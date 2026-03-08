Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệt

Mỗi khi nhắc đến loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới thì không thể bỏ qua bò rừng Bison châu Âu - loài động vật có vú lớn nhất Trái đất.

Bò rừng Bison châu Âu (Bison bonasus) hay wisent, là loài động vật hoang dã trên cạn lớn nhất châu Âu, với trọng lượng có thể vượt quá 1 tấn. Bò rừng Bison châu Âu từng đứng trên bờ tuyệt chủng khi con bò hoang dã cuối cùng bị giết chết vào năm 1927. Tuy nhiên chúng đã được phục hồi thành công nhờ các chương trình bảo tồn và hiện được xếp vào nhóm "dễ bị tổn thương". Chúng sống chủ yếu tại các khu rừng ở Đông Âu (Ba Lan, Belarus, Nga).

Loài động vật này vô cùng quý hiếm, tưởng tuyệt tích từ lâu bất ngờ tái xuất khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên.

Điều thú vị, dự kiến nước Bỉ sẽ tái thả bò rừng Bison châu Âu vào năm 2027, đánh dấu bước phục hồi ngoạn mục của loài thú từng biến mất khỏi tự nhiên gần 100 năm qua. Thông tin này vừa được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và các đối tác công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phục hồi thiên nhiên hoang dã tại Bỉ.

Loài thú tuyệt chủng trong hoang dã sắp "tái xuất" ở Bỉ sau 100 năm. Ảnh: rewildingeurope.com/Arjen Boerman

Được biết, dự án tái thả bò rừng Bison châu Âu nhằm thúc đẩy sự vận hành của các quy trình tự nhiên thông qua việc đưa trở lại môi trường tự nhiên những loài động vật ăn cỏ lớn có vai trò sinh thái thiết yếu.

Theo báo cáo "Hành tinh sống 2024", nhờ các chương trình nhân nuôi và tái hòa nhập từ những năm 1950, quần thể toàn cầu hiện đã phục hồi lên khoảng 6.800 con.

Hiện Bison châu Âu được xếp vào nhóm "sắp bị đe dọa" trong Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Một con bò rừng bison quý hiếm từng xuất hiện ở môi trường hoang dã Đức.

Bò bison châu Âu là động vật còn sống sót nặng nhất đất hoang dã ở châu Âu, bò bison châu Âu điển hình dài khoảng 2,1-3,5 m, không kể một cái đuôi dài 30–60 cm và cao 1,6–2 m. Trọng lượng thường có thể từ 300 đến 920 kg, đôi khi con bò đực lớn nặng đến hơn 1 tấn. Điều đáng chú ý nếu so với các loài Mỹ, bò bison châu Âu có có chỏm lông ngắn trên đầu, cổ và phần thân trước, nhưng còn đuôi và sừng.

Loài động vật quý hiếm này ăn cỏ và thực vật thân gỗ, thức ăn chính bao gồm cỏ, cây cói, thảo mộc, lá cây, vỏ cây và cành non. Chúng thích nghi với môi trường rừng, tiêu thụ lượng lớn thực vật vào mùa hè và có thể dùng móng guốc để phá băng, tìm thức ăn dưới tuyết vào mùa đông.

