Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái với người ngoài

Không phải chuyện gì của con cũng nên đem ra trò chuyện

Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng không phải mọi chuyện của con cái đều cần phải chia sẻ.

Khi về già, nhiều cha mẹ thích tụ tập cùng bạn bè, hàng xóm để chuyện trò, hỏi han chuyện gia đình. Và dĩ nhiên, đề tài dễ xuất hiện nhất thường là con cái.

Người thì tự hào kể con thành đạt, lương cao, mua nhà, mua xe. Người khác lại tranh thủ than thở chuyện con dâu, con rể, hôn nhân trục trặc hay áp lực nuôi cháu.

Thoạt nhìn, đây chỉ là những câu chuyện đời thường. Nhưng thực tế, càng lớn tuổi, cha mẹ càng cần hiểu một điều: con cái không phải là “đề tài xã giao” để mang ra kể lể hay khoe khoang.

Con cái trưởng thành có cuộc sống, công việc, các mối quan hệ và áp lực riêng. Không phải điều gì cha mẹ biết cũng đồng nghĩa có quyền chia sẻ với người khác.

Có những lời nói tưởng vô hại, nhưng lại vô tình khiến con rơi vào tình huống khó xử, bị soi xét, đồn đoán, thậm chí gặp phiền phức trong công việc và đời sống cá nhân.

Người xưa nói: “Họa từ miệng mà ra”. Với cha mẹ, biết giữ kín một số chuyện của con không phải là lạnh nhạt, mà là sự tỉnh táo và yêu thương đúng cách.

Cha mẹ khôn ngoan đừng tiết lộ 3 chuyện này của con cái

1. Đừng tùy tiện kể hết tình trạng hiện tại của con

Công việc của con ra sao, thu nhập bao nhiêu, đang quen ai, đã ly hôn hay chưa, có kế hoạch sinh con không… là những thông tin rất riêng tư.

Nhiều cha mẹ cho rằng: “Chuyện nhà mình nói một chút có sao đâu”.

Nhưng chính sự chủ quan này đôi khi lại tạo ra hệ lụy.

Khi cha mẹ kể quá chi tiết về con, những thông tin ấy có thể bị lan truyền theo nhiều hướng không kiểm soát được. Có người nghe vì tò mò, có người đem ra so sánh, bàn tán, thậm chí lợi dụng.

Nếu con đang thuận lợi, việc bị công khai quá nhiều dễ khiến con bị soi mói, ghen tị hoặc bị người khác tìm đến nhờ vả, vay mượn, nhờ cậy.

Ngược lại, nếu con đang gặp khó khăn về công việc, tài chính hay tình cảm, việc thông tin bị lan ra ngoài có thể khiến con thêm áp lực, mất mặt hoặc bị đánh giá.

Điều con cần từ cha mẹ không phải là “quảng bá cuộc đời mình”, mà là một nơi an toàn để được tôn trọng và bảo vệ.

Cha mẹ càng kín tiếng, con càng nhẹ lòng.

2. Chuyện mâu thuẫn trong gia đình nhỏ của con, càng không nên kể ra ngoài

Không gia đình nào tránh khỏi va chạm.

Con cái kết hôn rồi sẽ có lúc mâu thuẫn với bạn đời, bất đồng trong cách nuôi dạy con, quản lý tài chính hoặc quan hệ hai bên nội ngoại.

Nhiều cha mẹ thương con, thấy con ấm ức là xót ruột, lập tức đi kể với người khác để tìm sự đồng cảm.

Nhưng vấn đề là: không phải ai nghe cũng thật sự đồng cảm.

Không ít người chỉ xem đó là câu chuyện để bàn tán, phán xét hoặc thêm thắt.

Một mâu thuẫn nhỏ trong nhà có thể nhanh chóng trở thành câu chuyện lan truyền khắp xóm, khiến con cái càng thêm áp lực.

Điều nguy hiểm hơn là khi cha mẹ kể quá nhiều về mâu thuẫn của con, chính con cũng có thể mất niềm tin và cảm giác an toàn khi chia sẻ với cha mẹ.

Con cần cha mẹ làm chỗ dựa, chứ không phải nơi biến vấn đề riêng tư thành “chuyện thiên hạ”.

Nếu con có chuyện, cha mẹ nên lắng nghe, góp ý khi cần, giữ thái độ trung lập và tôn trọng cách con tự giải quyết.

3. Con thành công cũng đừng khoe quá mức

Con cái giỏi giang, thành đạt là niềm vui rất lớn của cha mẹ. Nhưng niềm vui ấy không nhất thiết phải biến thành thói quen khoe khoang.

Không ít cha mẹ đi đâu cũng nhắc: con mình làm chức lớn, kiếm nhiều tiền, mua thêm bất động sản, quen biết rộng… Nghe có vẻ chỉ là tự hào, nhưng thực tế dễ kéo theo nhiều hệ lụy.

Khi người khác biết con bạn có điều kiện hoặc vị trí tốt, các mối quan hệ nhờ vả, vay mượn, xin việc, xin giới thiệu… cũng bắt đầu xuất hiện. Con rơi vào thế khó xử: giúp cũng mệt, từ chối cũng ngại.

Chưa kể, việc cha mẹ vô tình công khai tài chính hay vị trí xã hội của con còn có thể khiến con gặp rủi ro về an toàn thông tin và đời sống cá nhân.

Người trưởng thành thường không thích bị người khác biết quá nhiều về mình, kể cả qua lời cha mẹ.

Niềm tự hào lớn nhất không nằm ở việc nói cho cả thế giới biết con giỏi thế nào, mà là thấy con sống bình an, vững vàng.

Cha mẹ thương con, đôi khi là biết im lặng đúng lúc

Nhiều người nghĩ yêu thương là quan tâm thật nhiều, hỏi han thật kỹ và chia sẻ mọi điều về con. Nhưng khi con trưởng thành, một dạng yêu thương khác còn quan trọng hơn: tôn trọng ranh giới.

Giữ kín chuyện của con không phải xa cách, mà là bảo vệ. Ít nói đi một chút, kín đáo hơn một chút, thận trọng hơn một chút… đôi khi lại chính là món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con cái khi chúng đã trưởng thành.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ bảo vệ con bằng cách nắm tay thật chặt.

Khi con lớn lên, sự bảo vệ đôi khi đơn giản là biết giữ kín những điều không nên nói.

Ba chuyện cha mẹ nên hạn chế chia sẻ với người ngoài gồm:

Tình trạng công việc, tài chính, đời sống riêng của con Mâu thuẫn hôn nhân, chuyện nội bộ gia đình nhỏ của con Thành công, tiền bạc và địa vị của con để tránh khoe khoang quá mức

Yêu con không chỉ là lo cho con đủ đầy, mà còn là không vô tình mang rắc rối đến cho con bằng những lời nói thiếu chừng mực.

Đôi khi, sự tinh tế của cha mẹ bắt đầu từ việc biết nên nói gì và nên giữ lại điều gì.

