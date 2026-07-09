Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.
Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờSống khỏe - 35 phút trước
GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.
Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngàySống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.
Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân TâmSống khỏe - 6 giờ trước
Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y DượcY tế - 18 giờ trước
GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch nãoSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xươngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.
5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi roBệnh thường gặp
GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.