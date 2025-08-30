Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Anh Hải Nam đã xin nghỉ sớm buổi chiều để ra bến xe Giáp Bát về quê ở Nghệ An nghỉ lễ. "Tôi lo đông đúc như mọi năm nên đã đặt vé từ trước để tránh phải chờ đợi nhưng chiều nay chưa nhiều người về quê nên bến xe rất thông thoáng", anh Nam chia sẻ.