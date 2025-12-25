Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện
GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, khoảng 21h30 ngày 24/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Hạ Lang, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra, phát hiện một vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
Theo đó, vào khoảng thời điểm trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 11C-064.xx có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra phương tiện do tài xế Đ.Đ.D (SN 1985, trú tại xã Hòa An) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chứa gần 12.000kg chân gà đông lạnh.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.
Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
