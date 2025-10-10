Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Nam, Trợ lý Phòng đào tạo, Học viện Biên phòng cho hay, ngày 2/10, Học viện đã có văn bản xác nhận, đề nghị Trường Đại học Vinh phối hợp giải quyết trường hợp của em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe. Ngoài ra, nhà trường cũng đã có văn bản gửi tới Bộ GD-ĐT để báo cáo sự việc này.

Học viện cho biết Bằng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào ngành Biên phòng. Tuy nhiên, khi phúc tra sức khỏe, thí sinh không đủ điều kiện để nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo văn bản đề nghị phối hợp tổ chức giải quyết cho thí sinh Lang Đức Bằng, Học viện Biên phòng đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, tạo điều kiện để thí sinh được xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Thí sinh Lang Đức Bằng và mẹ tại Học viện Biên Phòng khi em mới nhập học. Ảnh: NVCC

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bằng đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Nhờ điểm ưu tiên, tổng điểm của em là 29,37, trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng.

Tuy nhiên, sau khi nhập học vài ngày, kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bằng buộc phải trở về địa phương.

Bằng đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, trường này đã kết thúc đợt xét tuyển bổ sung thứ hai lúc 23h59 ngày 16/9.

Sau đó, nam sinh đã viết thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT để xin được xem xét cơ hội học tập. Trong lá đơn gửi Bộ trưởng GD-ĐT, Bằng viết: “Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì vậy, cháu luôn cố gắng học tập, mong được vào các trường Công an, Quân đội hay Sư phạm để cha mẹ đỡ gánh nặng học phí.

Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng bỗng chốc lại trở nên xa vời. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập vì lý do bất khả kháng...”.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, cơ hội để em Lang Đức Bằng vào đại học vẫn còn, nếu trường nguyện vọng tiếp theo còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận.