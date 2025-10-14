Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Thứ ba, 06:43 14/10/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi nước lũ rút đi, hàng chục ngôi trường tại Lạng Sơn cùng trong cảnh thiết bị dạy học bị hư hỏng, trôi mất, rác thải, bùn nhão ngập ngụa khắp nơi.

Những trường bị thiệt hại nặng nhất tập trung ở các xã Yên Bình, Hữu Lũng, Thất Khê, Vân Nham, Thiện Tân... có trường ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tại xã Yên Bình, nơi nước ngập sâu hơn 2m trong nhiều ngày, mặc dù trời đã có nắng nhưng vết nước ngập, dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn hiện rõ trên bờ tường của các trường học.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong nhiều năm giữ cương vị người đứng đầu một cơ sở giáo dục, ông chưa tưởng tượng được ngôi trường xinh đẹp mà ông cùng các giáo viên chỉnh trang đẹp đẽ lại bị thiên tai tàn phá như vậy.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 1.

Ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình kiểm tra đồ dùng dạy học để phân loại nhằm tái sử dụng. Ảnh: Đ.X

Trường có 20 phòng ở tầng 1 bị ngập, trong đó đa số là phòng học và các phòng chức năng khác. Nước rút đi để lại 150 bộ bàn ghế cùng các thiết bị dạy học hỏng hết, toàn bộ sách và tài liệu ở thư viện và máy tính để bàn, tivi đều không thể sử dụng vì ngấm nước.
Ngoài ra, hơn 70m tường bao quanh trường cùng nhà vệ sinh của học sinh bị đổ sập.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 2.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 3.

Khung cảnh nhói lòng tại các phòng học, phòng chức năng ở Trường THCS Yên Bình sau trận lũ. Ảnh: Đ.X

"Bàn ghế làm bằng gỗ ép ở những phòng họp, phòng giáo viên mủn hết sau khi bị ngâm nước. Phòng ngủ của các thầy cô ở lại trường thì tan hoang khi chăn chiếu, đệm không thể sử dụng lại. Còn với các học sinh nội trú ở trường thì hư hại hết quần áo, sách giáo khoa, giày dép bị trôi mất", ông Dương cho biết.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 4.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 5.

Bùn nhão đọng lại trong trường sau khu nước lũ rút đi. Ảnh: Đ.X

Cũng theo ông Dương, sau khi nước rút, nhiều thầy cô đã tới trường phối hợp cùng lực lượng bộ đội dọn bùn nhão và phân loại để tận dụng những đồ còn dùng được.

Dự kiến, ngày 15/10, toàn bộ 382 học sinh của trường sẽ đi học lại, trường hợp chưa đủ bàn ghế thì nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh học 2 ca chung 1 lớp.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 6.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 7.

Đồ dùng giảng dạy, bàn ghế hư hỏng hết sau khi bị ngâm nước nhiều ngày. Ảnh: Đ.X

"Một số đơn vị, nhà hảo tâm đã có ý kiến tài trợ sách giáo khoa, vở viết và bàn ghế cho nhà trường và học sinh để sớm đưa việc giảng dạy ổn định trở lại như trước", ông Dương cho biết thêm.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 8.

Các giáo viên cùng lực lượng bộ đội dọn dẹp tại khuôn viên Trường THCS Yên Bình. Ảnh: Đ.X

Còn theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn có khoảng gần 50 trường học bị hư hại sau ngập lụt của bão số 11 (Matmo) gây ra. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là ở các trường tiểu học và mầm non. Đơn cử, Trường Tiểu học Yên Bình (xã Yên Bình) bị hư hại nhiều cơ sở vật chất ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng, Trường Mầm non Yên Bình thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Phạm Công
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục - 1 ngày trước

Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

Giáo sư Toán học Lauren K. Williams của Đại học Harvard vừa được trao Giải thưởng danh giá MacArthur 2025 nhờ những nghiên cứu mang tính đột phá kết nối giữa toán học lý thuyết và vật lý.

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Giáo dục - 4 ngày trước

Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

Giáo dục - 4 ngày trước

Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.

Xem nhiều

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Giáo dục
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Giáo dục
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Giáo dục
Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top