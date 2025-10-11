Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) cho hay, việc này nhằm cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Cụ thể, nghị quyết yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế); thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Do đó, hội đồng đại học, hội đồng trường công lập không còn được đề cập ở dự thảo hai luật sửa đổi này. Như vậy, đồng nghĩa chấm dứt hoạt động của hội đồng trường khi luật được thông qua và có hiệu lực. Dự kiến thời gian chấm dứt hoạt động của hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học chỉ còn quy định tổ chức hội đồng trường ở các cơ sở tư thục hoặc những trường thành lập theo thỏa thuận của Chính phủ.
Theo bà Mai Thị Anh, một số đại biểu kiến nghị nên chấm dứt hoạt động hội đồng trường trước thời điểm nói trên để các đơn vị có lộ trình kiện toàn cơ cấu tổ chức, các cơ sở của mình kịp thời trước thời điểm năm mới. Tổ soạn thảo của Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu việc này.
Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) cũng đề nghị các đại biểu góp ý cho việc “khi chấm dứt hội đồng trường thì các nhiệm vụ sẽ chuyển giao sang cho ai để phù hợp”.
Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, khi chấm dứt hoạt động, các văn bản do hội đồng đại học, hội đồng trường ban hành tiếp tục được áp dụng cho đến khi có quyết định bãi bỏ, thay thế, nhưng không quá 12 tháng.
Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm 2024-2025, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có 173 cơ sở giáo dục đại học công lập (không tính cơ sở thuộc quân đội, công an) đã thành lập hội đồng trường.
Hội đồng trường là thành phần thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học. Đây là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan.
Hiện, toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 24 phút trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 22 giờ trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐTGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏeGiáo dục - 1 ngày trước
Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.
Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dụcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệpGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.
Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An GiangGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phíGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐTGiáo dục
GĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.