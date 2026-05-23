Các bước skincare cách nhau bao nhiêu phút là "chuẩn" cho da?

Thời gian từ bước tẩy trang đến sữa rửa mặt

Tẩy trang là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da, bất kể bạn có trang điểm hay không. Bởi vì, sản phẩm như nước tẩy trang hay kem tẩy trang còn giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm, dầu thừa một cách nhẹ nhàng, từ đó hạn chế các tác nhân hình thành mụn.

Tùy thuộc vào tình trạng da để lựa chọn sản phẩm và thời gian làm sạch khác nhau, thông thường thời gian lý tưởng cho quá trình này diễn ra khoảng 5 phút. Nếu bạn sử dụng dầu tẩy trang, hãy tận dụng thời gian này để massage da và loại bỏ lớp dầu thừa, sau đó, bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt ngay.

Ngược lại, nếu dùng nước tẩy trang, hãy sử dụng bông tẩy trang trong khoảng 1 – 2 phút và chờ trong 3 phút để chuyển sang bước skincare tiếp theo.

Thời gian từ bước sữa rửa mặt đến toner

Sữa rửa mặt là một sản phẩm không thể thiếu khác, có tác dụng làm sạch bụi bẩn thêm một lần nữa. Bạn nên cho một lượng vừa đủ sữa rửa mặt vào tay để tạo bọt, sau đó thoa lên da và massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Lưu ý, không nên lạm dụng quá nhiều cho một lần làm sạch và không rửa mặt quá lâu.

Nước hoa hồng giúp bỏ bỏ bụi và dầu thừa còn sót lại trên da, đồng thời cân bằng lại độ pH lý tưởng cho da. Sau khi rửa mặt, bạn có thể thoa nước hoa hồng trong khoảng 1 phút.

Thời gian từ bước toner đến mặt nạ

Sau bước toner, mặt nạ là bước thư giãn lý tưởng cho da. Việc lựa chọn các sản phẩm mặt nạ như: mặt nạ giấy, gel, bột, đất sét…Tùy vào nhu cầu, tình trạng da. Mặt nạ cần khoảng 15 đến 20 phút để phát huy hiệu quả.

Sau khi dùng toner để cân bằng độ pH và làm mềm da, bạn nên chờ khoảng 10 phút trước khi đắp mặt nạ.

Thời gian này giúp da ổn định, tạo điều kiện để các dưỡng chất trong mặt nạ thẩm thấu tốt hơn. Đây là nguyên tắc nên áp dụng trong mọi chu trình skincare, cả sáng lẫn tối.

Thời gian từ bước mặt nạ đến serum

Sau khi tháo mặt nạ, bạn có thể thoa serum hoặc không, tùy vào nhu cầu và thói quen skincare. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả dưỡng da và giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, bạn nên bôi thêm serum sau khi đắp mặt nạ.

Thông thường, thời gian đắp mặt nạ giấy không nên quá 15–20 phút. Nếu để quá lâu, lớp mặt nạ có thể bắt đầu khô và hút ngược độ ẩm từ da, khiến da mất nước. Riêng với mặt nạ ngủ, bạn có thể để trên da suốt đêm, vì đây là loại mặt nạ được thiết kế để sử dụng ở bước cuối cùng trong chu trình dưỡng da ban đêm.

Thời gian từ bước serum đến kem dưỡng mắt

Sau khi thoa serum, bạn nên đợi khoảng 1–2 phút trước khi bôi kem dưỡng ẩm. Trong thời gian này, có thể dùng tay vỗ nhẹ hoặc sử dụng máy hỗ trợ đẩy tinh chất để giúp serum thẩm thấu sâu vào da.

Việc chờ vài phút sẽ giúp da hấp thu tốt dưỡng chất từ serum, đồng thời hạn chế nguy cơ các thành phần trong serum và kem dưỡng phản ứng với nhau, gây kích ứng hoặc giảm hiệu quả.

Thời gian từ bước kem dưỡng mắt đến kem dưỡng da

Trong chu trình dưỡng da, kem mắt nên được thoa trước kem dưỡng. Lý do là vì kem mắt là sản phẩm đặc trị dành cho vùng da mỏng và nhạy cảm quanh mắt, cần được thẩm thấu trực tiếp mà không bị cản trở bởi lớp dưỡng dày hơn.

Việc thoa kem mắt trước còn giúp hạn chế tình trạng kéo căng da, điều này có thể xảy ra nếu bạn bôi kem dưỡng trước khiến vùng da quanh mắt trở nên trơn trượt, khó thao tác. Lâu dài, điều này có thể gây tổn thương và hình thành nếp nhăn sớm.

Sau khi thoa kem mắt, bạn nên đợi khoảng 30 giây đến 1 phút để sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn trước khi tiếp tục bước kem dưỡng da. Điều này giúp từng lớp dưỡng phát huy hiệu quả tốt nhất mà không bị chồng lấn hoặc giảm tác dụng.

Thời gian từ bước kem dưỡng da đến kem chống nắng

Bạn nên chờ khoảng 10 phút sau khi thoa kem dưỡng ẩm rồi mới tiếp tục với bước kem chống nắng. Khoảng thời gian này giúp dưỡng chất trong kem dưỡng có đủ thời gian thẩm thấu vào da, tránh bị cản trở hoặc ảnh hưởng bởi lớp kem chống nắng sau đó.

Sau khi hoàn tất bước bôi kem chống nắng, bạn cũng nên đợi ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài để đảm bảo sản phẩm phát huy tối đa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

