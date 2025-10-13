Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ
Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.
Chia sẻ với VietNamNet sáng 13/10, bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn không giấu được xúc động khi đang có mặt tại tang lễ giáo viên trường mình. “Nghe tin thầy Tuấn đột ngột qua đời, cán bộ, giáo viên trường chúng tôi đều rất bàng hoàng và xót thương. Thầy Tuấn là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết, có năng lực tốt. Thầy cũng được học sinh và đồng nghiệp rất yêu quý”, bà Thanh nghẹn giọng.
Bà Thanh kể, thầy Tuấn là giáo viên dạy bộ môn Công nghệ, công tác tại Trường THPT Sóc Sơn từ năm 2010 đến nay. Nhà thầy ở xã Trung Giã, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ ngập vừa qua tại thành phố Hà Nội.
“Mấy ngày ngập lụt, nhà trường khó tiếp cận được với thầy. Chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện nhưng do nhà thầy mất điện nên không liên lạc được thường xuyên. Chiều qua 12/10, chúng tôi mới nhận được thông tin đau lòng này. Trước khi lũ về, thầy đang đào móng để làm nhà. Khi lũ về, khu vực đó như một cái ao. Hôm qua, trên nhà cũ nước đã rút hết, dọn nhà xong, thầy định bơm nước ra khỏi móng để tới đây thợ đến làm. Thế nhưng, không may, máy bơm rò điện và...”, bà Thanh ngậm ngùi.
Bà Thanh cho hay, từ đêm hôm qua, sau khi biết tin, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy Tuấn.
Theo bà Thanh, đây là mất mát không chỉ với gia đình, nhà trường mà cả với ngành giáo dục. Thầy là giáo viên cốt cán của Sở GD-ĐT Hà Nội. Năm 2019, thầy đạt giải Nhì giáo viên giỏi toàn thành phố Hà Nội, đạt danh hiệu “Báo cáo viên” giỏi lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn.
Vị hiệu trưởng cho biết, lễ viếng thầy giáo trẻ diễn ra từ 7h30 sáng nay 13/10.
“Hôm nay nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường. Cuối giờ chiều nay, cán bộ, giáo viên và một số học sinh đại diện lớp thầy chủ nhiệm cùng phụ huynh đến viếng, tiễn đưa thầy lần cuối”, bà Thanh nói.
