Thắp hương buổi tối nên biết điều này để không rước họa

Ý nghĩa của việc thắp hương trong văn hóa dân tộc không phải ai cũng biết

Người Việt có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được truyền lại ngàn đời và nén hương là phương thức để truyền tải nỗi nhớ thương, lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc tiền nhân, tiên tổ.

VTV cho biết, trong văn hóa Việt Nam, phong tục thắp hương hay dâng hương xuất phát từ sự thành tâm, nén hương trở thành nhịp cầu giao nối giữa con người với thần linh, giữa người đang sống với những người đã khuất.

Việc dâng hương mang ý nghĩa tôn kính, linh thiêng trở thành thuần phong mỹ tục, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Có nên thắp hương buổi tối không?

Theo quan niệm của dân gian, ban ngày thuộc dương, ban đêm thuộc âm. Vào ban đêm, âm khí thịnh, việc thắp hương không chỉ thỉnh mời hương linh tổ tiên mà còn có thể "gọi mời" các thế lực không mong muốn, đem lại điều rủi ro. Vì thế nhiều người dặn dò nhau nếu có thể thì nên tránh thắp hương vào ban đêm để không tạo cơ hội cho những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Còn ở các đền chùa do có Phật, thánh che chở nên không cần lo nghĩ về điều này.

Việc dâng hương mang ý nghĩa tôn kính, linh thiêng trở thành thuần phong mỹ tục, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông tin trên VTC News, cũng theo quan niệm của người xưa, buổi sáng là thời điểm tốt lành nhất, trời đất và không khí còn tinh khiết, trong sáng, thanh sạch, là lúc lý tưởng để con người giao tiếp với tổ tiên cũng như các vị thần linh. Ngược lại, buổi tối là thời điểm của bóng tối, của sự kết thúc, vạn vật trở về trạng thái nghỉ ngơi, không gian trở nên âm u, có thể dễ dàng sinh ra những ảnh hưởng xấu hoặc tà khí.

Ban ngày được coi là thời gian của sự sống, còn ban đêm là thời gian của cái chết, của những điều ẩn khuất. Vì vậy, thắp hương vào ban đêm có thể khiến cho hành động thờ cúng không được trọn vẹn, không được thực hiện trong sự thanh tịnh cần có.

Ngoài ra, việc thờ cúng cần được thực hiện một cách trang trọng, trong khi vào ban đêm, không gian u tối dẫn đến thiếu không khí trang nghiêm, không đủ thành kính. Con người cũng mệt mỏi và có thể thiếu sự tập trung. Trừ khi cần khấn nguyện, cầu xin ngay, còn các nghi lễ quan trọng nên được thực hiện vào ban ngày để thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên và các vị thần linh.

Thắp hương không cháy hết có phải điềm gở?

Theo cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta biết củi đốt bếp muốn bén lửa thì phải là củi khô, không bị ẩm mốc, không bị chắc quá. Cũng vậy, nếu cây hương bị lỗi, bị chặt, bị đặc hay bị ẩm ướt thì dù chất lượng hương tốt hay không, đốt hương lên vẫn không cháy được. Cây hương tắt giữa chừng có thể là do những nhân duyên như vậy, cho nên chúng ta không quá đặt nặng việc thắp hương không cháy hết mà sinh ra tâm buồn khổ vì điều đó không phản ánh được rằng gia đình có gặp điềm báo gì hay không.

Khi đốt hương, đốt nến cúng Phật thì không được dùng miệng để thổi, vì thổi như thế thì không cung kính.

Hay nén hương có cháy hết, tàn hương cuốn tròn đẹp cũng không phải là điềm báo may mắn cho chúng ta. Điều đó là không đúng, là mê tín. Vậy nên, chúng ta nên chọn những cây hương khi đốt sẽ cháy hết, như thế tránh được việc những người chưa hiểu đạo lý sẽ sinh tâm lo lắng. Tuy nhiên sự thật không phải vì nén hương cháy hết hay còn dở mà chúng ta may mắn hay gặp họa.

Vì sao không nên dùng miệng để thổi hương?

Khi đốt hương, đốt nến cúng Phật thì không được dùng miệng để thổi, vì thổi như thế thì không cung kính. Trong kinh Thắng trận - Quán thân bất tịnh, Đức Phật dạy miệng là một trong những bộ phận trên cơ thể chảy ra những đồ bất tịnh. Vì vậy khi tắt hương, chúng ta có thể cầm hương phẩy nhẹ hoặc dùng tay phẩy hương hoặc các cách khác để thể hiện sự cung kính.

Trường hợp nếu chúng ta đã dùng miệng thổi hương do không biết thì thì tội nhẹ. Nhưng nếu chúng ta có học hỏi, biết rồi mà vẫn làm sẽ thành cố ý thì có thể phải chịu quả báo xấu. Theo kinh Nhân quả, Đức Phật dạy nếu chúng ta dùng miệng hôi thối, tắt đèn cúng Phật thì đời sau gặt quả môi miệng bị sứt thiếu. Vì vậy, khi thắp hương, nhất là khi dâng cúng chư Phật, Bồ tát, các bậc đáng kính thì chúng ta cần cẩn trọng trong từng hành vi dù là nhỏ nhất như tắt hương.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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