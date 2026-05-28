Cảnh báo hành vi tình dục tưởng vô hại này có thể gây đột quỵ, liệt người

Theo đó, điều đáng nói là không ít người xem đây chỉ là một dạng “sex thô bạo” để tăng cảm xúc và khoái cảm, trong khi các bác sĩ cảnh báo nó có thể dẫn tới đột quỵ, tổn thương não, mất trí nhớ, thậm chí tử vong hoặc liệt vĩnh viễn.

Hành vi ngày càng phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm

Theo nghiên cứu, hơn một nửa số người trưởng thành dưới 35 tuổi tại Australia từng trải qua hành vi bị siết cổ trong lúc quan hệ tình dục.

Hành động này thường được gọi là “choking”, tức dùng tay hoặc vật dụng tạo áp lực lên vùng cổ nhằm cản trở hô hấp hoặc lưu thông máu để tăng kích thích.

Trong nhiều năm gần đây, kiểu quan hệ mang yếu tố “quyền lực – phục tùng” xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, phim ảnh và các nội dung người lớn, khiến không ít người trẻ xem đây là trải nghiệm bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia y học cho rằng vùng cổ là một trong những khu vực mong manh và nguy hiểm nhất trên cơ thể.

Tiến sĩ Debby Herbenick cảnh báo: “Không tồn tại cách siết cổ nào hoàn toàn an toàn. Dù tử vong là hiếm gặp, điều đó vẫn có thể xảy ra”.

Chỉ vài giây cũng đủ gây tổn thương não

Nhiều người nghĩ rằng chỉ siết nhẹ hoặc trong thời gian ngắn sẽ không gây hại. Nhưng thực tế, não bộ cực kỳ nhạy cảm với việc thiếu oxy hoặc gián đoạn lưu thông máu.

Theo các chuyên gia, chỉ cần áp lực tương đối nhẹ tác động lên vùng cổ cũng có thể khiến một người mất ý thức chỉ sau vài giây.

Nguy hiểm nằm ở chỗ khi lưu lượng máu lên não bị cản trở, tế bào não có thể bắt đầu tổn thương ngay cả khi nạn nhân vẫn tỉnh táo. Đáng sợ hơn là nhiều tổn thương không xuất hiện ngay mà âm thầm tích tụ theo thời gian.

Nguy cơ đột quỵ, liệt người và suy giảm trí nhớ

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc siết cổ lặp đi lặp lại có thể gây ra tổn thương não tương tự chấn động đầu nhiều lần ở vận động viên thể thao.

Một nghiên cứu năm 2022 thậm chí chỉ ra rằng siết cổ là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây đột quỵ ở phụ nữ dưới 40 tuổi.

Bà Heather Douglas cho biết: “Nguy cơ tổn thương não sẽ tăng dần sau mỗi lần tiếp theo. Các tổn thương này có thể tích lũy mà người trong cuộc không nhận ra”.

Điều nguy hiểm nhất là nhiều người nghĩ đó là “đồng thuận nên an toàn”

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự đồng thuận không đồng nghĩa với việc hành vi đó không nguy hiểm.

Trong nhiều trường hợp, người tham gia không hiểu hết rủi ro sinh học phía sau. Có người chỉ xuất hiện triệu chứng sau vài ngày, vài tuần, thậm chí nhiều tháng.

Đáng chú ý, ngày càng nhiều vụ việc phụ nữ bị thương nặng hoặc tử vong được ghi nhận trong những tình huống được mô tả là “quan hệ tình dục đồng thuận nhưng thô bạo”.

Theo giới chuyên môn, đây là lý do cần có giáo dục tình dục đầy đủ hơn cho người trẻ, đặc biệt về khái niệm an toàn, ranh giới cơ thể và nhận thức rủi ro.

Tình dục an toàn không chỉ là tránh bệnh lây truyền

Nhiều người khi nhắc tới tình dục an toàn thường chỉ nghĩ tới bao cao su hoặc phòng tránh thai. Nhưng thực tế, an toàn còn là tránh những hành vi có nguy cơ gây tổn thương thể chất và thần kinh lâu dài.

Các chuyên gia cho rằng khoái cảm không nên đánh đổi bằng nguy cơ tổn thương não hoặc tính mạng.

Một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng cơ thể, giao tiếp rõ ràng và hiểu biết đầy đủ về giới hạn an toàn, thay vì chạy theo những xu hướng “sex thô bạo” đang bị lãng mạn hóa trên mạng xã hội hoặc phim ảnh người lớn.