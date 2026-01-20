Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ
Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.
Jakub Vágner, một trong những chuyên gia câu cá nước ngọt nổi tiếng nhất thế giới, đã có một mùa câu cá phi thường trong năm nay, không chỉ ở nước ngoài mà còn cả ở vùng biển Séc. Sau khi phá kỷ lục Séc hồi tháng Sáu với con cá trê dài 2,61 mét, giờ đây anh lại đạt được một kỳ tích đáng kinh ngạc khác. Vágner đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét từ hồ chứa Vranov, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.
Hồ chứa Vranov, nổi tiếng với những mẻ cá ấn tượng, đã từng gây xôn xao dư luận vào năm 1990 khi người ta bắt được một con cá trê nặng 95 kg.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt được con cá trê nào lớn hơn ở Cộng hòa Séc. Thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó gần như không thể. Khi con cá khổng lồ này xuất hiện trước mặt, tôi run lên vì phấn khích, tôi biết ngay rằng nó còn lớn hơn cả con cá tôi từng bắt trước đây. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội được gặp một con cá như vậy trong đời mình", Vágner chia sẻ.
Thành quả mới nhất này là minh chứng cho chuyên môn và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Vágner cho môn thể thao này. Kiến thức sâu rộng về câu cá, sự chuẩn bị tỉ mỉ và niềm đam mê của anh đã một lần nữa dẫn đến thành tích đáng chú ý - một kỷ lục mới của Cộng hòa Séc.
Jakub Vágner được công nhận trên toàn cầu là một trong những chuyên gia hàng đầu về câu cá nước ngọt. Anh bắt đầu câu cá từ năm 5 tuổi và hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới. Năm 15 tuổi, Vágner đã viết bài cho các tạp chí câu cá và năm 17 tuổi, anh làm bộ phim đầu tiên về câu cá da trơn. Năm 18 tuổi, Vágner dẫn chương trình riêng của mình trên Đài truyền hình Séc.
Trên quốc tế, anh nổi tiếng với loạt phim "Fish Warrior" trên National Geographic và "Big Fish Man" trên Discovery Channel. Đối với khán giả Séc, anh sản xuất loạt phim tài liệu "Rybí legendy" (Huyền thoại cá). Ngoài công việc là tác giả, nhà sản xuất và nhà làm phim, Vágner còn có những buổi nói chuyện giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Phương Linh (t/h)
Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trờiTiêu điểm - 16 giờ trước
Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.
1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu giàTiêu điểm - 1 ngày trước
Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.
NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Bên dưới thiên thể mà NASA từng mô tả như một "Trái Đất thứ hai" có thể là một thế giới rất giống các vùng biển gần địa cực.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 nămTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.
Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanhTiêu điểm - 2 ngày trước
Theo trang Dailymail, các nhà khoa học đã bị bối rối bởi một hành tinh kỳ lạ hình quả chanh mà "không thể giải thích".
Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Du học sinh từng là kỳ vọng của gia đình, nhà trường đã trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.
Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến IITiêu điểm - 3 ngày trước
Sau hơn 8 thập kỷ chìm trong bí ẩn, tàu ngầm Le Tonnant của Hải quân Pháp - mất tích từ tháng 11/1942 trong Chiến tranh thế giới II - đã được tìm thấy.
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắmTiêu điểm - 6 ngày trước
Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?
Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài ngườiTiêu điểm - 1 tuần trước
Một loài tổ tiên chưa từng được biết đến của loài người đã được xác định từ hóa thạch bàn chân kỳ lạ ở Ethiopia.
Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"Tiêu điểm - 1 tuần trước
Những đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắmTiêu điểm
Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?