Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Ngôi nhà nằm giữa cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng

Ngôi nhà đơn độc một mình. Ảnh: CTwant





Nhiều năm trước, chính quyền huyện Kim Khê thúc đẩy dự án tái thiết Đường cao tốc Quốc lộ G206 đi qua tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và kết thúc ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo kế hoạch, khu vực nơi gia đình ông Hoàng sinh sống nằm trên tuyến đường này và phải di dời. Sau khi được phổ biến phương án bồi thường, hầu hết người dân xung quanh đã ký hợp đồng và chuyển đi. Chỉ có gia đình ông Hoàng vẫn bám trụ ở lại.

Cụ thể, quốc lộ G206 là đường cao tốc hạng nhất Bắc Nam bắt đầu từ Uy Hải, Sơn Đông ở phía Bắc và kết thúc tại Sán Đầu, Quảng Đông ở phía Nam, đi qua năm tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Quảng Đông, với tổng chiều dài hơn 2.400km.

Theo CTwant, chủ nhà là ông Hoàng, 72 tuổi không hài lòng với số tiền đền bù của chính quyền. Ban đầu, chính quyền bồi thường phá dỡ hơn 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 6 tỷ đồng) và 2 ngôi nhà. Tuy nhiên, ông Hoàng yêu cầu 3 căn nhà.

Hơn nữa, tiền đền bù không cấp một lần, mà chia thành 2 lần vào năm 2024 và năm 2025. "Cấp bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, vì tôi có hai con trai, lúc đầu tôi chỉ muốn cấp một lần".

Ảnh: CTwant





Sau một thời gian dài đàm phán không có kết quả, chính quyền huyện Cẩm Tây đã thiết kế lại đường, vòng qua hai bên ngôi nhà và hình thành nên "Mắt thần Cẩm Tây". Họ xây một cây cổng riêng để gia đình ông Hoàng có thể ra vào. Việc làm này khiến kinh phí xây đoạn đường này bị đội lên so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi cao tốc hoàn thành, chủ nhà và con trai út vẫn sống ở đây. Sau đó, ông Hoàng đã chi gần 100.000 nhân dân tệ thuê luật sư ở Bắc Kinh xử lý vụ việc và đệ đơn kiện lên tòa án, nhưng phiên tòa vẫn chưa bắt đầu.

Trong thời gian này, chính quyền hứa sẽ tăng đền bù thành 3 ngôi nhà như yêu cầu nhưng cả hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung về phương thức thanh toán bồi thường.

Trong một số lần trả lời phỏng vấn gần đây, ông Hoàng cũng đã thừa nhận rất hối hận vì không đồng ý với các điều kiện phá dỡ trước đó. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ông sẽ đồng ý với các điều kiện phá dỡ tại thời điểm đó. Bây giờ giống như thua cược và ông cảm thấy có chút hối hận.

Số phận ngôi nhà hiện ra sao?

Gia đình ông Hoàng đã chuyển đi vì không chịu nổi sự bất tiện khi sinh sống.





Khi cao tốc hoàn thành, trên một đoạn đường G206 ở huyện Kim Khê thuộc thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), ngôi nhà này đã được cư dân mạng gọi đùa là "Con mắt Kim Khê" do nằm một mình chắn giữa đường 2 làn xe. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà như một con mắt gắn giữa đường nên được đặt tên như vậy.

Thời điểm đầu năm 2025, ông Hoàng và con trai út vẫn sống trong ngôi nhà. Nhà có nước và điện nhưng không có nhà vệ sinh, không có bếp, cũng không có mạng Internet. Ti vi cũng không thể xem được. Cuộc sống vốn đã bất tiện nên thời điểm đường cao tốc chính thức thông xe chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối hơn.

Tới tháng 4, do không chịu nổi tiếng ồn kéo dài, gia đình ông Hoàng quyết định rời đi. Sau đó, các tài xế đi xe qua đây phát hiện cảnh tượng trước nhà chất đầy đồ đạc, phía sau cỏ mọc rậm rạp. Nhiều tấm kính cửa sổ bị vỡ, chứng tỏ đã lâu không có người ở.

Ngày 10/8, một người đàn ông tới đây, sử dụng flycam ghi hình. Cảnh tượng từ trên cao cho thấy, bên ngoài ngôi nhà rất hoang vắng.

Sau đó, con dâu ông Hoàng trong một bài viết chia sẻ trên trang cá nhân cũng xác nhận rằng gia đình đã dọn đi. Người này không rõ thời gian tới ngôi nhà có bị phá bỏ hay không.

Vào giữa tháng 8 vừa qua, Bí thư thôn Phong Thu cũng xác nhận gia đình ông Hoàng đã dọn ra thị trấn và thuê nhà từ tháng 4. Song việc chính quyền có tháo dỡ căn nhà này hay không, đến nay chưa có quyết định chính thức. Đại diện chính quyền địa phương khi được hỏi cũng từ chối bình luận về kế hoạch tiếp theo đối với ngôi nhà.