Ca sĩ Tóc Tiên đứng thứ ba tại 'Eurovision Song Contest Asia 2026'

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Tối 14/11, chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tại One Bangkok Forum, Thái Lan.

Đêm chung kết quy tụ các đại diện âm nhạc đến từ 11 quốc gia trong khu vực gồm: Tóc Tiên (Việt Nam), Monetrey (Campuchia), Thinla (Lào), Beck (Mông Cổ), Nyendra (Bhutan), Carmelle (Philippines), nhóm nhạc Beatmosphere (Bangladesh), Mang & Daou (Thái Lan), Jun-hee (Hàn Quốc), Pratik Himal Rai (Nepal), Aina Abdul (Malaysia).

Đêm chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026' quy tụ các đại diện âm nhạc đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Ảnh: VTV online

Theo VTV online, Tóc Tiên - đại diện Việt Nam, đạt 164 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 11 thí sinh. Đại diện Philippines Carmelle Collado giành chiến thắng với 211 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về đại diện chủ nhà Thái Lan.

Trong đêm thi chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, nữ ca sĩ Tóc Tiên trình diễn ca khúc "Em Tiên". Ca khúc mới kết hợp chất liệu truyền thống và âm nhạc hiện đại.

Tóc Tiên mang đến một phiên bản "Em Tiên" được đầu tư và nâng cấp toàn diện, gây ấn tượng với hình ảnh đài sen lớn đặt ở vị trí trung tâm. Lấy sắc trắng thuần khiết làm chủ đạo, tạo hình đài sen hiện lên thanh thoát và nổi bật giữa không gian sân khấu được phủ bởi những gam màu xanh, tím huyền ảo, kết hợp cùng hình ảnh hoa sen, mặt trăng và các họa tiết mang cảm hứng văn hóa Việt Nam.

Từ vị trí trung tâm của đài sen, Tóc Tiên lần lượt xuất hiện trong bốn tạo hình trang phục khác nhau, với những màn biến hóa được thực hiện trực tiếp trên sân khấu, tạo nên sự chuyển đổi liên tục về hình ảnh và cảm xúc trong suốt tiết mục.

Hình ảnh Tóc Tiên trong đêm chung kết cuộc thi. Ảnh: FBNV

Phần trang phục cũng được nữ ca sĩ đầu tư với nhiều lần biến đổi. Tóc Tiên xuất hiện trong chiếc đầm trắng có tà voan dài phủ phía sau. Sau đó, cô tháo lớp áo khoác bên ngoài, để lộ thiết kế váy quây gợi cảm. Ở phần cuối, nữ ca sĩ bổ sung đôi cánh voan cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác cho tiết mục. Tóc Tiên cùng các vũ công đội nón quai thao cách điệu, biểu diễn trên sân khấu lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo.

Theo ZNews, trong khi đó, đại diện của Philippines là Carmelle Collado tạo dấu ấn mạnh mẽ với tiết mục Sobra-Sobra. Carmelle sở hữu giọng hát nội lực, khỏe khoắn, kết hợp phong cách trình diễn quyến rũ và cách xử lý linh hoạt. Những đoạn gằn giọng, lên nốt cao ấn tượng cũng góp phần tạo nên sức hút cho tiết mục.

Tiết mục mang tên Sobra Sobra của cô gây ấn tượng mạnh với khán giả với phong cách trình diễn như một Beyoncé, giai điệu bắt tai, thông điệp nữ quyền ý nghĩa. Màn thể hiện của cô nhận được nhiều lời khen và giúp nữ ca sĩ giành chiến thắng với 211 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Bản song ca với nhiều cao trào cảm xúc từ bộ đôi nghệ sĩ Thái Lan cũng nhận được nhiều bình chọn từ khán giả giúp họ xếp thứ 2 chung cuộc.

Ca khúc "Em Tiên" do ca sĩ Tóc Tiên biểu diễn dành vị trí thứ ba đêm chung kết 'Eurovision Song Contest Asia 2026'. Ảnh: VTV online



Tại Eurovision Song Contest Asia, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Vì vậy, Tóc Tiên phải chinh phục người xem quốc tế để cạnh tranh thứ hạng. Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên điểm số của ban giám khảo chuyên môn và bình chọn từ khán giả.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là phiên bản châu Á của Eurovision Song Contest. Cuộc thi âm nhạc này có lịch sử 70 năm.

Eurovision Song Contest Asia diễn ra trong một đêm chung kết duy nhất tại One Bangkok Forum, do Channel 3 (Thái Lan) đăng cai, S2O Productions sản xuất. Sự kiện có mười một đài truyền hình tham dự, phía Việt Nam có VTV đại diện.