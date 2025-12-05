Tin sáng 5/12: Biển Đông sắp đón bão số 16; chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

Theo Vietnamnet, dự báo khoảng ngày 6-7/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão (cơn bão số 16). Sau đó, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra đợt mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa. Đây cũng là khu vực vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử.

Chuyên gia khí tượng nhận định, cơn bão số 16 sau khi hình thành trên Biển Đông sẽ hoạt động rất khó lường do tương tác với không khí lạnh.

Việt Nam đang trải qua một mùa bão lịch sử. Tính đến hết tháng 11/2025, Biển Đông đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm 15 bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Với con số này, năm 2025 trở thành năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi bắt đầu thống kê quan trắc (từ năm 1961). Năm nhiều nhất trước đó là 2017 với 20 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (16 bão, 4 áp thấp nhiệt đới).

Cơ quan khí tượng dự báo, tháng 12/2025, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Mưa lũ ở Khánh Hòa đợt ngày 19-20/11.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tết Dương lịch (hay còn gọi là Tết tây hay Tết dương) là ngày lễ tết diễn ra vào ngày 01 tháng 01 hằng năm và cũng là ngày đầu tiên trong năm theo Dương lịch.

Điểm a, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương vào ngày Tết Dương lịch 1/1/2026. Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ Năm, ngày 1/1/2026.

Do ngày nghỉ rơi vào giữa tuần, sẽ không có nghỉ bù trừ trường hợp làm thêm hoặc có lịch nghỉ cụ thể từ doanh nghiệp. Như vậy, Tết Dương lịch năm 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương.

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào 1 ngày Tết Dương lịch. Do vậy, trường hợp không nghỉ mà đi làm vào ngày Tết thì người lao động sẽ được tính 02 lần lương bao gồm: Lương ngày nghỉ và lương làm thêm giờ khi đi làm. Nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động sẽ được trả ít nhất 400% lương/ngày nếu làm ban ngày và ít nhất 490% lương nếu làm ban đêm.

Tết Dương lịch 2026 người lao động được nghỉ 1 ngày. Ảnh: TL

Tình hình ùn tắc giao thông tại TP. Hồ Chí Minh tăng 24%

Theo báo Hà Nội mới, chiều 4/12, tại họp báo kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay một số tuyến đường cả nội đô và cửa ngõ thành phố có mật độ phương tiện giao thông gia tăng đáng kể, vẫn xảy ra ùn tắc tại nhiều khu vực.

Cụ thể, vận tốc lưu thông trung bình đạt 34,9km/h. Tại một số khu vực như trung tâm thành phố là 34,3km/h, phía Đông là 35,3km/h, phía Tây là 33,4km/h, phía Nam là 32,7km/h, phía Bắc là 39,2km/h.

Các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, 3-2… có mật độ phương tiện gia tăng; mức độ phục vụ trung bình tại khu vực này là trên 50%, một số tuyến đường có mức độ phục vụ thấp.

Theo thống kê, khu vực lõi trung tâm thành phố có các điểm nguy cơ cao ùn tắc giao thông như đường Nguyễn Tất Thành, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sĩ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Đối với khu vực cửa ngõ như trục đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là các nút giao thông như ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái và khu vực gần cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm.

Theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua khá cao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân chính của tình trạng ùn tắc giao thông là do số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'



Sáng 4/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ hơn 2 tỷ đồng cho người dân.

Chiều 3/12, bà L.T.H. (76 tuổi, trú xã Thạch Xuân) đến Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng với lý do "con trai bị tai nạn, cần tiền cấp cứu". Nhân viên ngân hàng nhận thấy bà H. hoảng loạn, liên tục thúc giục giao dịch nên đặt nghi vấn bị lừa đảo.

Dù được giải thích về các dấu hiệu bất thường, bà H. vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền. Ngân hàng sau đó báo công an đến hỗ trợ.

Lực lượng chức năng làm việc trực tiếp, phân tích thủ đoạn của các nhóm lừa đảo qua điện thoại. Lúc này, bà H. mới bình tĩnh, đồng ý dừng giao dịch. Bà H. cho biết đã bán toàn bộ số vàng tích góp để gom đủ hơn 2 tỷ đồng theo yêu cầu của người gọi điện.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng hoặc báo tin người thân gặp nạn, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh.

Sau khi nhận tin báo từ nhân viên ngân hàng, công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng.

Hà Nội thu hồi bằng tốt nghiệp THPT thí sinh gian lận thi cử



Theo An ninh Thủ đô, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa hủy kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp của một thí sinh thuộc Trường THPT Đan Phượng. Quyết định do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành đối với N.V.K., SN 2007, cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng, khóa thi ngày 26/6/2025, số báo danh 0109492xxx, phòng thi số 3909, thuộc Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo quyết định này, lý do thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT là thí sinh N.V.K. đã sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.

Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp gian lận thi cử, buộc nộp lại bằng tốt nghiệp THPT.

Theo thông báo của cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội, thí sinh đã vi phạm điểm b, khoản 4 Điều 21 Quy chế thi và điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ.

Với quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận quyết định, thí sinh N.V.K. phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở, theo quy định của Quy chế quản lý văn bằng.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K.; điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 26/6/2025 và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

