Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Thúy Vân

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GĐXH - Công an Hà Nội thông báo, ai biết Nguyễn Thúy Vân (SN 1968; nơi thường trú: 26 Lò Sũ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở đâu báo ngay cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân (SN 1968; nơi thường trú: 26 Lò Sũ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Công an Hà Nội thông báo truy tìm Nguyễn Thúy Vân - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thúy Vân. Ảnh: CACC

Điều tra của cơ quan Công an cho biết, Nguyễn Thúy Vân đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xảy ra năm 2025 tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Thúy Vân hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thúy Vân.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Thúy Vân ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0858.347.888) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

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