Ngày 26/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thập (SN 1978, trú tại thôn Cầu Đọ, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2026, Hà Thị Thập đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai như tách thửa, sang tên, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những lời hứa hẹn có thể giải quyết nhanh chóng thủ tục, đối tượng đã tạo được lòng tin khiến nhiều người dân chuyển tiền nhờ thực hiện công việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai bị can Hà Thị Thập. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà Thị Thập không triển khai các thủ tục như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 756 triệu đồng của nhiều người. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội cùng các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân từng bị Hà Thị Thập lừa đảo chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: số 51 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đỗ Huy Hoàng theo số điện thoại 0337.064.794 để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo, hứa hẹn có thể làm nhanh hoặc "chạy" thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Người dân không giao tiền, giấy tờ cá nhân cho những người không có thẩm quyền hoặc không rõ tư cách pháp lý; mọi thủ tục hành chính cần được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng trình tự, quy định của pháp luật nhằm tránh rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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