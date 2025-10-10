Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe
Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Nam, Trợ lý Phòng đào tạo, Học viện Biên phòng cho hay, ngày 2/10, Học viện đã có văn bản xác nhận, đề nghị Trường Đại học Vinh phối hợp giải quyết trường hợp của em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe. Ngoài ra, nhà trường cũng đã có văn bản gửi tới Bộ GD-ĐT để báo cáo sự việc này.
Học viện cho biết Bằng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào ngành Biên phòng. Tuy nhiên, khi phúc tra sức khỏe, thí sinh không đủ điều kiện để nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Theo văn bản đề nghị phối hợp tổ chức giải quyết cho thí sinh Lang Đức Bằng, Học viện Biên phòng đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, tạo điều kiện để thí sinh được xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký vào trường.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bằng đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Nhờ điểm ưu tiên, tổng điểm của em là 29,37, trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng.
Tuy nhiên, sau khi nhập học vài ngày, kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bằng buộc phải trở về địa phương.
Bằng đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, trường này đã kết thúc đợt xét tuyển bổ sung thứ hai lúc 23h59 ngày 16/9.
Sau đó, nam sinh đã viết thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT để xin được xem xét cơ hội học tập. Trong lá đơn gửi Bộ trưởng GD-ĐT, Bằng viết: “Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì vậy, cháu luôn cố gắng học tập, mong được vào các trường Công an, Quân đội hay Sư phạm để cha mẹ đỡ gánh nặng học phí.
Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng bỗng chốc lại trở nên xa vời. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập vì lý do bất khả kháng...”.
Theo các chuyên gia tuyển sinh, cơ hội để em Lang Đức Bằng vào đại học vẫn còn, nếu trường nguyện vọng tiếp theo còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 43 phút trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026Giáo dục - 11 giờ trước
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 23 giờ trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐTGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dụcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệpGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.
Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An GiangGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phíGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐTGiáo dục
GĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.