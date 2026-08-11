Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' tiếp tục giảm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,27%, hiện ở mức 99,81 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,13%, xuống 1,1542 EUR/USD, đồng yên Nhật cũng giảm 0,84%, xuống mức 159,14 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,81 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên đầu tuần nhờ giá dầu tăng, trong khi thị trường chờ báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất Fed. Sau báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm từ 67% xuống 52%, gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Giá dầu tăng hơn 4% do triển vọng thỏa thuận Mỹ-Iran và việc mở lại eo biển Hormuz trở nên khó xác định. Thị trường tiếp tục theo dõi CPI, giá sản xuất và doanh số bán lẻ Mỹ để xác định xu hướng USD trong thời gian tới.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 11/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên vùng 25.491 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh, lên mức 24.267 đồng mua vào và 26.715 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 11/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 11/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 11/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,940-26,350 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 63 đồng chiều mua vào và giảm 63 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.895-26.340 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,970-26,350 đồng/USD, đã giảm 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 11/8/2026, khảo sát lúc 8h28 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 11/8, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,433.79-30,985.80 đồng/EUR, đã giảm 85 đồng chiều mua vào và giảm 89 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.641-30.951 đồng/EUR, đã giảm 89 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,605-31,032 đồng/EUR, đã giảm 80 đồng chiều mua vào và giảm 83 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 11/8/2026 khảo sát lúc 08h33 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm xuống vùng 158.71-169.66 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm mạnh so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 159,31-169,31 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.91-169.86 đồng, giảm mạnh so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD tại khối ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ, tại thị trường tự do đồng USD cũng giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 10/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại bán ra quanh mức 26,400 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 10/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.