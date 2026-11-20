Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ Daum & News), bất ngờ với thông tin tác phẩm hợp tác "Dracula" cùng Tame Impala nhận được hai đề cử Grammy lần thứ 69, nữ ca sĩ Jennie (BLACKPINK) đã chia sẻ tin vui qua Instagram Story: "Vẫn đang cố gắng tin vào điều này. Thật sự biết ơn Kevin và tất cả những ai đã dành nhiều tình cảm cho ca khúc này". Cô cũng gắn thẻ tài khoản Instagram chính thức của Tame Impala trong bài đăng của mình.

"Kevin" mà Jennie nhắc đến chính là nhạc sĩ người Úc Kevin Parker, thủ lĩnh của dự án âm nhạc Tame Impala. Jennie đã tham gia vào phiên bản remix của ca khúc "Dracula" (phát hành vào tháng 2/2026). Bản phối này có sự góp giọng của Jennie cùng một đoạn lời mới được thêm vào so với bản gốc. Ca khúc "Dracula" đã đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ - bảng xếp hạng đĩa đơn quan trọng nhất của tạp chí này.

Jennie và Tame Impala gặt hái thành công với ca khúc "Dracula". Ảnh: Lotte.



Trước đó, vào ngày 16/11 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Hoa Kỳ (Recording Academy) đã công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 69. "Dracula" - với sự góp mặt của Jennie và Tame Impala đã giành được đề cử ở hạng mục "Bản thu âm của năm", một trong bốn hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng này, và "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance). Đây cũng là lần đầu tiên cả hai nghệ sĩ nhận được đề cử trong hạng mục này.

Ngoài Jennie, các nhóm nhạc nữ K-pop là Ive và KiiiKiii cũng lần lượt nhận được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" (Best Asian Pop Music Performance) với các ca khúc "Bang Bang" và "404 (New Era)". Đây là hạng mục mới được công bố vào tháng 6 năm nay.

Vòng bỏ phiếu cuối cùng cho mỗi hạng mục sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2026 đến ngày 7/1/2027, trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 2/2027.