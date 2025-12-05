Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Dự thảo Nghị định phân loại lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các vị trí như sau:
Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ
|
STT
|
Chức danh lãnh đạo
|
Cục loại 1
|
Cục loại 2
|
Hệ số
|
Hệ số
|
1
|
Cục trưởng
|
1,10
|
1,00
|
2
|
Phó Cục trưởng
|
0,90
|
0,80
|
3
|
Trưởng cơ quan khu vực, Trưởng ban/ phòng, Chi cục trưởng hoặc tương đương
|
0,70
|
0,60
|
4
|
Phó trưởng cơ quan khu vực, Phó trưởng ban/phòng, Phó chi cục trưởng hoặc tương đương
|
0,50
|
0,40
|
5
|
Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc Chi cục
|
0,30
|
0,30
|
6
|
Phó trưởng phòng, Phó đội trưởng hoặc tương đương thuộc Chi cục
|
0,20
|
0,20
Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
|
STT
|
Chức danh lãnh đạo
|
Xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
|
Xã, phường, đặc khu còn lại
|
Hệ số
|
Hệ số
|
1
|
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
|
0,70
|
0,60
|
2
|
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
|
0,60
|
0,50
|
3
|
Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương
|
0,35
|
0,25
|
4
|
Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương
|
0,20
|
0,15
Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ
|
STT
|
Chức danh lãnh đạo
|
Bộ, cơ quan ngang Bộ
|
Cục thuộc Bộ
|
Hệ số
|
Hệ số
|
1
|
Chánh thanh tra
|
1,00
|
Bằng phụ cấp của Trưởng phòng/ban thuộc Cục thuộc Bộ
|
2
|
Phó Chánh thanh tra
|
0,80
|
Bằng phụ cấp của Phó trưởng phòng/ban thuộc Cục thuộc Bộ
|
3
|
Trưởng phòng
|
0,60
|
0,25
|
4
|
Phó trưởng phòng
|
0,40
|
0,15
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Theo nội dung Nghị định, để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.
Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã.
Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1/3/2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịchĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vữngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.
Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào? Dưới đây là thông tin liên quan người dân có thể tham khảo.
Tin sáng 5/12: Biển Đông sắp đón bão số 16; chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.
Ùn tắc giao thông tăng: Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra những "thủ phạm" chínhĐời sống - 17 giờ trước
Một số tuyến đường của TPHCM có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực
3 con giáp nữ mang phúc khí vào nhà: Có họ, tiền bạc hanh thông, con cái thành đạtĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ được coi là "vượng phúc – vượng tài", không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình.
Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5mĐời sống - 18 giờ trước
Mưa lớn kéo dài từ tối 3/12 đến sáng 4/12 khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập sâu, có nơi nước dâng lên 2,5m, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, sản xuất và giao thông.
Bị phạt đến 10 triệu đồng khi dùng thẻ căn cước sai quy định, thông tin ai cũng nên biết để không mất tiền oanĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, sử dụng thẻ căn cước sai mục đích có thể bị xử phạt rất nặng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người sống tinh tế và biết yêu bản thânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, chỉ cần nhìn vào số cuối của ngày sinh Âm lịch, ta có thể phần nào cảm nhận được phong thái sống của những người biết tìm niềm vui, nuôi dưỡng hạnh phúc và luôn trân trọng từng khoảnh khắc.
Hướng dẫn chi tiết cách lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên Cổng Dịch vụ công Quốc giaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thành ủy Hà Nội đã chính thức thí điểm triển khai đồng loạt các thủ tục về Đảng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Riêng thủ tục lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đã giúp quy trình lấy ý kiến rút ngắn thời gian.
Chỉ còn 12 ngày nữa, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiềnĐời sống
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt.