3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch

Thứ sáu, 10:19 05/12/2025 | Đời sống
Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.

Dự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộcDự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp Ngọ dưới đây. Đọc để biết thêm về những điều thay đổi trong tháng về công việc và tài lộc.

1. Con giáp Thân

Tử vi tháng 10/2025 của 12 con giáp âm lịch dự báo, vận may sự nghiệp tốt. Nhờ có nguyệt lệnh Mộc Dục giúp đỡ, con giáp Thân sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, mang lại cho bản thân cơ hội tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, suôn sẻ, không phải đau đầu vì công việc nhưng thi thoảng sẽ có những thay đổi nhỏ do bản mệnh cả thèm chóng chán.

Bất kể nội dung công việc của người tuổi Thân có thay đổi hay không, những cơ hội sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình và đưa ra những quyết định có lợi hơn cho một tương lai tốt đẹp hơn.

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 2.

Con giáp Thân có của ăn của để trong tháng 10 âm lịch 2025

Trong tháng, tài lộc của con giáp Thân cũng tốt, có của ăn của để. Tuổi Thân tháng 10 âm này có tính tình ôn thuận, thông minh, dễ gây thiện cảm. Về những ngày cuối tháng, con đường kiếm tiền của Thân sẽ gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, tuổi Thân không cần phải nản lòng vì thành quả mà bạn đạt được sẽ tỷ lệ thuận với nỗ lực. Chỉ cần chịu đựng được khó khăn và cô đơn trong giai đoạn này, bạn sẽ tích lũy được một khối tài sản đáng mơ ước.

Về tình duyên của con giáp Thân những ngày cuối tháng 10 âm lịch, dự báo năng lượng tình yêu dồi dào. Những điều may mắn của con giáp Thân tích lũy được sẽ dần chuyển hóa thành năng lượng hoa đào dồi dào, mang tới cơ hội thu hút người bạn đời.

Những người đang yêu sẽ luôn khiến đối phương cảm thấy được trân trọng. Bạn không chỉ bao dung vô điều kiện với những thiếu sót và sự bướng bỉnh của đối phương, mà còn dành trọn vẹn tình cảm cho họ, duy trì mối quan hệ ngọt ngào.

2. Con giáp Dậu

Theo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp dự báo, về mảng tiền bạc, công danh thì Thiên Tài giúp cho con giáp Dậu viên mãn và vui vẻ với những gì bản thân làm ra và có thêm cơ may liên quan tới tiền bạc. Đường công danh xán lạn, danh tiếng được cải thiện, đường bạn đi có tổ tiên phù trợ, soi sáng.

Hãy giữ vững thái độ vững vàng và cầu tiến, phát huy tối đa điểm mạnh và nắm bắt mọi cơ hội để thêm nhiều điều mới mẻ cho cuộc sống. Uy tín và tầm ảnh hưởng của con giáp này cũng tăng lên, giúp Dậu nhận được sự ủng hộ của người khác.

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 3.

Con giáp Dậu

Tháng này, con giáp Dậu cũng có tài sản và lợi nhuận bất ngờ. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của Thiên Tài cũng giúp con giáp này thắng đậm trong kinh doanh, mua bán, đầu tư… Có những lúc, Dậu tưởng đi vào ngõ cụt rồi nhưng rồi lại có một luồng ánh sánh lóe lên kéo bạn ra khỏi vũng bùn, giúp bạn có những thành quả ngọt ngào.

Về tình duyên, nhờ Nguyệt lệnh Trường sinh mà con giáp Dậu sẽ trở nên mạnh dạn và chủ động hơn trong các mối quan hệ. Do đó, tần suất tương tác với người khác giới sẽ tăng lên đáng kể, giúp hai bạn hiểu nhau hơn.

Người tuổi Dậu cũng sống vì gia đình khá nhiều. Thi thoảng do bận rộn công việc nên bản mệnh có phần lơ là không có thời gian cho gia đình nhỏ của mình, bởi vậy thời gian những ngày cuối tuần hãy chia sẻ cùng nhau.

3. Con giáp Tuất

Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp dự báo, con giáp Tuất có Thái Dương chiếu mệnh nên cho bạn nhiều may mắn và vượng khí, được nhiều lợi lộc, được giúp đỡ khá nhiều trong cuộc sống.

Con giáp Tuất là người chú trọng nhiều vào công danh sự nghiệp, trong tháng này cố gắng tránh hành động bốc đồng trong công việc. Bạn nên giữ thái độ khiêm tốn để tránh những thị phi không đáng có.

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh 4.

Con giáp Tuất cũng thoát nhiều vận đen trong tháng mới nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình. Không chỉ phát huy năng lực của bản thân, con giáp này còn nhận được sự trợ giúp từ quý nhân trong quá trình làm ăn. Bởi vậy, sự nghiệp và tài lộc càng thuận lợi.

Ngoài ra, hãy chú ý đến các cơ hội đầu tư khác nhau trong tương lai gần, vì bạn có thể tình cờ gặp được những cơ hội đầu tư tốt ngoài mảng chính mà bạn đang làm. Con giáp Tuất là người khôn khéo, giỏi ngoại giao, nhạy bén nắm bắt xu hướng thị trường và sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự giàu có trong tương lai. Nếu biết tận dụng, tháng này sẽ là tiền đề để cho những tháng cuối năm rực rỡ cho con giáp Tuất.

Trong tháng, năng lượng tình yêu dồi dào. Những bạn trẻ còn độc thân có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới có cùng quan điểm và suy nghĩ trong công việc, và có cơ hội phát triển tình cảm trong thời gian tới đây.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thứcDự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

