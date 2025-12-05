Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12
GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
Ngày 5/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông”, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), CATP Hà Nội - báo cáo thực trạng và công tác xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.
Đồng thời, Trưởng phòng CSGT Hà Nội nêu rõ, trong bối cảnh hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ nhưng lưu lượng phương tiện, dân số và hoạt động vận tải tăng nhanh, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đặt ra cho lực lượng CSGT Hà Nội ngày càng nặng nề.
Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.
Hiện Trung tâm điều khiển giao thông của Phòng CSGT Hà Nội đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12/2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Hệ thống camera AI có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi như xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ chạy.
Bên cạnh đó, hệ thống cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý.
Từ những kết quả của hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tập trung tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trên không gian mạng.
Song song với đó tiếp tục xử lý đối với các lỗi vi phạm giao thông đặc trưng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
