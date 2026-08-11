Cập nhật giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất giảm sốc, dưới cả đề xuất

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Cập nhật giá xe Honda Air Blade chi tiết và mới nhất: Đại lý và niêm yết chênh nhau bao nhiêu? GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đều đang được bán với giá thực tế cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất từ khoảng 4-7 triệu đồng.

Giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất

Xe máy Honda Wave RSX FI giá chỉ từ 22 triệu đồng





Xe máy Honda Wave RSX FI tháng 8/2026 đang có mức giá khá hấp dẫn tại đại lý khi cả ba phiên bản đều được chào bán thấp hơn giá đề xuất. Phiên bản Tiêu chuẩn hiện chỉ khoảng 22 triệu đồng, trong khi bản cao nhất cũng ở mức 25 triệu đồng.

Với mức giá từ khoảng 22 triệu đồng, Wave RSX FI nằm giữa Wave Alpha và Future 125 FI trong dải sản phẩm xe số phổ thông của Honda. Mẫu xe hướng nhiều hơn đến nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện có thiết kế thể thao nhưng vẫn ưu tiên độ bền và chi phí sử dụng thấp.

Đặc biệt, việc giá thực tế tại một số đại lý xuống thấp hơn mức đề xuất giúp Wave RSX FI tăng sức cạnh tranh trong tháng 8.

Phiên bản Tiêu chuẩn khoảng 22 triệu đồng phù hợp với người mua ưu tiên chi phí, trong khi bản Thể thao giá khoảng 25 triệu đồng hướng đến khách hàng muốn ngoại hình nổi bật hơn nhưng ngân sách chưa cần nâng lên nhóm Future 125 FI.

Bảng giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất Giá tham khảo đại lý Chênh lệch Thể thao Trắng đen bạc/Đỏ đen bạc/Xanh đen bạc 25.664.727 đồng 25.000.000 đồng -664.727 đồng Đặc biệt Đen bạc 23.701.091 đồng 23.000.000 đồng -701.091 đồng Tiêu chuẩn Đỏ đen 22.130.182 đồng 22.000.000 đồng -130.182 đồng

Đánh giá xe Honda Wave RSX FI

Thiết kế thể thao, mức tiêu thụ chỉ 1,56 lít/100 km





Một trong những điểm tạo khác biệt cho Honda Wave RSX FI so với Wave Alpha nằm ở phong cách thiết kế. Mẫu xe máy sở hữu ngoại hình góc cạnh và nam tính hơn, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Phần đầu xe nổi bật với mặt nạ tạo hình chữ V kết hợp cụm đèn xi-nhan. Các đường nét được tạo hình sắc hơn, giúp tổng thể xe có cảm giác gọn gàng nhưng vẫn giữ được chất thể thao đặc trưng của dòng RSX.

Hai bên thân xe sử dụng những đường cắt nghiêng, trong khi phần yếm được tạo hình khá dày dặn. Phía sau là cụm đèn hậu vuốt cao kết hợp ốp ống xả màu đen, hoàn thiện phong cách khỏe khoắn của mẫu xe số này.

Honda cũng cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc như Trắng, Xanh, Đỏ và Đen. Logo RSX dạng 3D cùng bộ tem riêng cho từng phiên bản giúp người mua có thêm lựa chọn tùy theo sở thích.

Wave RSX FI cạnh tranh bằng giá và chi phí sử dụng

Mặt đồng hồ vẫn được thiết kế theo hướng đơn giản, các thông tin vận hành được bố trí rõ ràng để người điều khiển dễ quan sát khi di chuyển.

Về sức mạnh, Wave RSX FI sử dụng động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI trên toàn bộ phiên bản.

Hệ thống phun xăng điện tử có nhiệm vụ tính toán lượng nhiên liệu phù hợp với từng điều kiện vận hành, qua đó cân bằng giữa khả năng tăng tốc và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Theo thông số được công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Wave RSX FI chỉ khoảng 1,56 lít/100 km. Đây là một trong những lợi thế đáng chú ý đối với khách hàng thường xuyên sử dụng xe để đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng đường dài mỗi ngày.

Trong dải xe số Honda hiện nay, Wave Alpha vẫn có lợi thế về giá bán thấp, trong khi Future 125 FI hướng tới nhóm khách hàng cần động cơ dung tích lớn hơn và thiết kế thiên về sự lịch lãm. Wave RSX FI nằm giữa hai sản phẩm này khi kết hợp mức giá tương đối dễ tiếp cận với ngoại hình thể thao và công nghệ phun xăng điện tử.





Xe chỉ tiêu thụ 1,56 lít/100 km

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn, đặc biệt là sự phát triển nhanh của xe máy điện, mức tiêu hao 1,56 lít/100 km cùng giá bán từ khoảng 22 triệu đồng vẫn là hai lợi thế đáng kể giúp Honda Wave RSX FI duy trì sức hút ở phân khúc xe số phổ thông.

Với thiết kế trẻ trung, động cơ 110cc PGM-FI và chi phí vận hành thấp, Wave RSX FI tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc bên cạnh Wave Alpha và Future đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe số phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Lưu ý, bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý, khu vực và thời điểm mua xe. Người tiêu dùng nên liên hệ trực tiếp các đại lý Honda ủy quyền để cập nhật mức giá và chương trình ưu đãi mới nhất.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.