Nằm lòng 7 lợi ích này của kem dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ gốc
GĐXH - Để hiểu rõ dưỡng ẩm có tác dụng gì cho làn da cũng như cách dưỡng ẩm đúng chuẩn nhất, mời bạn tìm hiểu ngay thông qua bài viết sau đây.
Dưỡng ẩm có tác dụng gì?
Để hiểu rõ dưỡng ẩm có tác dụng gì đối với da, đầu tiên chúng ta cần biết cấu trúc cơ bản của làn da là gì. Theo đó, cấu trúc của làn da bao gồm 5 lớp. Lớp ngoài cùng của biểu bì da là lớp sừng. Ngoài cùng lớp sừng sẽ tồn tại một lớp tế bào chết, đây là nơi có thể xảy ra tình trạng khô và bong tróc khi các tế bào da chết bên dưới không đủ độ ẩm.
Vì vậy, việc cấp ẩm cho da mỗi ngày là vô cùng cần thiết. Dưỡng ẩm cho da sẽ tạo ra được một hàng rào bảo vệ các tế bào dưới da, từ đó giúp làn da trở nên căng mịn và hồng hào hơn.
7 lợi ích bất ngờ của kem dưỡng ẩm
Kem dưỡng ẩm giúp ngăn ngừa khô da
Lợi ích chính của việc sử dụng kem dưỡng ẩm chính là cải thiện tình trạng khô và bong tróc của làn da.
Trong thành phần của kem dưỡng ẩm thường chứa các chất chống oxy hóa, các thành phần phục hồi và nuôi dưỡng làn da nên có thể giúp da trở nên khỏe mạnh và giữ cân bằng lượng nước ở các lớp một cách tốt nhất.
Kem dưỡng ẩm ngăn ngừa quá trình lão hóa da
Có thể bạn chưa biết, các nếp nhăn sẽ hiện rõ hơn trên một làn da đang trong tình trạng mất nước. Tuy kem dưỡng ẩm không phải là sản phẩm chống lão hóa da chuyên biệt nhưng việc dưỡng ẩm cho da có thể giúp ngăn quá trình lão hóa diễn ra sớm và giúp da khỏe mạnh hơn.
Đồng thời, bạn cũng nên sử dụng các sản phẩm kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic, vì chất này sẽ giúp làn da căng bóng, mịn màng và cải thiện các nếp nhăn vượt trội.
Kem dưỡng ẩm ngăn ngừa và điều trị mụn
Thông thường, những người da bị mụn sẽ bỏ qua bước dưỡng ẩm vì nghĩ rằng chúng khiến tình trạng mụn trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, việc bỏ qua dưỡng ẩm có thể khiến làn da dễ mất nước, dẫn đến tình trạng tăng sinh dầu thừa và làm trầm trọng thêm vấn đề về mụn.
Ngoài ra, nếu bạn đang trị mụn bằng các phương pháp có xu hướng làm khô và kích ứng da như sử dụng Benzoyl peroxide, Axit salicylic (BHA), Adapalene... thì việc sử dụng kem dưỡng ẩm còn hỗ trợ làn da bạn chịu đựng được kích ứng với các loại thuốc này tốt hơn.
Kem dưỡng ẩm giúp bảo vệ da tốt hơn
Sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày là phương pháp cần thiết nhằm duy trì hàng rào độ ẩm cho da và ngăn ngừa các tác hại của môi trường, bao gồm cả không khí khô, lạnh.
Kem dưỡng ẩm hỗ trợ da dầu kiểm soát dầu thừa hiệu quả
Theo các bác sĩ da liễu, nếu không dưỡng ẩm, làn da sẽ tiết nhiều dầu hơn để tự dưỡng ẩm và gây ra nhiều hệ quả không mong muốn khác gây nguy hiểm cho da. Một loại kem dưỡng ẩm tốt có thể giúp chúng ta kiểm soát lượng dầu dư thừa hiệu quả đồng thời cân bằng lại mọi thứ một cách tốt nhất.
Kem dưỡng ẩm có khả năng khóa ẩm
Nhiệm vụ của kem dưỡng ẩm chính là giảm lượng nước bốc hơi khỏi da để giảm thiểu sự mất nước qua các biểu bì. Các thành phần khóa ẩm trong kem dưỡng ẩm sẽ giữ và bịt kín độ ẩm nhằm xây dựng hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mất nước và giữ cho da mềm mại, mịn màng hơn.
Kem dưỡng ẩm giúp dưỡng trắng da
Nếu bạn đang phải đối mặt với một làn da xỉn màu và thiếu sức sống, có thể da bạn đang gặp tình trạng mất nước khiến các tế bào bị khô và tổn thương. Sử dụng kem dưỡng ẩm sau một thời gian sẽ giúp làn da trông đều màu và tươi tắn hơn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cần dưỡng ẩm theo cách truyền thống. Điều quan trọng là chúng ta phải biết dưỡng ẩm da với đa dạng các chất chống oxy hóa, thành phần nuôi dưỡng và phục hồi da.
