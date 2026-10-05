Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh liên quan vụ án lừa đảo gần 60 tỷ đồng

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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát quyết định truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1984) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới gần 60 tỷ đồng thông qua thủ đoạn chạy thủ tục đất đai.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố giác của anh K.N.K (trú tại Kiến Hưng, TP Hà Nội). Trong đơn, anh K. tố giác Vũ Thúy Quỳnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 59,8 tỷ đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là hứa hẹn thực hiện thủ tục gộp 02 phần đất lưu không (chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tiếp giáp vào sổ đỏ của gia đình anh K. và anh T.Q.H. Sự việc diễn ra vào khoảng năm 2022 tại khu vực phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công an Hà Nội truy tìm Vũ thúy Quỳnh Trong vụ Lừa đảo 60 tỷ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào kết quả tài liệu xác minh, ngày 09/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được tung tích và nơi ở của Vũ Thúy Quỳnh, để phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, làm rõ vụ án, cơ quan công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng  Vũ Thúy Quỳnh (SN 1984; thường trú số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào biết thông tin hoặc phát hiện đối tượng Vũ Thúy Quỳnh đang ở đâu, xin vui lòng thông báo ngay cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật:

Địa chỉ liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Cán bộ thụ lý - Điều tra viên Cao Văn Huy, SĐT: 0984.681.696). 

Cung cấp thông tin trực tuyến qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an Hà Nội truy tìm Vũ thúy Quỳnh Trong vụ Lừa đảo 60 tỷ đồng năm 2026 - Ảnh 2.Ra quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương SN 1997

Công an Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


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