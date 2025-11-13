Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng
SKĐS - Sau khi làm các xét nghiệm, xử trí cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ, bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã hội chẩn, liên hệ khẩn với tuyến tỉnh để chuyển người bệnh lên tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 4h hôm qua (11/11), kíp trực cấp cứu tại cơ sở 2 tiếp nhận bệnh nhân nam 45 tuổi (quốc tịch nước ngoài), nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, mệt mỏi. Đây là những triệu chứng điển hình của cơn đau thắt ngực không ổn định.
Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng đã khẩn trương thăm khám, làm điện tâm đồ, xét nghiệm men tim, kiểm soát cơn đau và theo dõi sát diễn biến lâm sàng.
Nhận định đây là trường hợp nguy cơ cao biến chứng tim mạch cấp, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ. Cùng với đó kích hoạt quy trình hội chẩn và liên hệ khẩn với tuyến tỉnh, chuyển người bệnh để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Quá trình chuyển viện được tổ chức an toàn, thông suốt với bác sĩ đi kèm, theo dõi tình trạng người bệnh.
Bác sĩ Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn chia sẻ, đơn vị luôn duy trì lực lượng trực cấp cứu 24/24, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, xử trí và vận chuyển an toàn các ca cấp cứu khẩn cấp, kể cả đối với du khách, người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn.
Trường hợp kịp thời cấp cứu bệnh nhân người nước ngoài cho thấy, năng lực chuyên môn, khả năng phản ứng nhanh và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn trong công tác cấp cứu – điều trị – chuyển tuyến an toàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân và du khách đối với hệ thống y tế tuyến cơ sở khu vực đảo.
