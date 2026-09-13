5 mẹo đơn giản khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà

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Hà My
Hà My
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GĐXH – Tủ lạnh dùng lâu và không đúng cách thường phát sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Bên cạnh việc vệ sinh định kỳ, với 5 mẹo khử mùi tủ lạnh từ các nguyên liệu sẵn có trong nhà dưới đây sẽ giúp không gian bên trong tủ dễ chịu hơn.

5 mẹo đơn giản khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh 1.

5 Mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ nguyên liệu sẵn có trong nhà - Ảnh 1.6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi

GĐXH - Đau nhức khớp là tình trạng phổ biến, đặc biệt từ tuổi trung niên. Cùng với chế độ ăn, người trên tuổi 40 nên tăng cường các loại đồ uống tốt cho xương khớp dưới đây vừa tốt vừa giảm đau nhức.

5 Mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ nguyên liệu sẵn có trong nhà - Ảnh 2.Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

5 Mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ nguyên liệu sẵn có trong nhà - Ảnh 3.5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.

5 Mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ nguyên liệu sẵn có trong nhà - Ảnh 4.Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.

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