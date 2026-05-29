'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

Tại sao gội đầu xong vẫn có nhiều gàu và bị ngứa?

Bệnh lý liên quan đến da đầu

Một số bệnh da liễu như viêm da tiết bã, vảy nến, chàm hay nhiễm nấm Malassezia có thể khiến tế bào da đầu bong tróc nhanh hơn bình thường, tạo thành gàu kèm ngứa.

Sử dụng loại dầu gội không phù hợp

Không phải loại dầu gội nào cũng thích hợp với mọi cơ địa. Các sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh (như sulfate) có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc, khiến da đầu khô và tăng tiết dầu bù lại, từ đó hình thành gàu.

Ngược lại, dầu gội quá nhiều dưỡng ẩm có thể khiến da đầu và tóc bết nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển.

Thường xuyên thay đổi dầu gội

Việc thay đổi dầu gội liên tục khiến da đầu khó thích nghi, dễ bị kích ứng và mất cân bằng độ ẩm. Điều này làm hàng rào bảo vệ da đầu suy yếu, dẫn tới bong tróc, xuất hiện gàu và khiến sợi tóc bị sần sùi.

Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn.

Gội đầu bằng nước nóng

Nước quá nóng sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên trên da đầu, khiến da bị khô, bong tróc và sinh gàu. Nhiệt độ cao cũng phá vỡ keratin trong sợi tóc, làm tóc chẻ ngọn, dễ gãy rụng và mất đi độ bóng mượt.

Không gội đầu thường xuyên

Với một số người, đặc biệt là da đầu dầu hoặc nhiều mồ hôi, việc không gội đầu đủ thường xuyên sẽ khiến dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ, trở thành "nguyên liệu" cho gàu hình thành. Ngược lại, gội đầu quá nhiều cũng có thể gây khô và kích ứng.

Chà xát quá mạnh khi gội đầu

Nhiều người nghĩ rằng gãi thật mạnh khi gội sẽ giúp sạch sâu hơn, nhưng thực tế hành động này dễ làm trầy xước da đầu, phá vỡ cấu trúc biểu bì và gây viêm nhẹ, từ đó kích thích gàu xuất hiện

Không dùng dầu xả sau khi gội đầu

Dầu gội sẽ lấy đi một phần dầu tự nhiên trên tóc, và nếu bỏ qua bước dầu xả, da đầu sẽ thiếu độ ẩm, dễ khô và bong tróc. Tuy nhiên, dùng quá nhiều dầu xả hoặc bôi trực tiếp lên da đầu cũng có thể làm tóc bết và tạo gàu.

Chải tóc khi còn ướt

Tóc ướt dễ bị kéo giãn và gãy rụng, trong khi da đầu mềm hơn và dễ bị tổn thương. Việc chải tóc ngay khi còn ẩm có thể làm bong lớp biểu bì, dẫn đến tình trạng gàu và ngứa. Bạn nên dùng khăn mềm thấm bớt nước, để tóc khô tự nhiên hoặc sấy ở nhiệt độ thấp trước khi chải.

Chế độ ăn chứa nhiều chất béo

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, từ đó làm tăng nguy cơ gàu. Ngoài ra, chế độ ăn uống không khoa học cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc rễ tre.

Thường xuyên bị căng thẳng

Căng thẳng kéo dài làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó kiểm soát sự phát triển của nấm và vi khuẩn trên da đầu.

Điều này không chỉ làm gàu xuất hiện nhiều hơn mà còn khiến cảm giác ngứa khó chịu gia tăng. Bạn có thể cải thiện bằng cách tập thể dục, thiền, yoga hoặc ngủ đủ giấc.

Cách gội đầu không bị gàu tại nhà đơn giản, hiệu quả

Chuẩn bị trước khi gội đầu

Trước khi làm ướt tóc, hãy nhẹ nhàng chải tóc bằng lược răng thưa để gỡ rối và giúp dầu gội phân bố đều hơn khi gội. Nếu tóc khô hoặc hư tổn, bạn có thể ủ trước với một lớp mỏng dầu dừa dưỡng tóc hoặc dầu argan ở phần thân và ngọn tóc khoảng 10–15 phút.

Việc này giúp bảo vệ nang tóc và hạn chế tình trạng mất ẩm khi gội. Tránh bôi dầu trực tiếp vào chân tóc để không gây bết và tắc lỗ chân lông trên da đầu.

Làm ướt tóc với nước sạch

Sử dụng nước ấm vừa phải (khoảng 37–40°C) để làm ướt toàn bộ tóc và da đầu. Nhiệt độ nước phù hợp giúp mở nhẹ lớp biểu bì tóc, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà không làm khô da đầu. Đồng thời, bước này còn kích hoạt các thành phần hoạt chất trong dầu gội trị gàu hoạt động hiệu quả hơn.

Massage tóc và da đầu khi gội

Cho một lượng dầu gội vừa đủ ra tay, tạo bọt nhẹ trước khi thoa lên da đầu. Dùng các đầu ngón tay (không dùng móng) massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong 2–3 phút.

Massage giúp kích thích lưu thông máu, hỗ trợ tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng và giảm sự phát triển của nấm Malassezia – nguyên nhân chính gây gàu.

Xả sạch tóc và dùng dầu xả

Xả tóc thật sạch với nước ấm để loại bỏ hoàn toàn bọt và cặn dầu gội – yếu tố có thể gây ngứa nếu còn sót lại.

Sau đó, thoa dầu xả hoặc kem ủ tóc vào phần thân và ngọn tóc để bổ sung độ ẩm, phục hồi lớp keratin bảo vệ. Tránh thoa dầu xả lên da đầu để hạn chế bết và tắc nang tóc.

Làm khô tóc

Dùng khăn bông mềm thấm nhẹ nước trên tóc, tránh chà xát mạnh để không làm hỏng lớp biểu bì. Nếu dùng máy sấy, chọn chế độ nhiệt thấp và giữ khoảng cách 15–20cm với tóc.

Việc làm khô đúng cách giúp ngăn chặn môi trường ẩm ướt – điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn gây gàu phát triển.

Thoa tinh dầu dưỡng tóc

Khi tóc đã khô khoảng 80–90%, bạn có thể thoa một lượng nhỏ tinh dầu dưỡng như argan, jojoba hoặc dầu hạt nho lên phần ngọn tóc.

Điều này giúp khóa ẩm, làm tóc mềm mượt và bảo vệ sợi tóc khỏi tác động của môi trường. Tinh dầu cũng tạo một lớp bảo vệ nhẹ, giúp hạn chế tình trạng tóc khô xơ – nguyên nhân gián tiếp khiến da đầu bong vảy.

