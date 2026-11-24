Sở hữu ngoại hình mập mạp dễ thương, Hác Thiệu Văn từng là một sao nhí nổi đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi đời còn rất nhỏ, thành công của anh từng khiến bao người mất cả đời cũng khó có thể đạt được. Tuy nhiên sự nghiệp của anh tụt dốc vì quyết định giải nghệ để theo đuổi con đường học vấn.

Sao nhí có cát-xê cao nhất nhì showbiz

Sinh năm 1990 tại Đài Loan (Trung Quốc), Hác Thiệu Văn lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 3 tuổi trong một quảng cáo. Quảng cáo này được xem là cột mốc thay đổi cuộc đời ngôi sao nhí. Ngoại hình dễ thương giúp sao nhí “lọt vào mắt xanh” của đạo diễn Chu Diên Bình khi đang tìm diễn viên cho tác phẩm Tân Ô Long viện (1994).

Trong phim, Hác Thiệu Văn đóng cùng “thần đồng võ thuật” Thích Tiểu Long. Sao nhí xuất hiện với tạo hình cậu bé đầu trọc, mập mạp, đeo kính đen. Nét diễn hài hước cùng ngoại hình đáng yêu đã giúp anh nhanh chóng nổi đình nổi đám khắp châu Á.

Hác Thiệu Văn và Thích Tiểu Long từng là hai sao nhí nổi đình đám.

Sau thành công này, Hác Thiệu Văn có cơ hội được tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng, kết hợp cùng hàng loạt tên tuổi đình đám như là Tiếu lâm tiểu tử (Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Dĩnh), Thập huynh đệ (Chung Trấn Đào, Trương Mẫn), Na Tra đại chiến Mỹ Hầu Vương (Lâm Chí Dĩnh).

Thời điểm này, Hác Thiệu Văn là sao nhí được trả cát-xê cao nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên được đặt nhiều biệt danh như “tiểu tử mập”, “cậu bé vàng”... cùng nhiều hợp đồng quảng cáo đắt tiền. Hác Thiệu Văn và Thích Tiểu Long trở thành hiện tượng nhí của màn ảnh những năm 1990 - 2000.

Sự nghiệp tụt dốc

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hác Thiệu Văn thông báo giải nghệ để tập trung việc học từ năm 2003. Trong thời gian đang học đại học, Hác Thiệu Văn phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ từ công việc kinh doanh thua lỗ của cha mẹ. Cú sốc kinh tế của gia đình khiến anh bị trầm cảm nặng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hác Thiệu Văn quyết định trở lại màn ảnh. Tuy vậy, lúc này “thần may mắn” không mỉm cười với sao nhí một thời. Danh tiếng của anh sụt giảm nghiêm trọng, không tạo được dấu ấn nào trên thị trường, dần trở thành cái tên bị lãng quên và không được nhà sản xuất trọng dụng.

Thời điểm này, anh chấp nhận đóng vai phụ vô danh, tích lũy từng chút từ thu nhập khiêm tốn. Truyền thông Trung Quốc cho biết gia cảnh Hác Thiệu Văn không tốt. Anh nỗ lực làm việc nhiều năm để kiếm tiền nhưng cát-xê quá thấp nên khá chật vật. Có thời điểm, nam diễn viên phải làm công ở một số cửa hàng bán thức ăn, nhân viên quét dọn.

Chọn cuộc sống bình yên, hôn nhân êm ấm

Năm 2023, Hác Thiệu Văn làm đám cưới với bạn gái Lâm Ninh Thụy sau hơn 2 năm hẹn hò. Bà xã anh từng đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên yêu Lâm Ninh Thụy ngay từ lần đầu gặp mặt và luôn mong muốn kết hôn để có thể che chở, bảo vệ hai mẹ con cô. Về phía Lâm Ninh Thụy, cô cảm động trước tình cảm chân thành mà Thiệu Văn dành cho con riêng của mình.

Đầu năm 2025, Hác Thiệu Văn hạnh phúc đón con đầu lòng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi cậu bé lém lỉnh, hài hước trong Tân Ô Long viện ngày nào giờ đã trở thành một người cha.

Hác Thiệu Văn đang có cuộc sống bình yên.

Những năm qua, Hác Thiệu Văn không có phim gây tiếng vang. Anh chỉ vào vai phụ trong những tác phẩm ít nổi tiếng. Tuy nhiên, anh lại thành công với công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Dù không còn giữ sức hút như thời thơ ấu, sao nhí một thời vẫn duy trì sự nghiệp bằng cách tham gia livestream bán hàng, nhờ vào sự hài hước và duyên dáng của mình. Ngoài ra, đời tư không scandal cũng giúp tài tử học Hác nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Hác Thiệu Văn và Thích Tiểu Long vẫn giữ được tình bạn suốt hơn 3 thập kỷ.

Sau hơn 30 năm đóng Tân Ô Long viện , Hác Thiệu Văn và Thích Tiểu Long vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Sau khi trưởng thành, dù cuộc sống riêng của cả hai có sự khác biệt, họ vẫn gắn bó thân thiết. Trong đám cưới của Hác Thiệu Văn, Thích Tiểu Long cũng xuất hiện để chúc phúc cho người đồng nghiệp thời thơ ấu của mình.