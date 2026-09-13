5 mẹo đơn giản khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà

Có gì bên trong căn nhà 400 tỷ của Hoa hậu Việt Nam trẻ nhất lịch sử?Ở -
GĐXH - Một số chuyên gia bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự của Hà Kiều Anh phải lên đến hơn 400 tỷ đồng.
Xem ngày giờ tuần mới 14/9 - 20/9/2026 để khởi sự thuận lợi, gặt hái thành côngỞ -
GĐXH – Xem ngày giờ tốt tuần mới từ 14/9 - 20/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã đưa ra gợi ý về những giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành theo từng ngày. Cùng tham khảo để khởi sự thuận lợi, gặt hái thành công.
Vệ sinh tivi màn hình phẳng thế nào mới đúng? Cách vệ sinh, loại khăn nên dùng và thói quen vệ sinh có thể làm hỏng tiviỞ -
GĐXH - Màn hình tivi rất dễ bám bụi bẩn, việc làm sạch màn hình đúng cách không chỉ giúp tivi luôn sáng đẹp, cho hình ảnh sắc nét và chân thực mà còn góp phần bảo vệ màn hình, duy trì độ bền của thiết bị.
Cửa chính mở ra ngoài hay vào trong? Những món đồ tuyệt đối không nên đặt sau cánh cửa và mẹo phong thủy rước tài lộcỞ -
GĐXH - Cửa chính theo phong thủy không chỉ là lối đi lại mà còn được coi là "nguồn nạp khí", quyết định phần lớn tài lộc và năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà. Bài viết này sẽ giải đáp chiều mở cửa chuẩn, những mẹo rước lộc và món đồ không nên đặt ngay cửa ra vào.
Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹỞ -
GĐXH - Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, Đình Bắc tranh thủ về quê mừng tân gia căn nhà mới xây cho bố mẹ.
Ánh sáng có ý nghĩa gì đối với không gian nhà ở? Mẹo bố trí đèn phòng khách để hút tài lộc và dấu hiệu phòng khách phạm phong thủyỞ -
GĐXH - Ánh sáng đại diện cho nguồn năng lượng Dương, quyết định sự hưng thịnh và vượng khí của gia chủ. Việc sắp xếp đèn đúng cách không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn thu hút may mắn cho gia chủ.
Hiểu đúng về tục thắp hương phải cúng nước, nguồn gốc thắp hương và ý nghĩa bộ lễ nghi trên bàn thờ PhậtỞ -
GĐXH - Bên cạnh dâng nước cúng thế nào cho đúng và sau khi cúng xong có nên hạ chén nước hay không, nguồn gốc thắp hương từ đâu vẫn là thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, mỹ nhân Vbiz được thiếu gia Vĩnh Long si mê, giờ sống trong biệt phủ nghỉ dưỡng 12.000 m2Ở -
GĐXH - Mỹ nhân Việt này được chồng thiếu gia cưng chiều hết mực.
Nhà thiếu nắng nên trồng loại cây này, vị trí vàng giúp cây xanh tươi, gia chủ ngủ ngon mỗi đêmỞ -
GĐXH - Chỉ với một chút chọn lựa và sắp xếp cây cảnh từ chậu vạn niên thanh thanh lọc không khí đến những loại cây giúp cải thiện giấc ngủ, bạn hoàn toàn có thể biến góc nhà chật hẹp, u tối thành một không gian sống xanh mát, thu hút tài lộc.
Những con giáp rất may mắn trong tháng mới và việc cần làm ngay để chiêu tài, đón may mắn, tài lộcỞ -
GĐXH - Tháng mới với niềm vui chuẩn bị đón Trung thu. Tháng mới này nhiều con giáp có rất nhiều may mắn, lợi lạc, và sau đây là vài cách bắt đầu tháng mới may mắn, an yên.