Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ Variety, E News), vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Hoa Kỳ (Recording Academy) đã công bố danh sách đề cử cho 100 hạng mục tại lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Los Angeles.

Trong danh sách đề cử được công bố, Jennie cùng nghệ sĩ Tame Impala đã nhận được đề cử tại các hạng mục quan trọng của giải Grammy 2027, trong đó có hạng mục "Bản thu âm của năm" (Record of the Year) với sản phẩm hợp tác mang tên "Dracula". Đây là một trong sáu hạng mục quan trọng nhất của Grammy.

Trước đó, "Dracula" - đĩa đơn hợp tác giữa nghệ sĩ người Úc Tame Impala và Jennie của BLACKPINK xếp ở vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100. "Dracula" đã đạt được sức hút lớn sau khi bản phối lại có sự góp mặt của Jennie được phát hành vào tháng 2 năm nay. Ca khúc đã ngay lập tức lan truyền trên các nền tảng video dạng ngắn và leo lên các bảng xếp hạng.

Ca sĩ Jennie. (Ảnh: OA Entertainment).



Jennie và Tame Impala còn nhận đề cử cho "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance).

Ngoài Jennie, các nhóm nhạc nữ K-pop là Ive và KiiiKiii cũng lần lượt nhận được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" (Best Asian Pop Music Performance) với các ca khúc "Bang Bang" và "404 (New Era)". Đây là hạng mục mới được công bố vào tháng 6 năm nay, "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" là giải thưởng vinh danh sự xuất sắc trong các màn trình diễn nhạc pop châu Á.

Vòng bỏ phiếu cuối cùng cho mỗi hạng mục sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2026 đến ngày 7/1/2027, trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 2/2027.

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