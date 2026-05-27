Nỗi buồn của người vợ phát hiện chồng 4 tháng không gần gũi vợ nhưng vẫn thích ngắm gái đẹp

Tôi 35 tuổi, kết hôn 10 năm, có hai bé 8 tuổi và 5 tuổi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đặc biệt là chuyện chăn gối. Dù không "sinh hoạt" đều đặn, tôi chưa từng phải phàn nàn hay nghĩ ngợi gì về chồng.

Từ đầu năm nay, công ty chồng gặp trục trặc. Anh thường xuyên làm việc muộn, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, ít nói, dễ cáu gắt. Tôi biết anh đang bị áp lực nên cố gắng đỡ đần việc nhà, làm chỗ dựa tinh thần cho chồng. Thế nhưng, đã 4 tháng nay, chúng tôi không hề gần gũi. Lần nào tôi chủ động anh cũng quay đi, lấy lý do mệt mỏi, stress, không có hứng thú. Ban đầu tôi tin, rồi tôi cảm thông. Sau đó, tôi phát hiện anh thường xuyên vào mạng xã hội ngắm ảnh những cô gái nóng bỏng lúc rảnh rỗi. Tôi giận vì chuyện đó thì anh bảo "xem thôi chứ có làm được gì đâu mà em ghen".

Ảnh minh họa

Câu chuyện của người vợ 35 tuổi có hai con, nhiều tháng bị chồng từ chối gần gũi nhưng lại phát hiện anh thường xuyên xem ảnh những cô gái nóng bỏng trên mạng xã hội, là tình huống không hiếm trong hôn nhân hiện đại.

Nó khiến người phụ nữ bắt đầu hoài nghi về chính mình: “Có phải mình đã xuống sắc?”; “Anh hết yêu rồi?”; “Hay mình không còn đủ hấp dẫn?”.

Đàn ông stress có thể mất nhu cầu tình dục thật không?

Câu trả lời là có. Theo nhiều chuyên gia tâm lý và nam khoa, áp lực tài chính, công việc và cảm giác thất bại có thể ảnh hưởng rất mạnh tới ham muốn tình dục ở nam giới.

Khi stress kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết cortisol – hormone căng thẳng. Hormone này có thể làm giảm testosterone, ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn và khả năng hưng phấn.

Nhiều người đàn ông khi áp lực quá lớn sẽ rơi vào trạng thái: Mệt mỏi kéo dài; Mất ngủ; Dễ cáu gắt; Thu mình cảm xúc; Né tránh thân mật.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra với đàn ông có xu hướng tự tạo áp lực về vai trò trụ cột tài chính.

Một bác sĩ tâm lý từng chia sẻ: “Khi người đàn ông cảm thấy mình thất bại ngoài xã hội, họ thường khó bước vào trạng thái gần gũi và tận hưởng trong đời sống vợ chồng”.

Vì vậy, việc vài tháng không còn hứng thú chuyện chăn gối trong giai đoạn stress nặng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng vì sao vẫn thích xem ảnh gái đẹp?

Đây chính là điều khiến nhiều phụ nữ đau lòng và khó hiểu nhất.

Thực tế, việc đàn ông xem hình ảnh hấp dẫn trên mạng không đồng nghĩa họ đang phản bội hay còn nhu cầu mạnh mẽ với người khác.

Nhiều chuyên gia cho rằng đó đôi khi chỉ là phản ứng giải tỏa tâm lý hoặc thói quen thị giác khá phổ biến ở nam giới.

Một người đàn ông đang stress vẫn có thể lướt xem hình ảnh gợi cảm như một cách “thoát khỏi áp lực” trong vài phút, nhưng lại không đủ năng lượng cảm xúc để bước vào kết nối tình dục thật sự.

Tuy nhiên, dù lý do là gì, điều đó vẫn có thể khiến người vợ cảm thấy bị tổn thương, bởi phụ nữ thường nhìn tình dục dưới góc độ cảm xúc và sự kết nối nhiều hơn.

Điều khiến người vợ cô đơn nhất là cảm giác bị từ chối

Sau nhiều lần chủ động rồi bị quay lưng, nhiều phụ nữ bắt đầu đánh mất sự tự tin nữ tính.

Đó là lý do người vợ trong câu chuyện bắt đầu nhớ về người yêu cũ, người từng khiến cô cảm thấy mình hấp dẫn và được yêu say đắm.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng khi hôn nhân thiếu kết nối quá lâu, con người rất dễ hoài niệm về những cảm xúc cũ, không hẳn vì còn yêu người cũ, mà vì nhớ cảm giác mình từng được yêu mãnh liệt ra sao.

Hôn nhân dễ rạn nứt nhất khi cả hai cùng im lặng

Điều đáng lo không phải 4 tháng không quan hệ, mà là việc cả hai đang dần im lặng với cảm xúc thật của mình.

Người chồng có thể đang chìm trong áp lực.

Người vợ lại chìm trong cảm giác bị bỏ rơi.

Nếu không nói ra, khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn hơn.

Và cuối cùng, điều mất đi không chỉ là chuyện chăn gối mà là sự kết nối giữa hai người.

Điều người vợ cần lúc này không phải là âm thầm chịu đựng. Thay vì chỉ hỏi: “Anh có còn ham muốn em không?”; Có lẽ nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn:; “Em nhớ cảm giác gần gũi với anh.”; “Em thấy chúng ta đang xa nhau.”; “Em không trách anh stress, nhưng em cũng đang rất cô đơn”.

Nhiều người đàn ông không nhận ra rằng sự im lặng kéo dài của họ có thể khiến vợ tổn thương sâu đến mức nào.

Nếu tình trạng này kéo dài thêm, hai vợ chồng nên cân nhắc tìm đến chuyên gia tâm lý hôn nhân hoặc bác sĩ nam khoa để kiểm tra cả yếu tố tinh thần lẫn nội tiết.