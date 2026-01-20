Mới nhất
Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Thứ ba, 20:15 20/01/2026 | Tiêu điểm

Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.

Jakub Vágner, một trong những chuyên gia câu cá nước ngọt nổi tiếng nhất thế giới, đã có một mùa câu cá phi thường trong năm nay, không chỉ ở nước ngoài mà còn cả ở vùng biển Séc. Sau khi phá kỷ lục Séc hồi tháng Sáu với con cá trê dài 2,61 mét, giờ đây anh lại đạt được một kỳ tích đáng kinh ngạc khác. Vágner đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét từ hồ chứa Vranov, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ- Ảnh 1.

Con cá trê dài 2,64 mét.

Hồ chứa Vranov, nổi tiếng với những mẻ cá ấn tượng, đã từng gây xôn xao dư luận vào năm 1990 khi người ta bắt được một con cá trê nặng 95 kg.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt được con cá trê nào lớn hơn ở Cộng hòa Séc. Thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó gần như không thể. Khi con cá khổng lồ này xuất hiện trước mặt, tôi run lên vì phấn khích, tôi biết ngay rằng nó còn lớn hơn cả con cá tôi từng bắt trước đây. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội được gặp một con cá như vậy trong đời mình", Vágner chia sẻ.

Thành quả mới nhất này là minh chứng cho chuyên môn và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Vágner cho môn thể thao này. Kiến thức sâu rộng về câu cá, sự chuẩn bị tỉ mỉ và niềm đam mê của anh đã một lần nữa dẫn đến thành tích đáng chú ý - một kỷ lục mới của Cộng hòa Séc.

Jakub Vágner được công nhận trên toàn cầu là một trong những chuyên gia hàng đầu về câu cá nước ngọt. Anh bắt đầu câu cá từ năm 5 tuổi và hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới. Năm 15 tuổi, Vágner đã viết bài cho các tạp chí câu cá và năm 17 tuổi, anh làm bộ phim đầu tiên về câu cá da trơn. Năm 18 tuổi, Vágner dẫn chương trình riêng của mình trên Đài truyền hình Séc.

Trên quốc tế, anh nổi tiếng với loạt phim "Fish Warrior" trên National Geographic và "Big Fish Man" trên Discovery Channel. Đối với khán giả Séc, anh sản xuất loạt phim tài liệu "Rybí legendy" (Huyền thoại cá). Ngoài công việc là tác giả, nhà sản xuất và nhà làm phim, Vágner còn có những buổi nói chuyện giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Phương Linh (t/h)

