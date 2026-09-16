Á hậu Hoàng My nói gì về mối quan hệ với bố của con gái? Cô hiện sống ra sao?

Thứ tư, 16:28 16/09/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My cho biết sau ba tháng trở lại Áo, cô cùng bé Ayla dần ổn định cuộc sống, và mối quan hệ từng căng thẳng với bạn trai cũ cũng được cải thiện.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 1.

Trò chuyện với Ngôi Sao, Vũ Hoàng My nói hiện tại cô "ổn hơn rất nhiều", thấy bình an và cảm nhận được hạnh phúc rõ rệt. Nhìn lại quãng thời gian trước đây, nhan sắc 38 tuổi mới hiểu mình từng sống trong trạng thái căng thẳng đến mức nào. Với Hoàng My, dấu hiệu của việc bình tâm trở lại là cô bắt đầu nhớ tới nhiều người hơn. Còn giai đoạn trước, cô đa phần lo nghĩ để giải quyết những vấn đề của bản thân, không đủ tâm trí dành cho chuyện khác.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa Á hậu Việt Nam 2010 và bố của con gái cũng đã tốt hơn. Cô muốn bé có sự kết nối thân thiết với bố nên duy trì việc gặp gỡ, tạo điều kiện để hai cha con ở bên nhau. "Ayla và mấy đứa nhỏ nhà anh ấy rất gắn bó. Tôi mới đưa Ayla sang nhà papa chơi, nhìn lũ trẻ vui đùa quấn quýt, tôi thấy hạnh phúc lắm", người đẹp bộc bạch trên Ngôi sao.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 3.

Tại Áo, theo Hoàng My, chi phí cuộc sống tại Áo đắt đỏ hơn so với Việt Nam. Cô thuê căn hộ một phòng ngủ xinh xắn, nằm ở vị trí đẹp, giá khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Nơi này vốn không có nội thất nên mỹ nhân 8X phải mua rồi tự lắp ráp. Hoàng My trải qua không ít khó khăn do các món đồ khá nặng và cồng kềnh, bởi vậy cô thấy tự hào khi hoàn thành mọi thứ. Cô cũng tiết lộ con gái hơn 2 tuổi thực sự giúp mẹ được nhiều việc trong quá trình sắp xếp tổ ấm mới.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 4.

Tại Việt Nam, Á hậu Hoàng My cũng dành riêng cho con gái một căn hộ khác. Cô từng đăng tải những dòng tâm sự xúc động về món quà đặc biệt dành cho con gái đầu lòng – một căn hộ view sông tại khu nhà giàu ở TP.HCM. Cô viết: "Đây là căn nhà đầu tiên mẹ dành tặng cho em. Lúc đó, mẹ vừa mang em trong bụng, vừa làm nội thất cho nơi này. Thời gian ít ỏi, nhưng niềm vui thì thật lớn vì mẹ đã làm được. Có em, mẹ có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Những ngày ở Sài Gòn, hai mẹ con mình đã cùng nhau đi qua bao khoảnh khắc ở đây một góc bình yên giữa thành phố luôn vội vã… Lòng mẹ mãi mãi là căn nhà ấm áp nhất của em". Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 5.

Nhiều người hỏi vị trí của khu nhà, cô cho biết cơ ngơi "nằm gần hồ bán nguyệt - Phú Mỹ Hưng, TP HCM". Góc đàn piano được đặt ngay cạnh giá sách và kệ rượu, cho thấy sự đầu tư chỉn chu cả về thẩm mỹ lẫn cảm xúc trong không gian sống. Hoàng My từng bày tỏ: "Em sinh ra ở Áo - cái nôi âm nhạc, một ngày em đánh piano cho mẹ nghe".

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 6.

Từ cửa bước vào nhà nhìn thấy ngay bàn đảo bếp và phòng khách. Nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại. Sàn gạch bóng, bếp đảo đá trắng kết hợp cùng ghế sofa lớn màu da tạo cảm giác rộng rãi mà ấm cúng.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 7.

Toàn cảnh phòng khách nhìn ra bờ sông – điểm nhấn đắt giá nhất của căn hộ. Ánh sáng ngập tràn từ hệ cửa kính lớn, mở ra view thành phố và mảng xanh của sông nước phía trước. Bà mẹ một con chia sẻ: "Mẹ chọn một chiếc sofa thật mềm và thật bự để em có thể nhảy nhót lăn lộn tha hồ trên đó".

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 8.

Hình ảnh thành phố nhìn từ căn hộ – với sông, cảnh quan xanh và các toà nhà cao tầng phía xa. Căn hộ nằm tại một trong những vị trí đắc địa của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Hoàng My thích thú cho hay, từ đây con gái có thể nhìn được bình minh đi qua dòng sông.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 9.

Phòng ăn kết hợp không gian âm nhạc với đàn piano đen và dàn bàn ghế đệm đỏ nổi bật. Kệ treo tường với nhiều món decor nhỏ như tượng hổ, lọ gốm… mang màu sắc cá nhân. Á hậu hào hứng với cảnh bé Ayla sẽ tập ăn dặm trên chiếc bàn này.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 10.

"Phòng của mẹ và em, - nơi mình có thể ngắm dòng sông lững lờ mỗi sáng thức dậy", nàng hậu tâm sự. Căn phòng được thiết kế đơn giản với giường màu pastel, ghế cam nổi bật và sàn gỗ ấm áp. Có một khoảng rộng bên dưới để em bé có thể chơi dưới sàn.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 11.

Phòng tắm cũng là một không gian mà Hoàng My cho con thư giãn. Cô thổ lộ: "Bé con rất thích bơi ở đây, khi lớn lên em sẽ thấy vừa chill vừa ngắm cảnh cũng tuyệt lắm!"

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 12.

Khi lớn một chút, nhóc tỳ sẽ có nguyên căn phòng này. Căn phòng thoáng đãng, trên tường treo bức tranh ngộ nghĩnh được một người quen vẽ tặng bé.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 13.

Một căn phòng khác có ban công với view cũng rất đẹp. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, chỉn chu. Những món đồ decor đều rất tinh tế.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 14.

"Vui nhất là cả gia đình lớn vừa nấu ăn và các bạn nhỏ vừa quây quần quanh đây", Hoàng My cho biết. Khu vực bếp còn có đầy đủ đồ chơi cho bé.

Á hậu Hoàng My chia sẻ cuộc sống tại Áo và mối quan hệ với bố con gái - Ảnh 15.

Nàng hậu dí dỏm rằng giặt đồ cũng phải ngắm cảnh đẹp. Ở đây, chiều chiều cô bế bé Ayla ngắm hoàng hôn trên ban công, mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời.

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