Từng gây xôn xao với Trường Giang, Khánh My hiện sở hữu khối tài sản 'khủng' ra sao?
GĐXH - Tòa nhà của diễn viên Khánh My nằm trên đường Điện Biên Phủ, thiết kế theo phong cách hiện đại, mỗi sàn rộng 400 m2, có gara ôtô và vườn treo.
Theo Phụ Nữ Mới, năm 2018, Khánh My từng trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc khi công khai câu chuyện liên quan đến Trường Giang. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô từng được nam danh hài nhắn tin và trực tiếp thể hiện tình cảm dù thời điểm đó anh đang trong mối quan hệ với Nhã Phương. Khánh My kể, Trường Giang từng nói với cô rằng anh thích cô vì cô đẹp, thậm chí có thời điểm nam danh hài đến nhà cô dùng cơm cùng gia đình.
Khánh My khi đó cho biết cô chủ động từ chối vì biết Trường Giang và Nhã Phương đang yêu nhau. Câu chuyện lập tức gây tranh luận, nhất là khi nữ diễn viên cũng đưa ra quan điểm cho rằng việc một người đàn ông có những hành động như vậy có phần liên quan đến cách người yêu dung túng và tha thứ. Thời điểm Khánh My lên tiếng cũng trùng với lúc một bộ phim cô tham gia ra mắt, vì vậy có người nghi ngờ cô muốn tạo sự chú ý. Trước những ý kiến này, Khánh My khẳng định cô không cần dựa vào bất kỳ ai để nổi tiếng và không có lý do gì phải dựng chuyện về người khác.
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