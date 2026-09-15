Mẹo khử mùi hôi gian bếp hiệu quả bằng nguyên liệu tự nhiên trong những ngày ẩm ướt

5 mẹo đơn giản khử mùi tủ lạnh hiệu quả từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà GĐXH – Tủ lạnh dùng lâu và không đúng cách thường phát sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Bên cạnh việc vệ sinh định kỳ, với 5 mẹo khử mùi tủ lạnh từ các nguyên liệu sẵn có trong nhà dưới đây sẽ giúp không gian bên trong tủ dễ chịu hơn.

Cách khử mùi hôi gian bếp hiệu quả từ vỏ cam tự nhiên

Đun vỏ cam với nước có thể dùng để làm sạch, thơm không gian sống. Vỏ cam chứa tinh dầu và các hợp chất tạo mùi đặc trưng. Khi được đun nóng với nước, hương thơm từ vỏ cam lan theo hơi nước, giúp không gian bếp dễ chịu hơn và có thể át bớt mùi thức ăn còn lưu lại.

Sả cũng có mùi thơm đặc trưng, thường được sử dụng trong các sản phẩm tạo hương. Khi đập nhẹ thân sả rồi đun cùng vỏ cam, hương thơm của hai nguyên liệu hòa quyện, phù hợp để làm thơm không gian sau khi nấu nướng.

Vỏ cam đun kết hợp cùng sả giúp tạo hương thơm cho không gian sống.

Cách làm rất đơn giản: Bạn chuẩn bị 1-2 quả cam, 2-3 cây sả và khoảng 1-1,5 lít nước. Đem cam rửa sạch, lấy phần vỏ hoặc thái thành lát mỏng. Sả rửa sạch, đập nhẹ phần thân để các hợp chất tạo mùi dễ thoát ra. Tiếp đó, cho vỏ cam, sả và nước vào nồi đun với lửa nhỏ khoảng 15-20 phút. Trong thời gian đun cần thường xuyên quan sát, bổ sung nước nếu cần và tránh để cạn nước khi đun.

Sau khi tắt bếp, có thể để nồi ở khu vực phù hợp trong thời gian ngắn để hương thơm lan tỏa. Khi nước nguội, dùng nước để lau một số bề mặt phù hợp.

Theo kinh nghiệm của chị Nguyễn Thanh (Hà Nội), mọi người có thể tận dụng vỏ cam kết hợp cùng giấm để chế biến thành dung dịch tẩy rửa tự nhiên hỗ trợ xử lý dầu mỡ. Đơn giản là lấy lượng vỏ cam vừa phải cho vào lọ thủy khoảng nửa bình, đổ tiếp giấm vào tới khi đầy bình thì đậy nắp lại để trong khoảng 2 tuần.

Sau 2 tuần, bỏ vỏ cam đi, dùng lưới để lọc lấy nước tẩy. Đổ nước tẩy lọc được vào một bình xịt và sử dụng như chai nước tẩy thông thường. Nước này giúp hỗ trợ lau sạch các vết dầu mỡ bám trên mặt bàn bếp tốt.

Vỏ cam kết hợp cùng giấm tạo thành dung dịch tẩy rửa tự nhiên vừa thơm vừa sạch.

Một số lưu ý khi nấu nướng để không gian bếp luôn thơm tho

Mở cửa sổ thoáng mát trước khi đun nấu và dùng máy hút mùi khi có thể

Để khử mùi khó chịu ở trong gian bếp, trước tiên cần lưu ý luôn mở cửa để cho mùi thực phẩm khi nấu ăn thoát ra ngoài. Đồng thời, mọi người nên đóng cửa các tầng trên lại để mùi không bay, ảnh hưởng tới không gian sống sinh hoạt.

Khi nấu ăn, nên bật máy hút mùi nếu có. Với những ngày mưa, độ ẩm trong nhà cao, việc thông thoáng càng cần được chú ý. Sau khi nấu xong, tiếp tục thông gió một thời gian để hơi nước, mùi thức ăn không lưu lại quá lâu ở không gian sống.

Vệ sinh bếp thường xuyên

Với cách dùng cam và sả chủ yếu giúp làm không gian dễ chịu hơn, quan trọng vẫn cần vệ sinh bếp thường xuyên. Không để dầu mỡ và thức ăn thừa bám lâu trên bề mặt bếp.

Ngoài ra, chú ý tới khăn lau bếp, tránh để khăn ẩm thời gian dài. Khu vực bồn rửa cũng cần được vệ sinh định kỳ. Nếu đường thoát nước có mùi bất thường hoặc thoát nước chậm, cần kiểm tra và làm sạch thay vì chỉ sử dụng chất tạo mùi.

Ảnh minh họa

Chú ý tới thùng rác đặt trong bếp

Thùng rác trong bếp là một trong những vị trí dễ phát sinh mùi. Khi không được xử lý thường xuyên sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, có thể ám vào không gian bếp của bạn. Sau khi đổ rác, cần vệ sinh thùng nếu có nước rỉ hoặc chất bẩn bám bên trong, sau đó để khô trước khi sử dụng lại.

Kiểm tra những nơi dễ ẩm mốc

Thời tiết mưa kéo dài dễ khiến các góc khuất, khu vực dưới chậu rửa, phía sau tủ bếp… ẩm mốc. Khi thấy bề mặt ẩm cần làm khô sớm, không nên dùng hương thơm để che mùi ẩm mốc vì nguyên nhân gây mùi hôi cho căn bếp vẫn còn tồn tại.

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