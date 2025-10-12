Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Những việc giáo viên không được làm từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo. Trong đó quy định những việc nhà giáo không việc làm.

Tại Điều 11 Luật Nhà giáo 2025 quy định giáo viên không được làm những việc sau:

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập không được làm những việc viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo không được làm các việc sau đây:

- Phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức;

- Gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học;

- Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức;

- Ép buộc người học nộp tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật;

- Lợi dụng chức danh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm:

- Không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật;

- Đăng tải, phát tán thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

- Các việc không được làm khác theo quy định của pháp luật.

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung kỷ luật nghề nghiệp đối với giáo viên. Ảnh minh họa: TL

Hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên

Điều 35, Luật Nhà giáo 2025 quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với nhà giáo như sau:

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo là viên chức trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo không được làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của người học. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật nhà giáo phải bảo đảm tính nhân văn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của nhà giáo.

Giáo viên bị tạm đình chỉ giảng dạy trong trường hợp nào?

Giáo viên bị tạm đình chỉ giảng dạy được nêu rõ tại Điều 36, Luật Nhà giáo 2025. Cụ thể:

- Trong thời hạn xem xét, xử lý kỷ luật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với nhà giáo nếu việc nhà giáo tiếp tục giảng dạy có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật hoặc ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo và tâm lý người học; trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương GĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?