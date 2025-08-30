Mới nhất
Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thứ bảy, 10:00 30/08/2025 | Đời sống
Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Trái với cảnh đông đúc, chen chúc thường thấy mỗi dịp nghỉ lễ Quốc khánh, năm nay nhiều bến xe lớn tại Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… lại vắng vẻ lạ thường.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 2.

Trong chiều 30/8, ghi nhận tại một số bến xe Hà Nội, người dân đổ ra bến xe để rời thành phố khá thưa thớt.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 3.

Hình ảnh khác lạ tại bến xe Giáp Bát - cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 4.

Các quầy vé đi các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… vắng khách, nhiều hãng phải cắt giảm tần suất xe chạy để tránh xe chạy rỗng.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 5.

Anh Hải Nam đã xin nghỉ sớm buổi chiều để ra bến xe Giáp Bát về quê ở Nghệ An nghỉ lễ. "Tôi lo đông đúc như mọi năm nên đã đặt vé từ trước để tránh phải chờ đợi nhưng chiều nay chưa nhiều người về quê nên bến xe rất thông thoáng", anh Nam chia sẻ.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết chiều nay lượng khách vẫn ổn định và không có đột biến so với các ngày bình thường. Dự báo, ngày 30/8, lượng khách sẽ tăng cao trên cả hai chiều đi và đến Hà Nội. Đặc biệt, ngày cao điểm 1-2/9, chiều đi khoảng 20.000-22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000-12.000 lượt/ngày.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 7.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở bến Mỹ Đình, nơi các tuyến Hà Nội đi Sơn La, Điện Biên, Hà Giang - vốn rất “nóng” vào dịp lễ, nay cũng thưa thớt người.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 8.

Dẫu vắng khách, các bến xe vẫn duy trì trực 24/24, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

