Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Chủ nhật, 08:41 12/10/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

Những việc giáo viên không được làm từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo. Trong đó quy định những việc nhà giáo không việc làm.

Tại Điều 11 Luật Nhà giáo 2025 quy định giáo viên không được làm những việc sau:

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập không được làm những việc viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo không được làm các việc sau đây:

- Phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức;

- Gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học;

- Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức;

- Ép buộc người học nộp tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật;

- Lợi dụng chức danh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm:

- Không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật;

- Đăng tải, phát tán thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

- Các việc không được làm khác theo quy định của pháp luật.

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung kỷ luật nghề nghiệp đối với giáo viên. Ảnh minh họa: TL

Hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên

Điều 35, Luật Nhà giáo 2025 quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với nhà giáo như sau:

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo là viên chức trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo không được làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của người học. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật nhà giáo phải bảo đảm tính nhân văn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của nhà giáo.

Giáo viên bị tạm đình chỉ giảng dạy trong trường hợp nào?

Giáo viên bị tạm đình chỉ giảng dạy được nêu rõ tại Điều 36, Luật Nhà giáo 2025. Cụ thể:

- Trong thời hạn xem xét, xử lý kỷ luật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với nhà giáo nếu việc nhà giáo tiếp tục giảng dạy có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật hoặc ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo và tâm lý người học; trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lươngTừ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

GĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?

Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?

GĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biết

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biết

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần

Bảng lương giáo viên sẽ có thêm hệ số 'đặc thù'?

Bảng lương giáo viên sẽ có thêm hệ số 'đặc thù'?

Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

Cùng chuyên mục

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục - 11 giờ trước

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợi

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Giáo dục - 1 ngày trước

Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

Giáo dục - 2 ngày trước

Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí

Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Xem nhiều

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Giáo dục

GĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Giáo dục
Xót thương nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị lũ cuốn tử vong

Xót thương nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị lũ cuốn tử vong

Giáo dục
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Giáo dục
Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top