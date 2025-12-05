Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ảnh minh họa: TL

Dự thảo Nghị định phân loại lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các vị trí như sau:

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

STT Chức danh lãnh đạo Cục loại 1 Cục loại 2 Hệ số Hệ số 1 Cục trưởng 1,10 1,00 2 Phó Cục trưởng 0,90 0,80 3 Trưởng cơ quan khu vực, Trưởng ban/ phòng, Chi cục trưởng hoặc tương đương 0,70 0,60 4 Phó trưởng cơ quan khu vực, Phó trưởng ban/phòng, Phó chi cục trưởng hoặc tương đương 0,50 0,40 5 Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc Chi cục 0,30 0,30 6 Phó trưởng phòng, Phó đội trưởng hoặc tương đương thuộc Chi cục 0,20 0,20

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT Chức danh lãnh đạo Xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Xã, phường, đặc khu còn lại Hệ số Hệ số 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân 0,70 0,60 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 0,60 0,50 3 Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương 0,35 0,25 4 Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương 0,20 0,15

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ

STT Chức danh lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ Cục thuộc Bộ Hệ số Hệ số 1 Chánh thanh tra 1,00 Bằng phụ cấp của Trưởng phòng/ban thuộc Cục thuộc Bộ 2 Phó Chánh thanh tra 0,80 Bằng phụ cấp của Phó trưởng phòng/ban thuộc Cục thuộc Bộ 3 Trưởng phòng 0,60 0,25 4 Phó trưởng phòng 0,40 0,15

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Theo nội dung Nghị định, để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã.

Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1/3/2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.