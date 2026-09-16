Cách thay đồ bàn thờ rước lộc bình an, số ngày thắp hương và trang thiết bị bàn thờ Phật

Cách thay đồ trên bàn thờ

Chọn thời điểm phù hợp để thay đồ trên bàn thờ là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Dưới đây là một số thời điểm được coi là đẹp và linh thiêng để thực hiện việc này:

Ngày rằm, ngày mùng 1 Tết nguyên đán: Những ngày này thường được coi là ngày tốt, có nhiều sinh khí, thích hợp cho việc thờ cúng và các hoạt động tâm linh. Thay đồ trên bàn thờ vào mùng Một hoặc ngày Rằm còn giúp gia đình đón nhận nhiều phước lành và sự phù hộ từ tổ tiên, giúp mọi việc trong nhà thêm thuận lợi.

Chọn ngày hoàng đạo: Những ngày được coi là có nguồn năng lượng tốt lành, thuận lợi cho việc thực hiện các nghi lễ tâm linh. Để xác định ngày hoàng đạo, bạn có thể tham khảo lịch vạn niên hoặc các chuyên gia phong thủy. Những ngày tốt thường bao gồm ngày Đại An, ngày Tốc Hỷ hoặc ngày Thiên Hỷ – những ngày này được cho là mang lại niềm vui và tài lộc.

Chọn ngày hợp tuổi với gia chủ: Chọn ngày tốt theo tuổi của gia chủ sẽ giúp tăng thêm may mắn và thuận lợi, tránh được những xung đột về phong thủy. Ví dụ, gia chủ tuổi Tý nên tránh ngày Ngọ; gia chủ tuổi Dần nên tránh ngày Thân, và cứ theo các cặp tuổi xung khắc mà tránh chọn ngày không phù hợp.

Thay đồ trên bàn thờ vào cuối năm giúp gia đình xóa đi những điều không tốt của năm cũ, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp cho năm mới.

Trước khi thay đồ thờ, bạn cần chuẩn bị lễ thắp hương khấn báo để thông báo với thần linh và tổ tiên về việc thay đổi. Đặt mâm cúng trước bàn thờ cũ với hoa quả, đèn nhang và các lễ vật khác. Thắp hương và khấn báo xin được chuyển linh vị các vị thần linh, gia tiên sang đồ thờ cúng mới.

Sau khi thay đồ thờ, bạn cần khấn bái thành tâm nơi bàn thờ mới để thông báo với thần linh và tổ tiên về việc thay đổi. Điều này giúp đảm bảo sự chấp nhận và phù hộ từ các vị thần linh.

Việc lau chùi bàn thờ cẩn thận sau khi đã dâng đồ thờ mới rất quan trọng, đảm bảo không gian thờ luôn sạch sẽ và trang nghiêm. Bạn nên sử dụng khăn chuyên lau bàn thờ hoặc khăn mới, không được dùng khăn bẩn.

Thay bàn thờ mới phải thắp hương bao nhiêu ngày?

Theo VTC News, không có quy định cứng nhắc nào, thời gian thắp hương khi thay bàn thờ mới phụ thuộc nhiều vào phong tục mỗi địa phương cũng như quan niệm của từng gia đình. Dưới đây là một số quan niệm phổ biến:

Đem gửi vào chùa, đền: Đây là cách phổ biến và được coi là an toàn, trang trọng nhất. Gia chủ có thể mang bát hương cũ cùng với ít lễ vật (trái cây, nhang, trầu cau) đến gửi tại chùa. Các sư thầy sẽ làm lễ thu nhận, đặt ở khu vực dành riêng cho đồ thờ cúng cũ.

Người Việt tin rằng chùa là cửa Phật, nơi thanh tịnh, có thể dung chứa và hóa giải những vật đã từng thờ cúng. Cách này giúp gia chủ yên tâm vì không sợ "bỏ bát hương linh thiêng đi một cách vô tình".

Thả xuống sông hoặc hồ: Theo phong tục dân gian, một số gia đình lựa chọn cách thả bát hương cũ xuống sông, hồ, ao. Quan niệm cho rằng nước sẽ gột rửa, đưa bát hương trở về với tự nhiên. Tuy nhiên, cách này hiện nay ít được khuyến khích vì có thể gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt nếu bát hương làm bằng sứ, gốm, khó phân hủy.

Không có quy định cứng nhắc nào, thời gian thắp hương khi thay bàn thờ mới phụ thuộc nhiều vào phong tục mỗi địa phương cũng như quan niệm của từng gia đình.

Chôn trong đất sạch: Một cách khác là chôn bát hương cũ xuống đất, thường chọn chỗ đất sạch trong vườn nhà, hoặc dưới gốc cây xanh. Người ta tin rằng đất mẹ sẽ bao bọc, trả bát hương về với tự nhiên. Đây là cách vừa mang tính tâm linh, vừa hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Cách thức trang thiết bị bàn thờ Phật

Bàn thờ Phật bạn nên đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà, nếu nhà bạn không có một phòng đặc biệt dành riêng để thờ cúng, thì bàn thờ Phật nên đặt ở giữa phòng khách.

Thông tin trên cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên bàn thờ Phật, thông thường có lư hương, đèn, bình hoa, đĩa trái cây, chuông mõ và nước cúng Phật. Lư hương luôn luôn để ngay chính giữa phía trước, sau đó là 3 ly nước, nếu có một đôi đèn, đôi đèn để ngang hàng cùng lư hương.

Về bình hoa và đĩa quả, người ta thường hay nói câu thiệu: "Đông bình, Tây quả", hướng nào là Đông, hướng nào là Tây? Theo câu thiệu này, mặt trước của nhà xây về bất cứ hướng nào, người ta cũng xem như là hướng Nam, vậy hướng Đông là bên tay trái của tượng Phật, đặt bình hoa, hướng Tây là bên tay phải của tượng Phật đặt đĩa trái cây. Chuông cũng đặt cùng phía với bình hoa và mõ đặt cùng phía với đĩa trái cây.

Lưu ý, không đặt thêm những gì không phải là vật thờ cúng lên trên bàn thờ Phật. Hàng ngày phải thay nước cúng Phật, trái cây phải thay mới luôn và luôn lau chùi giữ gìn cho bàn thờ Phật sạch sẽ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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