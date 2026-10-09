Cha mẹ càng "nghèo" 3 điều này, con khó có tương lai tốt

Thứ sáu, 08:06 09/10/2026 | Nuôi dạy con
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GĐXH - Một số bậc phụ huynh có thể mang theo một số đặc điểm được gọi là "tinh thần nghèo khó", ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của trẻ.

Cần chỉ rõ rằng, "tinh thần nghèo khó" ở đây không chỉ đề cập đến nghèo đói vật chất, mà là một số quan điểm và hành vi có thể không thuận lợi cho sự phát triển và trưởng thành lành mạnh của trẻ.

Dù điều kiện kinh tế gia đình có hạn, nếu cha mẹ có thể xây dựng quan điểm đúng đắn, tạo ra môi trường tích cực và phát triển thói quen tốt, vẫn có thể nuôi dưỡng trẻ trở thành người nội tâm phong phú và tích cực.

Cha mẹ càng "nghèo" 3 điều này, con khó có tương lai tốt - Ảnh 1.

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