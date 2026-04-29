Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài

Thứ tư, 10:50 29/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Khi về già, nhiều bậc cha mẹ thường thích ngồi trò chuyện, chuyện qua chuyện lại rồi câu chuyện lại xoay quanh con cái. Có người khoe con thành đạt, có người kể chuyện riêng tư của con để giãi bày nỗi lòng, cũng có người vô tình đem chuyện gia đình làm đề tài xã giao.

Không phải chuyện gì của con cũng nên đem ra trò chuyện

Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng không phải mọi chuyện của con cái đều cần phải chia sẻ. 

Khi về già, nhiều cha mẹ thích tụ tập cùng bạn bè, hàng xóm để chuyện trò, hỏi han chuyện gia đình. Và dĩ nhiên, đề tài dễ xuất hiện nhất thường là con cái.

Người thì tự hào kể con thành đạt, lương cao, mua nhà, mua xe. Người khác lại tranh thủ than thở chuyện con dâu, con rể, hôn nhân trục trặc hay áp lực nuôi cháu.

Thoạt nhìn, đây chỉ là những câu chuyện đời thường. Nhưng thực tế, càng lớn tuổi, cha mẹ càng cần hiểu một điều: con cái không phải là “đề tài xã giao” để mang ra kể lể hay khoe khoang.

Con cái trưởng thành có cuộc sống, công việc, các mối quan hệ và áp lực riêng. Không phải điều gì cha mẹ biết cũng đồng nghĩa có quyền chia sẻ với người khác.

Có những lời nói tưởng vô hại, nhưng lại vô tình khiến con rơi vào tình huống khó xử, bị soi xét, đồn đoán, thậm chí gặp phiền phức trong công việc và đời sống cá nhân.

Người xưa nói: “Họa từ miệng mà ra”. Với cha mẹ, biết giữ kín một số chuyện của con không phải là lạnh nhạt, mà là sự tỉnh táo và yêu thương đúng cách.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cha mẹ khôn ngoan đừng tiết lộ 3 chuyện này của con cái

1. Đừng tùy tiện kể hết tình trạng hiện tại của con

Công việc của con ra sao, thu nhập bao nhiêu, đang quen ai, đã ly hôn hay chưa, có kế hoạch sinh con không… là những thông tin rất riêng tư.

Nhiều cha mẹ cho rằng: “Chuyện nhà mình nói một chút có sao đâu”.

Nhưng chính sự chủ quan này đôi khi lại tạo ra hệ lụy.

Khi cha mẹ kể quá chi tiết về con, những thông tin ấy có thể bị lan truyền theo nhiều hướng không kiểm soát được. Có người nghe vì tò mò, có người đem ra so sánh, bàn tán, thậm chí lợi dụng.

Nếu con đang thuận lợi, việc bị công khai quá nhiều dễ khiến con bị soi mói, ghen tị hoặc bị người khác tìm đến nhờ vả, vay mượn, nhờ cậy.

Ngược lại, nếu con đang gặp khó khăn về công việc, tài chính hay tình cảm, việc thông tin bị lan ra ngoài có thể khiến con thêm áp lực, mất mặt hoặc bị đánh giá.

Điều con cần từ cha mẹ không phải là “quảng bá cuộc đời mình”, mà là một nơi an toàn để được tôn trọng và bảo vệ.

Cha mẹ càng kín tiếng, con càng nhẹ lòng.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài - Ảnh 2.

Cha mẹ khôn ngoan không nên khoe với người ngoài về những vấn đề riêng tư của con cái. Ảnh minh họa

2. Chuyện mâu thuẫn trong gia đình nhỏ của con, càng không nên kể ra ngoài

Không gia đình nào tránh khỏi va chạm.

Con cái kết hôn rồi sẽ có lúc mâu thuẫn với bạn đời, bất đồng trong cách nuôi dạy con, quản lý tài chính hoặc quan hệ hai bên nội ngoại.

Nhiều cha mẹ thương con, thấy con ấm ức là xót ruột, lập tức đi kể với người khác để tìm sự đồng cảm.

Nhưng vấn đề là: không phải ai nghe cũng thật sự đồng cảm.

Không ít người chỉ xem đó là câu chuyện để bàn tán, phán xét hoặc thêm thắt.

Một mâu thuẫn nhỏ trong nhà có thể nhanh chóng trở thành câu chuyện lan truyền khắp xóm, khiến con cái càng thêm áp lực.

Điều nguy hiểm hơn là khi cha mẹ kể quá nhiều về mâu thuẫn của con, chính con cũng có thể mất niềm tin và cảm giác an toàn khi chia sẻ với cha mẹ.

Con cần cha mẹ làm chỗ dựa, chứ không phải nơi biến vấn đề riêng tư thành “chuyện thiên hạ”.

Nếu con có chuyện, cha mẹ nên lắng nghe, góp ý khi cần, giữ thái độ trung lập và tôn trọng cách con tự giải quyết.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

3. Con thành công cũng đừng khoe quá mức

Con cái giỏi giang, thành đạt là niềm vui rất lớn của cha mẹ. Nhưng niềm vui ấy không nhất thiết phải biến thành thói quen khoe khoang.

Không ít cha mẹ đi đâu cũng nhắc: con mình làm chức lớn, kiếm nhiều tiền, mua thêm bất động sản, quen biết rộng… Nghe có vẻ chỉ là tự hào, nhưng thực tế dễ kéo theo nhiều hệ lụy.

Khi người khác biết con bạn có điều kiện hoặc vị trí tốt, các mối quan hệ nhờ vả, vay mượn, xin việc, xin giới thiệu… cũng bắt đầu xuất hiện. Con rơi vào thế khó xử: giúp cũng mệt, từ chối cũng ngại.

Chưa kể, việc cha mẹ vô tình công khai tài chính hay vị trí xã hội của con còn có thể khiến con gặp rủi ro về an toàn thông tin và đời sống cá nhân.

Người trưởng thành thường không thích bị người khác biết quá nhiều về mình, kể cả qua lời cha mẹ.

Niềm tự hào lớn nhất không nằm ở việc nói cho cả thế giới biết con giỏi thế nào, mà là thấy con sống bình an, vững vàng.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Cha mẹ thương con, đôi khi là biết im lặng đúng lúc

Nhiều người nghĩ yêu thương là quan tâm thật nhiều, hỏi han thật kỹ và chia sẻ mọi điều về con. Nhưng khi con trưởng thành, một dạng yêu thương khác còn quan trọng hơn: tôn trọng ranh giới.

Giữ kín chuyện của con không phải xa cách, mà là bảo vệ. Ít nói đi một chút, kín đáo hơn một chút, thận trọng hơn một chút… đôi khi lại chính là món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con cái khi chúng đã trưởng thành.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ bảo vệ con bằng cách nắm tay thật chặt.

Khi con lớn lên, sự bảo vệ đôi khi đơn giản là biết giữ kín những điều không nên nói.

Ba chuyện cha mẹ nên hạn chế chia sẻ với người ngoài gồm:

Tình trạng công việc, tài chính, đời sống riêng của con Mâu thuẫn hôn nhân, chuyện nội bộ gia đình nhỏ của con Thành công, tiền bạc và địa vị của con để tránh khoe khoang quá mức

Yêu con không chỉ là lo cho con đủ đầy, mà còn là không vô tình mang rắc rối đến cho con bằng những lời nói thiếu chừng mực.

Đôi khi, sự tinh tế của cha mẹ bắt đầu từ việc biết nên nói gì và nên giữ lại điều gì.

Bí mật phía sau của những người đàn ông luôn 'đặt vợ lên đầu'

Bí mật phía sau của những người đàn ông luôn 'đặt vợ lên đầu'

Tại sao con dâu, con rể luôn tìm cớ tránh né về thăm nhà? 3 sự thật khiến bạn phải giật mình

Tại sao con dâu, con rể luôn tìm cớ tránh né về thăm nhà? 3 sự thật khiến bạn phải giật mình

Sau tuổi 80 mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn: Chỉ cần có 1 cũng đủ để ăn mừng

Sau tuổi 80 mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn: Chỉ cần có 1 cũng đủ để ăn mừng

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với 20 tỷ, chuyên gia chứng khoán quay lại làm thuê kiếm sống sau 2 năm

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với 20 tỷ, chuyên gia chứng khoán quay lại làm thuê kiếm sống sau 2 năm

Tuổi già muốn an yên: Đừng chỉ trông chờ con cái, hãy chuẩn bị 3 điều này

Tuổi già muốn an yên: Đừng chỉ trông chờ con cái, hãy chuẩn bị 3 điều này

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

