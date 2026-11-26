Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra từ khoảng tháng 05/2025 đến tháng 03/2026 tại Công ty TNHH Regency Vacation (địa chỉ: tầng 3, Chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian hoạt động, Công ty TNHH Regency Vacation nhắm đến các khách hàng đã sở hữu hợp đồng/thẻ kỳ nghỉ với công ty khác để liên hệ, mời đến trụ sở tại tầng 3, Chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), với lời hứa sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng hợp đồng/thẻ kỳ nghỉ đang sở hữu với giá cao.

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Tuy nhiên, khi khách hàng đến làm việc, nhân viên công ty yêu cầu nộp trước nhiều khoản tiền với các lý do như đặt cọc, tiền đảm bảo, ứng thuế, trở thành thành viên công ty để được hỗ trợ. Sau đó, số tiền thu được được hợp thức hóa thành các hợp đồng/thẻ kỳ nghỉ du lịch do Công ty TNHH Regency Vacation cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, thực tế các thông tin do Công ty TNHH Regency Vacation và nhân viên tư vấn đưa ra đều không có thật. Công ty không sở hữu khu nghỉ dưỡng riêng, không hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng theo các hợp đồng đã ký với khách hàng. Công ty này cũng không thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm triển khai thỏa thuận hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng lại hợp đồng/thẻ kỳ nghỉ du lịch đã sở hữu tại các công ty khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã bị Công ty TNHH Regency Vacation sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hoặc điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0973.650.389) để được giải quyết.

Hà Nội: Ai từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ liên quan đến Công ty Du lịch Zesttrip cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo, ai từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ liên quan đến Công ty Du lịch Zesttrip đến cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch': Lãnh đạo công ty lừa đảo đều trình độ cử nhân, có giám đốc mới sinh năm 2000 nhưng tổ chức chiếm đoạt tài sản rất bài bản GĐXH - Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, lãnh đạo PC03 khẳng định đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng; Các giám đốc công ty sở hữu kỳ nghỉ đều có trình độ cử nhân, tuổi trung bình từ 20 - 40, có giám đốc mới sinh năm 2000.



