối tượng sở hữu, cơ quan chức năng hoặc mục đích sử dụng phương tiện. Ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe được quy định cụ thể thế nào?
Tháng sinh Âm lịch của người có đường công danh rộng mởĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây có bản lĩnh, biết nắm bắt cơ hội và càng trưởng thành càng dễ tạo dựng sự nghiệp ổn định.
Những con giáp hay quên đến mức khiến người xung quanh 'bó tay'Đời sống -
GĐXH - Có những con giáp sở hữu trí nhớ khá "có chọn lọc", đôi khi vì thế mà mắc phải những sai sót đáng tiếc.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổiĐời sống -
GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'Đời sống -
GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chếtĐời sống -
GĐXH - Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Hà Nội: 5 người tử vong trong đám cháy nhà dân lúc rạng sángĐời sống -
GĐXH - Rạng sáng ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ ở phường Tây Hồ, Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Hà Nội công khai danh sách hơn 22.000 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTNĐời sống -
GĐXH - BHXH TP Hà Nội đã công khai danh sách hơn 22.000 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố tính đến hết 31/8/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người càng về già càng nhiều phúc lộcĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là có đường đời thuận lợi, hậu vận dễ hưởng phúc.
Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi côngĐời sống -
GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.