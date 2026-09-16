Đây mới là loại rau gia vị dễ trồng và mẹo trồng các loại thảo mộc trong nhà vừa làm món ăn ngon, lại giúp chữa bệnh

Rau gia vị là gì? Tác dụng của rau gia vị

Rau gia vị còn được gọi là rau thơm, là những loại rau có mùi thơm riêng biệt. Sử dụng cây gia vị là một điểm đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Sở dĩ rau thơm có mùi vị riêng là do thành phần cấu tạo có chứa các chất tinh dầu. Mỗi loại rau thơm lại có hương vị riêng và phù hợp với các món ăn khác nhau. Rau thơm là thảo mộc nên đa phần đều có thể ăn trực tiếp hoặc nấu chín cùng thức ăn.

Thông thường, người ta sẽ cho rau thơm vào giai đoạn cuối khi nấu ăn để món ăn dậy vị. Một số loại rau thơm giúp khử bớt mùi tanh của món ăn. Nếu sử dụng rau sống thì rau gia vị còn có tác dụng trang trí để gia tăng hương sắc của ẩm thực. Một số loại rau thơm giúp khử bớt mùi tanh của món ăn. Một tác dụng nữa của rau gia vị chính là tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Các loại rau gia vị hữu ích dễ trồng

Ớt

Theo VTC News, ớt chứa một số hoạt chất như capsicain - là hoạt chất gây đỏ, nóng, chỉ xuất hiện khi quả ớt chín, chiếm tỷ lệ từ 0,01-0,1%. Capsaicin giúp kích thích não bộ sản xuất ra chất endorphin, một chất morphin nội sinh, đặc tính như những thuốc giảm đau, đặc biệt có ích cho những người bị viêm khớp mạn tính và ung thư.

Loại quả này còn ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao.

Ớt giúp ngăn ngừa bệnh tim do chứa một số hoạt chất giúp máu lưu thông tốt, tránh được tình trạng đông vón tiểu cầu dễ gây tai biến tim mạch. Loại quả này còn ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao.

Hành lá

Hành lá còn được biết đến là hành hoa, hành ta… là một loại cây thân thảo hình ống màu xanh, rỗng ruột. Hành lá thường được dùng để trang trí các món ăn như bún phở, món kho, món xào. Gần như món ăn nào cũng có thể sử dụng hành lá nên đây là loại rau rất phổ biến. Tuy vậy, mùi vị của hành lá sẽ hơi cay nhẹ và hăng nên một số người không sử dụng được loại cây gia vị này.

Hành lá có công dụng chữa giải cảm, hỗ trợ thải khí độc, lưu thông mạch máu trong người. Một bát cháo hành nóng giúp ích rất nhiều khi cơ thể bị cảm. Đây cũng là bài thuốc trị viêm nhiễm hay mụn nhọt của Đông y. Loại rau này rất dễ chăm sóc, không kén môi trường sống nên bạn có thể tự trồng ngay tại nhà.

Thì là

Thì là cũng là loại cây gia vị quen thuộc với người Việt Nam. Đây là loại cây thân thảo, lá mọc xen kẽ, mềm mỏng và không có cuống. Đặc trưng của rau thì là chính là hương vị ngọt đặc biệt. Rau có tính nóng, có thể khử được mùi tanh nên thường dùng cho các món ăn hải sản. Ngoài ra, thì là cũng có tác dụng tốt trong việc cải thiện hệ tiêu hóa, điều trị sốt rét.

Thì là cũng là loại cây gia vị quen thuộc với người Việt Nam. Đây là loại cây thân thảo, lá mọc xen kẽ, mềm mỏng và không có cuống.

Húng quế

Bên cạnh đó, Tạp chí Việt Nam Hương Sắc cho hay, húng quế cũng là loại cây vừa làm cảnh vừa làm gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình. Với tán lá xanh bóng và hương thơm đặc trưng, húng quế thường được trồng thành từng khóm nhỏ trong vườn hoặc trong chậu đặt ở ban công.

Không chỉ giúp các món ăn thêm hấp dẫn, loại cây này còn chứa nhiều vitamin K và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ tuần hoàn máu, ổn định đường huyết và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Mẹo trồng các loại thảo mộc trong nhà vừa làm món ăn ngon lại giúp chữa bệnh

Thông tin trên VOV, khi đã quyết định được sẽ trồng loại thảo mộc nào trong nhà, bạn cần suy nghĩ tới việc cung cấp lượng ánh sáng, nước và có những cách chăm sóc phù hợp để giúp cây phát triển tốt.

Ngoài vườn, các loại thảo mộc sẽ phát triển tốt nhất dưới ánh nắng đầy đủ. Để trồng các loại thảo mộc trong nhà, hãy đặt chúng bên bệ cửa sổ nhiều nắng nhất có thể. Cho các loại thảo mộc trong chậu và xoay một phần tư theo chiều kim đồng hồ mỗi tuần một lần, để giúp tất cả các mặt của cây tiếp xúc đều với ánh sáng mặt trời. Điều này sẽ khuyến khích cây tăng trưởng được đồng đều hơn.

Khi đã quyết định được sẽ trồng loại thảo mộc nào trong nhà, bạn cần suy nghĩ tới việc cung cấp lượng ánh sáng, nước và có những cách chăm sóc phù hợp để giúp cây phát triển tốt.

Để xác định thời điểm tưới các loại thảo mộc trong chậu tại nhà, hãy thử ấn một ngón tay vào đất cao đến đốt ngón tay. Nếu cảm thấy đất khô, đã đến lúc tưới nước. Nếu cảm thấy đất ẩm ướt, hãy ngưng tưới một ngày hoặc lâu hơn và kiểm tra lại.

Bạn cũng có thể tăng cường độ ẩm bằng cách đặt chậu lên khay không thấm nước, đầy sỏi và để chậu thoát nước vào khay khi bạn tưới cây. Nước bốc hơi từ khay sẽ làm tăng độ ẩm ngay xung quanh cây. Bạn chỉ nên bón thức ăn thực vật ở mức một nửa tỷ lệ được khuyến nghị mỗi tuần khi các loại thảo mộc đang trong quá trình phát triển tích cực. Tốt hơn hết là bạn nên cung cấp cho cây lượng phân bón vừa đủ, hoặc ít.

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