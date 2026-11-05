Tầm quan trọng của việc cha mẹ tạo ra khoảng thời gian "chất lượng" với con cái

Trẻ gần gũi với cha mẹ sẽ trở thành người tốt bụng và hòa đồng hơn khi lớn lên

Báo giáo dục và Thời đại đã chỉ ra rằng, nghiên cứu từ Đại học Cambridge cho thấy, những đứa trẻ có mối quan hệ gần gũi và yêu thương với cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ có nhiều khả năng trở nên hòa đồng hơn và hành động tử tế, cũng như đồng cảm với người khác.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những đứa trẻ có mối quan hệ ấm áp và yêu thương với cha mẹ khi được 3 tuổi không chỉ có xu hướng gặp ít vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên mà còn thể hiện xu hướng "thân thiện xã hội" cao hơn.

"Thân thiện xã hội" đề cập đến những hành vi mong muốn về mặt xã hội nhằm mang lại lợi ích cho người khác, chẳng hạn như lòng tốt, sự đồng cảm, sự hữu ích, sự hào phóng và hoạt động tình nguyện.

Những đứa trẻ có mối quan hệ với cha mẹ ban đầu căng thẳng về mặt cảm xúc hoặc bị lạm dụng sẽ ít có khả năng phát triển các thói quen thân thiện xã hội theo thời gian.

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, thời gian trở thành một trong những món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành tặng cho con.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này củng cố cơ sở cho việc phát triển các chính sách có mục tiêu và hỗ trợ cho các gia đình trẻ, trong đó việc thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và con cái có thể không phải lúc nào cũng đơn giản, chẳng hạn cha mẹ đang gặp khó khăn với áp lực tài chính, công việc và không có nhiều thời gian.

Một số biện pháp giúp bạn có thể vừa hoàn thành công việc, vừa thể hiện được tình cảm với con

Theo VOV, mặc dù bạn đang làm việc tại gia hay phải ra ngoài kiếm tiền, thì hãy để trống một khoảng thời gian nhỏ trong thời gian biểu của mình dành cho con.

Đó có thể là một đến hai tiếng sau giờ học, bạn đón con về và cùng chơi đùa ở khu vui chơi. Hoặc không, bạn có thể cùng con chuẩn bị cơm cho gia đình, sau đó giúp con làm bài tập hoặc đọc truyện cho con. Nếu bạn cảm thấy khá mệt sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng, hãy nhờ con tham gia vào một số việc nhà vừa sức như gấp quần áo hay lau nhà, đảm bảo sẽ rất vui mà còn hiệu quả nữa.

TV, điện thoại, máy tính hay các trò chơi điện tử là những thứ khiến bạn vô cùng bị phân tâm. Đây cũng có thể là một trong những lí do bạn chưa thể có được một khoảng thời gian chất lượng nào với con của mình.

Mặc dù bạn đang làm việc tại gia hay phải ra ngoài kiếm tiền, thì hãy để trống một khoảng thời gian nhỏ trong thời gian biểu của mình dành cho con.

Mặc dù việc cùng nhau xem phim hoặc chơi điện tử là một cách thức gắn kết rất tốt, nhưng đừng quá phụ thuộc vào chúng, đặc biệt vào cuối tuần khi bạn hoàn toàn có thể cùng con làm những điều thú vị hơn như thế. Ví dụ như chơi game nhóm (ma sói, trốn tìm, vân vân) hoặc đi picnic, du lịch trong ngày.

Vì sao việc cha mẹ dành thời gian cho trẻ là quan trọng?

Cảm giác được lắng nghe, được quan tâm, được yêu thương và quý trọng là những yếu tố cần thiết để trẻ phát triển lòng tự trọng và sự tự tin không thể lay chuyển. Khi trẻ em trải nghiệm cảm giác được cho đi và nhận được sự tôn trọng, chúng sẽ học cách mong đợi điều tương tự từ những người khác.

Chúng ta có thể thu xếp các buổi hẹn với con sau giờ học, vào cuối tuần, vào buổi tối và thậm chí vào buổi sáng hoặc vào các ngày trong tuần mà cả bố mẹ đều rảnh rỗi. Thời gian có thể thay đổi linh hoạt theo các mùa, lịch trình gia đình và tình hình công việc, nhưng dành thời gian cho con là việc cha mẹ phải ưu tiên hàng đầu.

Đừng lo lắng nếu bạn không thể thu xếp lịch hẹn với con trong một thời điểm bận rộn. Ngay cả 30 phút cũng tạo ra không gian để trẻ cảm thấy đặc biệt khi cha mẹ dành thời gian cho chúng. Việc xen kẽ lịch hẹn hò giữa bố và mẹ và đi kèm với phần thưởng giúp trẻ có thêm động lực, học cách giao tiếp và liên kết mật thiết với cả bố và mẹ.

Những lợi ích khi cha mẹ dành thời gian cho con mỗi ngày

Giúp con phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc: Khi cha mẹ thường xuyên dành thời gian nói chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng con, trẻ sẽ học được khả năng kiểm soát cảm xúc, đồng cảm với người khác và biết cách giao tiếp hiệu quả.

Khi cha mẹ chủ động cùng con tham gia các hoạt động, trẻ sẽ ít phụ thuộc vào thiết bị điện tử và có lối sống lành mạnh hơn.

Những đứa trẻ được cha mẹ dành thời gian thường xuyên hơn, thường thể hiện khả năng giải quyết xung đột tốt hơn, ít gặp các vấn đề về hành vi và biết cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng, việc đồng hành cùng con còn giúp cha mẹ kịp thời phát hiện những khó khăn về mặt cảm xúc mà con đang gặp phải. Từ đó, hỗ trợ con vượt qua thử thách và trưởng thành một cách toàn diện.

Giảm thiểu tác động tiêu cực từ công nghệ: Trong thời đại số, việc trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính đã trở thành vấn đề phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nguyên nhân sâu xa thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm, đồng hành của gia đình, khiến trẻ tìm đến thiết bị điện tử như một hình thức giải trí hoặc bù đắp cảm xúc. Do vậy, khi cha mẹ chủ động cùng con tham gia các hoạt động, trẻ sẽ ít phụ thuộc vào thiết bị điện tử và có lối sống lành mạnh hơn.

Những hoạt động này một phần vừa giúp con giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, phần khác mở cơ hội để cha mẹ hiểu con hơn, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy.

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