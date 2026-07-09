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Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Thứ năm, 15:45 09/07/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể - Ảnh 1.4 niềm vui bình dị ở tuổi 65, đôi khi có tiền cũng không mua được

GĐXH - Đến tuổi 65, nhiều người dần hiểu rằng, có những niềm vui không nằm trong ví tiền, cũng không thể tìm thấy ở những thứ đắt giá. Đó là những điều rất bình dị nhưng chỉ khi đi qua gần hết cuộc đời, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể - Ảnh 2.Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên

GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể - Ảnh 3.Sau tuổi 70, có những điều càng ít lại càng hạnh phúc

GĐXH - Bước qua tuổi 70, nhiều người không còn mong có thêm thật nhiều. Họ chỉ mong bớt đi những điều khiến lòng mình nặng nề. Bởi đến cuối cùng, hạnh phúc không phải là có nhiều hơn mà là sống nhẹ nhàng hơn.

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Emagazine Video Podcast Infographic
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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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