Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) cho hay, việc này nhằm cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Cụ thể, nghị quyết yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế); thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Do đó, hội đồng đại học, hội đồng trường công lập không còn được đề cập ở dự thảo hai luật sửa đổi này. Như vậy, đồng nghĩa chấm dứt hoạt động của hội đồng trường khi luật được thông qua và có hiệu lực. Dự kiến thời gian chấm dứt hoạt động của hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học chỉ còn quy định tổ chức hội đồng trường ở các cơ sở tư thục hoặc những trường thành lập theo thỏa thuận của Chính phủ.

Bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) trình bày các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Theo bà Mai Thị Anh, một số đại biểu kiến nghị nên chấm dứt hoạt động hội đồng trường trước thời điểm nói trên để các đơn vị có lộ trình kiện toàn cơ cấu tổ chức, các cơ sở của mình kịp thời trước thời điểm năm mới. Tổ soạn thảo của Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu việc này.

Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) cũng đề nghị các đại biểu góp ý cho việc “khi chấm dứt hội đồng trường thì các nhiệm vụ sẽ chuyển giao sang cho ai để phù hợp”.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, khi chấm dứt hoạt động, các văn bản do hội đồng đại học, hội đồng trường ban hành tiếp tục được áp dụng cho đến khi có quyết định bãi bỏ, thay thế, nhưng không quá 12 tháng.

Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm 2024-2025, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có 173 cơ sở giáo dục đại học công lập (không tính cơ sở thuộc quân đội, công an) đã thành lập hội đồng trường.

Hội đồng trường là thành phần thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học. Đây là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan.

Hiện, toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.