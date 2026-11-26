Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 25/11/2026, Công an phường Thục Phán phối hợp với Agribank Chi nhánh Cao Bằng kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, giúp một người dân bảo toàn số tiền 80 triệu đồng.

Người bị hại là bà L.T.K (SN 1947, trú tại xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng). Trước đó, các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng và Công an phường Thục Phán kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh Công an. Ảnh: CACC

Bằng thủ đoạn đe dọa, gây áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu bà chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để phục vụ công tác xác minh, điều tra; đồng thời yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không thông báo cho người thân và những người xung quanh.

Khi bà K đến Agribank Chi nhánh Cao Bằng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động phối hợp với Công an phường Thục Phán kiểm tra, xác minh và tuyên truyền, giải thích cho bà về thủ đoạn lừa đảo.

Qua phân tích, hướng dẫn, bà K đã nhận diện được bản chất vụ việc và dừng giao dịch kịp thời. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của lực lượng Công an và ngân hàng, toàn bộ số tiền 80 triệu đồng của bà được bảo toàn.

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