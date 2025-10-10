Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Chiều 10/10, PGS.TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường đã có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An.
Trước đó, Gia đình & Xã hội đã đưa tin về trường hợp của em Lang Đức Bằng đã viết đơn trình bày gửi Bộ trưởng Bộ GD & ĐT cùng Trường Đại học Vinh, bày tỏ mong muốn được tiếp tục con đường học tập để sau này trở thành giáo viên, mang con chữ về với trẻ em vùng cao quê hương.
Lang Đức Bằng là một trong 75 học sinh tiêu biểu được tỉnh Nghệ An tuyên dương năm 2025. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đạt 29 điểm, với Văn 9,25; Sử 9,75 và Địa 10. Tự tin với kết quả của mình, Bằng đăng ký ba nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là Học viện Biên phòng, nguyện vọng 2 là Khoa Sư phạm Lịch sử Trường Đại học Vinh.
Với mức điểm cao, em nằm trong nhóm 7 thí sinh có điểm trúng tuyển tốt nhất của Học viện Biên phòng và đã nhập học từ ngày 9/9. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe, Bằng được thông báo không đủ điều kiện theo quy định và buộc phải rút hồ sơ, trở về nhà.
Thư trình bày của Lang Đức Bằng với nguyện vọng được nối giấc mơ đại học.
Không từ bỏ ước mơ, Bằng bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục theo học tại Đại học Vinh nơi em đã đăng ký ở nguyện vọng 2. Để hỗ trợ, Học viện Biên phòng cũng đã gửi văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Vinh, đề nghị tạo điều kiện cho Bằng được xét tuyển bổ sung.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh cho biết: "Nhà trường đã nhận được văn bản từ Học viện Biên phòng. Với điểm số hiện tại, em Bằng hoàn toàn đủ điều kiện trúng tuyển nếu xét ở thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, ngành Sư phạm Lịch sử năm nay đã tuyển đủ chỉ tiêu. Theo quy chế, thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét lại ở nguyện vọng khác sau khi lọc ảo".
Theo quy định, việc bổ sung chỉ tiêu cho các trường hợp đặc biệt nằm ngoài thẩm quyền của trường. Song, trước hoàn cảnh đặc biệt và nghị lực đáng quý của nam sinh dân tộc Thái, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh đã xem xét, thống nhất tiếp nhận Lang Đức Bằng vào học ngành Sư phạm Lịch sử.
