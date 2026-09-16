Á hậu Hoàng My nói gì về mối quan hệ với bố của con gái? Cô hiện sống ra sao?
GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My cho biết sau ba tháng trở lại Áo, cô cùng bé Ayla dần ổn định cuộc sống, và mối quan hệ từng căng thẳng với bạn trai cũ cũng được cải thiện.
Cách thay đồ bàn thờ rước lộc bình an, số ngày thắp hương và trang thiết bị bàn thờ PhậtỞ -
GĐXH - Thay đổi đồ cúng và lập bàn thờ mới là những nghi thức tâm linh quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sự bình an của gia đạo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện sao cho đúng chuẩn phong thủy.
Đây mới là loại rau gia vị dễ trồng và mẹo trồng các loại thảo mộc trong nhà vừa làm món ăn ngon, lại giúp chữa bệnhỞ -
GĐXH - Những loại cây gia vị ngày càng được trồng nhiều bởi ngoài đem lại nhiều công dụng hữu ích, chúng còn dễ trồng và sinh trưởng. Đặc biệt hơn là còn có khả giúp chữa bệnh và thậm chí làm cho ngôi nhà có mùi thơm tuyệt vời.
Sai lầm khi sử dụng nồi inox gây hại cho sức khỏe, điều cấm kỵ và cách bảo quản an toànỞ -
GĐXH - Bên cạnh nồi gang, nồi nhôm thì bộ nồi inox rất được ưa chuộng. Đặc biệt là loại nồi này thích hợp sử dụng cho bếp từ, trong khi loại bếp này lại cực kỳ kén nồi. Vậy nồi inox có tốt hay không, hãy đọc bài viết này.
Có nên cắm cây thắp hương vòng vào bát hương gia tiên? Cách thắp hương vòng và những lưu ý quan trọngỞ -
GĐXH - Thắp hương vòng là nghi thức tâm linh, đặc biệt các dịp lễ, Tết quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu có nên cắm cây thắp hương vòng vào bát hương hay không, hãy tham khảo bài viết sau.
Mẹo khử mùi hôi gian bếp hiệu quả bằng nguyên liệu tự nhiên trong những ngày ẩm ướtỞ -
GĐXH - Những ngày mưa ẩm dễ gây mùi hôi trong bếp. Thay vì dùng ngay các loại nước xịt khử mùi, khám phá cách khử mùi hôi hiệu quả với nguyên liệu tự nhiên dưới đây để tạo không gian bếp thơm mát.
Đừng tốn tiền mua hóa chất, kết hợp hai thứ này sẽ giúp bạn đuổi sạch gián, chuột vừa an toàn lại tiết kiệmỞ -
GĐXH - Nếu trong nhà bạn có cơm nguội, đừng vội vứt đi mà hãy kết hợp với bột giặt để tạo ra hỗn hợp đuổi gián, chuột.
'Phú bà' Ngọc Loan lại khiến dân tình trầm trồ với bình hoa Trung thu toàn những loại hoa 'xịn'Ở -
GĐXH - Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi khoe thành quả cắm hoa mới trên trang cá nhân. Nếu những bình hoa trước mang vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thì lần này, cô lựa chọn một phong cách hoàn toàn khác với sắc cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rực rỡ và ấm áp đúng tinh thần Trung thu.
Đây là lý do tại sao chọn hoa trưng bàn thờ lại quan trọng? Top các loại hoa mang ý nghĩa cát tườngỞ -
GĐXH - Việc sắp xếp bàn thờ rất quan trọng, mang ý nghĩa thiêng liêng. Trong đó, chọn hoa cúng để bày bàn thờ có ý nghĩa và giá trị tâm linh. Bài viết sau, gợi ý đến bạn loại hoa cúng trưng bàn thờ, thu hút tài lộc, may mắn.
Người mệnh Hỏa nên sử dụng trang sức này để kích vận may và vị trí đặt bàn làm việc thuận cho đường quan lộỞ -
GĐXH - Việc đeo đúng vật phẩm bản mệnh không chỉ giúp kích hoạt vận may, đón lộc mà cách bài trí góc làm việc chuẩn còn quyết định sự thăng tiến trên con đường quan lộ cho người mệnh Hỏa.
Có nên luộc bình sữa ở nhiệt độ cao? Hiểm họa không ngờ từ bình sữa không phải mẹ bỉm nào cũng biếtMẹo vặt -
GĐXH - Tiệt trùng bình sữa là công việc quen thuộc hàng ngày của các mẹ bỉm sữa, nhưng không phải ai cũng biết làm đúng cách.