Á hậu Hoàng My nói gì về mối quan hệ với bố của con gái? Cô hiện sống ra sao?

Tại Việt Nam, Á hậu Hoàng My cũng dành riêng cho con gái một căn hộ khác. Cô từng đăng tải những dòng tâm sự xúc động về món quà đặc biệt dành cho con gái đầu lòng – một căn hộ view sông tại khu nhà giàu ở TP.HCM. Cô viết: "Đây là căn nhà đầu tiên mẹ dành tặng cho em. Lúc đó, mẹ vừa mang em trong bụng, vừa làm nội thất cho nơi này. Thời gian ít ỏi, nhưng niềm vui thì thật lớn vì mẹ đã làm được. Có em, mẹ có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Những ngày ở Sài Gòn, hai mẹ con mình đã cùng nhau đi qua bao khoảnh khắc ở đây một góc bình yên giữa thành phố luôn vội vã… Lòng mẹ mãi mãi là căn nhà ấm áp nhất của em". Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật.