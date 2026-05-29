Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

Thứ sáu, 10:07 29/05/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.

Tại sao gội đầu xong vẫn có nhiều gàu và bị ngứa?

Bệnh lý liên quan đến da đầu

Một số bệnh da liễu như viêm da tiết bã, vảy nến, chàm hay nhiễm nấm Malassezia có thể khiến tế bào da đầu bong tróc nhanh hơn bình thường, tạo thành gàu kèm ngứa.

Sử dụng loại dầu gội không phù hợp

Không phải loại dầu gội nào cũng thích hợp với mọi cơ địa. Các sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh (như sulfate) có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc, khiến da đầu khô và tăng tiết dầu bù lại, từ đó hình thành gàu.

Ngược lại, dầu gội quá nhiều dưỡng ẩm có thể khiến da đầu và tóc bết nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển.

Thường xuyên thay đổi dầu gội

Việc thay đổi dầu gội liên tục khiến da đầu khó thích nghi, dễ bị kích ứng và mất cân bằng độ ẩm. Điều này làm hàng rào bảo vệ da đầu suy yếu, dẫn tới bong tróc, xuất hiện gàu và khiến sợi tóc bị sần sùi.

&quot;Càng gội càng nhiều gàu:&quot; Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 1.

Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn.

Gội đầu bằng nước nóng

Nước quá nóng sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên trên da đầu, khiến da bị khô, bong tróc và sinh gàu. Nhiệt độ cao cũng phá vỡ keratin trong sợi tóc, làm tóc chẻ ngọn, dễ gãy rụng và mất đi độ bóng mượt.

Không gội đầu thường xuyên

Với một số người, đặc biệt là da đầu dầu hoặc nhiều mồ hôi, việc không gội đầu đủ thường xuyên sẽ khiến dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ, trở thành "nguyên liệu" cho gàu hình thành. Ngược lại, gội đầu quá nhiều cũng có thể gây khô và kích ứng.

Chà xát quá mạnh khi gội đầu

Nhiều người nghĩ rằng gãi thật mạnh khi gội sẽ giúp sạch sâu hơn, nhưng thực tế hành động này dễ làm trầy xước da đầu, phá vỡ cấu trúc biểu bì và gây viêm nhẹ, từ đó kích thích gàu xuất hiện

Không dùng dầu xả sau khi gội đầu

Dầu gội sẽ lấy đi một phần dầu tự nhiên trên tóc, và nếu bỏ qua bước dầu xả, da đầu sẽ thiếu độ ẩm, dễ khô và bong tróc. Tuy nhiên, dùng quá nhiều dầu xả hoặc bôi trực tiếp lên da đầu cũng có thể làm tóc bết và tạo gàu.

&quot;Càng gội càng nhiều gàu:&quot; Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 2.

Dầu gội sẽ lấy đi một phần dầu tự nhiên trên tóc, và nếu bỏ qua bước dầu xả, da đầu sẽ thiếu độ ẩm, dễ khô và bong tróc.

Chải tóc khi còn ướt

Tóc ướt dễ bị kéo giãn và gãy rụng, trong khi da đầu mềm hơn và dễ bị tổn thương. Việc chải tóc ngay khi còn ẩm có thể làm bong lớp biểu bì, dẫn đến tình trạng gàu và ngứa. Bạn nên dùng khăn mềm thấm bớt nước, để tóc khô tự nhiên hoặc sấy ở nhiệt độ thấp trước khi chải.

Chế độ ăn chứa nhiều chất béo

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, từ đó làm tăng nguy cơ gàu. Ngoài ra, chế độ ăn uống không khoa học cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc rễ tre.

Thường xuyên bị căng thẳng

Căng thẳng kéo dài làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó kiểm soát sự phát triển của nấm và vi khuẩn trên da đầu.

Điều này không chỉ làm gàu xuất hiện nhiều hơn mà còn khiến cảm giác ngứa khó chịu gia tăng. Bạn có thể cải thiện bằng cách tập thể dục, thiền, yoga hoặc ngủ đủ giấc.

Cách gội đầu không bị gàu tại nhà đơn giản, hiệu quả

Chuẩn bị trước khi gội đầu

Trước khi làm ướt tóc, hãy nhẹ nhàng chải tóc bằng lược răng thưa để gỡ rối và giúp dầu gội phân bố đều hơn khi gội. Nếu tóc khô hoặc hư tổn, bạn có thể ủ trước với một lớp mỏng dầu dừa dưỡng tóc hoặc dầu argan ở phần thân và ngọn tóc khoảng 10–15 phút.

&quot;Càng gội càng nhiều gàu:&quot; Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 3.

Nếu tóc khô hoặc hư tổn, bạn có thể ủ trước với một lớp mỏng dầu dừa dưỡng tóc hoặc dầu argan ở phần thân và ngọn tóc khoảng 10–15 phút.

Việc này giúp bảo vệ nang tóc và hạn chế tình trạng mất ẩm khi gội. Tránh bôi dầu trực tiếp vào chân tóc để không gây bết và tắc lỗ chân lông trên da đầu.

Làm ướt tóc với nước sạch

Sử dụng nước ấm vừa phải (khoảng 37–40°C) để làm ướt toàn bộ tóc và da đầu. Nhiệt độ nước phù hợp giúp mở nhẹ lớp biểu bì tóc, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà không làm khô da đầu. Đồng thời, bước này còn kích hoạt các thành phần hoạt chất trong dầu gội trị gàu hoạt động hiệu quả hơn.

Massage tóc và da đầu khi gội

Cho một lượng dầu gội vừa đủ ra tay, tạo bọt nhẹ trước khi thoa lên da đầu. Dùng các đầu ngón tay (không dùng móng) massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong 2–3 phút.

Massage giúp kích thích lưu thông máu, hỗ trợ tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng và giảm sự phát triển của nấm Malassezia – nguyên nhân chính gây gàu.

Xả sạch tóc và dùng dầu xả

Xả tóc thật sạch với nước ấm để loại bỏ hoàn toàn bọt và cặn dầu gội – yếu tố có thể gây ngứa nếu còn sót lại.

&quot;Càng gội càng nhiều gàu:&quot; Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 4.

Khi tóc đã khô khoảng 80–90%, bạn có thể thoa một lượng nhỏ tinh dầu dưỡng như argan, jojoba hoặc dầu hạt nho lên phần ngọn tóc.

Sau đó, thoa dầu xả hoặc kem ủ tóc vào phần thân và ngọn tóc để bổ sung độ ẩm, phục hồi lớp keratin bảo vệ. Tránh thoa dầu xả lên da đầu để hạn chế bết và tắc nang tóc.

Làm khô tóc

Dùng khăn bông mềm thấm nhẹ nước trên tóc, tránh chà xát mạnh để không làm hỏng lớp biểu bì. Nếu dùng máy sấy, chọn chế độ nhiệt thấp và giữ khoảng cách 15–20cm với tóc.

Việc làm khô đúng cách giúp ngăn chặn môi trường ẩm ướt – điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn gây gàu phát triển.

Thoa tinh dầu dưỡng tóc

Khi tóc đã khô khoảng 80–90%, bạn có thể thoa một lượng nhỏ tinh dầu dưỡng như argan, jojoba hoặc dầu hạt nho lên phần ngọn tóc.

Điều này giúp khóa ẩm, làm tóc mềm mượt và bảo vệ sợi tóc khỏi tác động của môi trường. Tinh dầu cũng tạo một lớp bảo vệ nhẹ, giúp hạn chế tình trạng tóc khô xơ – nguyên nhân gián tiếp khiến da đầu bong vảy.

"Càng gội càng nhiều gàu:" Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 5.Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

GĐXH - Tóc cũng cần được bảo vệ như làn da. Ánh nắng, nhiệt độ cao, gió và nước biển đều có thể làm tóc mất độ ẩm. Vì vậy, bạn cần phục hồi tóc từ bước làm sạch, dưỡng ẩm đến bảo vệ tóc hằng ngày.

"Càng gội càng nhiều gàu:" Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa - Ảnh 6.5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

GĐXH - Trong bài viết này, hãy khám phá 5 công thức mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà cực kỳ hiệu quả, đồng thời xây dựng một lộ trình chăm sóc da chuyên sâu để lấy lại làn da mịn màng chỉ sau vài lần sử dụng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

Các bước skincare cách nhau bao nhiêu phút là "chuẩn" cho da?

Các bước skincare cách nhau bao nhiêu phút là "chuẩn" cho da?

Quy trình 4 bước skincare buổi tối cho da dầu: Da sạch sâu, mịn màng sau một đêm

Quy trình 4 bước skincare buổi tối cho da dầu: Da sạch sâu, mịn màng sau một đêm

Nằm lòng 7 lợi ích này của kem dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ gốc

Nằm lòng 7 lợi ích này của kem dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ gốc

Cùng chuyên mục

Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâm

Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâm

Đẹp - 2 giờ trước

Xu hướng dùng dầu gội không Silicon ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người yêu thích chăm sóc tóc an toàn và lành tính. Herbario gây chú ý nhờ công thức dịu nhẹ và các thành phần từ thiên nhiên.

Ngắm nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ngắm nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đẹp - 3 giờ trước

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn, thu hút sự chú ý của công chúng.

Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cách

Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cách

Thời trang - 18 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân sau khi sinh nở đã giảm được 5kg, bí quyết của cô là gì?

Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫu

Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫu

Đẹp - 18 giờ trước

GĐXH - Tiếc nuối dừng chân sớm casting người mẫu, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm vẫn khiến fan trầm trồ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng nổi bật.

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Da đầu nhạy cảm thường dễ ngứa, đỏ, châm chích hoặc bong tróc. Nếu chọn sai dầu gội, tình trạng khó chịu có thể nặng hơn.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt

Đẹp - 1 ngày trước

Diện mạo của Jennie tại show thời trang Chanel ở Seoul khiến mạng xã hội bùng nổ. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, cũng như phong cách thời trang ấn tượng của nữ rapper BlackPink.

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân xuất hiện lộng lẫy với bộ trang phục Chanel đắt giá tại show Métiers d’Art 2026 ở Seoul.

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ hàm lượng vitamin và chất béo dồi dào, việc áp dụng các công thức ủ tóc bằng bơ sẽ giúp bạn nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong, duy trì độ chắc khỏe và mềm mượt.

Phương Anh Đào gây thương nhớ với nhan sắc mong manh đời thường

Phương Anh Đào gây thương nhớ với nhan sắc mong manh đời thường

Đẹp - 2 ngày trước

Không cần trang phục cầu kỳ, Phương Anh Đào vẫn thu hút nhờ vẻ đẹp giàu chất điện ảnh.

'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

Đẹp - 2 ngày trước

Là thành viên ban giám khảo của Cannes Film Festival, Demi Moore trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thảm đỏ năm nay khi liên tục gây chú ý với loạt trang phục từ thanh lịch cổ điển đến phá cách, kịch tính.

Xem nhiều

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Đẹp

GĐXH - Ở tuổi 32, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Đẹp
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp
Đánh bay vết thâm lâu năm trên mặt: 5 cách 'hồi sinh' làn da trắng mịn chỉ sau 2 tuần

Đánh bay vết thâm lâu năm trên mặt: 5 cách 'hồi sinh' làn da trắng mịn chỉ sau 2 tuần

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top