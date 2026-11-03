3 câu hỏi khiến cha mẹ lúng túng, nhưng cách trả lời lại ảnh hưởng đến EQ và tư duy của trẻ

Trẻ càng lớn càng tò mò về thế giới xung quanh. Có những câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhưng lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu sắc. Chẳng hạn: "Nhà mình có giàu không mẹ?", "Tại sao mẹ phải đi làm mà không ở nhà chơi với con?" hay "Con sinh ra từ đâu?".

Theo tác giả cuốn sách Làm mẹ không áp lực, trẻ có thể đặt tới 72 câu hỏi mỗi ngày. Không phải câu hỏi nào cha mẹ cũng dễ dàng trả lời. Tuy nhiên, cách người lớn phản hồi có thể ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc và những giá trị sống mà trẻ hình thành sau này.

Dưới đây là 3 câu hỏi thường khiến cha mẹ lúng túng và cách trả lời khéo léo để đồng hành cùng con.

1. "Nhà mình có giàu không mẹ?": Đừng vội trả lời có hoặc không

Trong độ tuổi khoảng 3-8, trẻ bắt đầu nhận ra sự khác biệt về điều kiện vật chất giữa mình và những người xung quanh. Khi thấy bạn có nhiều đồ chơi hơn, quần áo đẹp hơn hoặc thường xuyên được đi du lịch, trẻ có thể thắc mắc liệu gia đình mình có giàu hay không.

Thay vì trả lời ngay "Nhà mình không giàu đâu con" hoặc "Nhà mình giàu mà", cha mẹ hãy thử hỏi ngược lại: "Vì sao con lại nghĩ như vậy?".

Câu trả lời của trẻ sẽ giúp người lớn hiểu điều thực sự khiến con băn khoăn.

Nếu trẻ hỏi vì nhận thấy có những người xung quanh thiếu thốn hơn mình, đây là dịp tốt để cha mẹ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, dạy con biết chia sẻ và trân trọng những gì đang có.

Ngược lại, nếu trẻ cảm thấy buồn vì không được sở hữu những món đồ giống bạn bè, cha mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích sự khác nhau giữa thứ cần thiết và thứ mình mong muốn.

Điều quan trọng không phải là khiến trẻ tin gia đình giàu hay nghèo, mà giúp con hiểu giá trị của tiền bạc và học cách hài lòng với những điều phù hợp với hoàn cảnh.

Nếu trẻ hỏi vì nhận thấy có những người xung quanh thiếu thốn hơn mình, đây là dịp tốt để cha mẹ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, dạy con biết chia sẻ và trân trọng những gì đang có. Ảnh minh họa

2. "Tại sao mẹ đi làm, không ở nhà chơi với con?": Đừng khiến trẻ cảm thấy mình là gánh nặng

Khi nghe con hỏi câu này, nhiều cha mẹ thường trả lời: "Mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua quần áo, đồ chơi và cho con đi học".

Đây là câu trả lời xuất phát từ tình yêu thương nhưng đôi khi lại vô tình khiến trẻ nghĩ rằng mình chính là lý do khiến mẹ phải vất vả.

Thay vì nhấn mạnh chuyện kiếm tiền để nuôi con, cha mẹ nên giúp trẻ hiểu công việc của mình có ý nghĩa như thế nào.

Chẳng hạn, nếu mẹ làm nhân viên siêu thị, có thể kể cho con nghe mỗi ngày mẹ sắp xếp rau củ lên kệ, kiểm tra thực phẩm và giúp khách hàng lựa chọn hàng hóa. Nếu mẹ làm thu ngân, hãy giải thích công việc tính tiền và hỗ trợ mọi người khi mua sắm.

Cha mẹ cũng có thể hỏi: "Nếu sáng nay mẹ không đi làm thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?".

Hãy để trẻ suy nghĩ và tự đưa ra câu trả lời. Qua đó, con sẽ hiểu rằng người lớn đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn để đóng góp cho cuộc sống, thực hiện trách nhiệm và theo đuổi công việc mình yêu thích.

Đặc biệt, cha mẹ nên khẳng định rằng dù phải đi làm, tình yêu dành cho con vẫn luôn nguyên vẹn.

3. "Mẹ ơi, con sinh ra như thế nào?": Hãy nói sự thật phù hợp với độ tuổi

Đây là câu hỏi khiến không ít phụ huynh ngại ngùng. Một số người chọn cách nói đùa rằng "Mẹ nhặt con ở ngoài đường" hoặc "Con được mang đến từ một cửa hàng".

Những câu trả lời này có thể khiến trẻ bật cười nhưng lại không giúp con hiểu đúng về cơ thể và sự ra đời của mình.

Với trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ chỉ cần giải thích ngắn gọn, đơn giản và chính xác, chẳng hạn: "Con lớn lên trong bụng mẹ, rồi mẹ sinh con ra".

Người lớn có thể cho trẻ xem ảnh mẹ khi mang thai, hình ảnh lúc con còn bé để câu chuyện trở nên gần gũi, dễ hình dung hơn.

Khi trẻ lớn hơn 3 tuổi, cha mẹ có thể giải thích chi tiết hơn bằng những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi hoặc các câu chuyện khoa học đơn giản về quá trình hình thành và phát triển của em bé.

Điều cần tránh là né tránh, trách mắng hay khiến trẻ cảm thấy xấu hổ vì sự tò mò tự nhiên của mình.

Cha mẹ đừng bỏ lỡ những câu hỏi của con

Trẻ em không chỉ hỏi để tìm kiếm thông tin mà còn muốn được cha mẹ lắng nghe, chia sẻ và công nhận suy nghĩ của mình.

Vì vậy, thay vì vội vàng đưa ra câu trả lời, người lớn hãy dành thời gian tìm hiểu điều con thực sự muốn biết. Một câu trả lời chân thành, phù hợp với độ tuổi đôi khi có giá trị hơn rất nhiều lời giảng giải dài dòng.

Bởi lẽ, cách cha mẹ trò chuyện với con hôm nay có thể trở thành nền tảng giúp trẻ hình thành tư duy độc lập, lòng biết ơn và khả năng thấu hiểu cuộc sống khi trưởng thành.