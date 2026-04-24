Về già, đừng chỉ để lại tiền cho con cháu: 4 điều này mới thực sự giúp gia đình đại phúc

Thứ sáu, 07:00 24/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Hóa ra, thứ giúp một gia đình hưng thịnh trường tồn không phải là con số trong sổ tiết kiệm, mà là 4 điều này.

Nhiều người dành cả đời tích cóp, về già mong để lại thật nhiều tiền bạc cho con cháu, coi đó là tình yêu lớn nhất. Thế nhưng, thực tế cay đắng cho thấy: Tiền chưa kịp ấm chỗ, anh em đã kéo nhau ra tòa, tình thâm rạn nứt. Tài sản không vơi đi nhưng "phúc khí" đã tán tận.

Điều giữ một gia đình bền vững qua nhiều thế hệ không nằm ở của cải hữu hình, mà ở những giá trị vô hình sâu xa hơn.

Thứ giúp một gia tộc hưng thịnh trường tồn không phải là con số trong sổ tiết kiệm, mà là những giá trị vô hình: Phẩm hạnh, Bản lĩnh, Kiến thức và một trái tim tích đức. Ảnh minh họa

Về già, 4 điều này là phúc khí cần để lại cho con cháu

Tiền bạc không phải là tất cả: Khi “di sản” trở thành mầm mống chia rẽ

Càng lớn tuổi, con người càng nhận ra một điều giản dị: điều cha mẹ mong mỏi nhất không phải là con cháu giàu sang, mà là gia đình bình an, hòa thuận, mỗi người có thể tự lo cho cuộc sống của mình.

Thế nhưng không ít người lại chọn cách tích lũy thật nhiều tiền rồi để lại cho con cháu, tin rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Thực tế, không ít gia đình đã rơi vào cảnh anh em tranh chấp, kiện tụng vì tài sản. Tiền vẫn còn đó, nhưng tình thân thì rạn vỡ, bữa cơm đoàn viên cũng không còn trọn vẹn.

Nhìn lại, điều giúp một gia đình bền lâu không phải là số tiền để lại, mà là những giá trị vô hình mà thế hệ trước truyền lại.

Nhân cách: “Nóc nhà” của một gia đình

Trong một gia đình, người lớn tuổi chính là “nóc nhà” – giới hạn cao nhất mà con cháu có thể nhìn lên.

Một người sống lương thiện, tử tế, không cần dạy dỗ nhiều, chính cách họ sống mỗi ngày đã là bài học sâu sắc cho con cháu. Ngược lại, nếu người lớn luôn tính toán, vụ lợi, thì thế hệ sau cũng dễ bị ảnh hưởng, hình thành những thói quen không tốt.

Người xưa có câu “đức xứng với tài”. Trong gia đình, có thể hiểu là “đức xứng với của”. Đức hạnh giống như chiếc bình, còn tiền tài, phúc khí là nước. Bình nhỏ mà nước nhiều thì sớm muộn cũng tràn, thậm chí gây hệ lụy.

Có những gia đình bỗng chốc giàu lên rồi nhanh chóng suy tàn, phần lớn là vì “có phúc mà không có đức”. Ngược lại, những gia đình coi trọng đạo đức, dù không quá giàu có, lại dễ duy trì sự ổn định lâu dài.

Điều người lớn tuổi nên quan tâm không phải là để lại bao nhiêu tiền, mà là khi nhắc đến mình, người khác có mỉm cười hay không. Danh tiếng, uy tín và cách sống tử tế chính là “tài sản mềm” quý giá nhất.

Khả năng tự lập: “Cái cần câu” quan trọng hơn “con cá”

Bên cạnh nhân cách, điều quan trọng không kém là khả năng tự nuôi sống bản thân.

Ngày xưa, tài sản thiết thực nhất là mảnh đất canh tác – chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu ăn. Ngày nay, dù bối cảnh đã thay đổi, ý nghĩa đó vẫn còn nguyên giá trị: hãy để lại cho con cháu một con đường mưu sinh.

Đó có thể là một nghề nghiệp vững vàng, một kỹ năng hữu ích, hay đơn giản là thói quen chăm chỉ và tinh thần không ỷ lại. Khi có khả năng tự lập, con cháu dù gặp khó khăn vẫn có thể đứng vững.

Ngược lại, nếu từ nhỏ đã quen với suy nghĩ “có sẵn để hưởng”, không hiểu giá trị của lao động, thì khi biến cố xảy ra, họ dễ rơi vào khủng hoảng.

Vì vậy, thay vì để lại một khối tài sản khiến con cháu dễ phụ thuộc, hãy để lại nền tảng để họ có thể tự bước đi.

Tư duy và nhận thức: Hành trang theo suốt cuộc đời

Tiền bạc có thể mất đi, nhà cửa có thể đổi chủ, nhưng những gì nằm trong đầu mới là thứ theo con người suốt đời.

Nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng con cái thành công nên tập trung vào việc học hành, bằng cấp. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Kiến thức chỉ là cánh cửa, còn cách suy nghĩ mới quyết định con đường đi xa đến đâu.

Những lời dặn dò giản dị như: không vì tranh hơn thua mà gây chuyện, không dùng sự thông minh để tính toán người khác, không đánh đổi nguyên tắc vì lợi ích trước mắt… lại có sức ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều.

Những bài học từ trải nghiệm, từ sai lầm của người đi trước, nếu được truyền lại chân thành, sẽ giúp thế hệ sau tránh được nhiều vấp ngã không đáng có.

Một gia đình biết học hỏi, biết thay đổi tư duy theo thời đại sẽ khó rơi vào cảnh tụt hậu. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào quá khứ mà không chịu phát triển, thì dù từng giàu có cũng dễ suy yếu.

Tích đức: Nguồn “phúc khí” bền vững

Phúc khí không phải là thứ có thể “để lại một lần”, mà là dòng chảy được tích lũy theo thời gian.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần để lại tiền bạc là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng thực ra, điều có giá trị lâu dài hơn chính là cách họ sống mỗi ngày: sẵn sàng giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc, biết nhường nhịn, không bị lòng tham chi phối.

Mỗi việc tốt, mỗi hành động tử tế, mỗi sự nỗ lực chân thành đều góp phần tạo nên nền tảng cho thế hệ sau. Những giá trị này không bị mất đi như tiền bạc, mà sẽ âm thầm tồn tại trong cách sống, trong danh tiếng của cả gia đình.

Tiền bạc có thể để lại, nhưng không nên chỉ để lại tiền bạc. Di sản có thể chia, nhưng đừng để ký ức của con cháu chỉ dừng lại ở việc phân chia tài sản.

Trước khi rời đi, nếu người lớn tuổi có thể để lại cho con cháu một nhân cách vững vàng, một tinh thần tự lập, một tư duy sáng suốt và một tấm lòng hướng thiện, thì dù sổ tiết kiệm không quá lớn, “gia sản” ấy vẫn vô cùng giàu có.

Bởi suy cho cùng, thứ giúp một gia đình bền vững qua năm tháng không phải là của cải, mà là phúc khí được vun đắp từ chính cách sống của mỗi thế hệ.

Mẹ trao 2 căn nhà cho con ruột, để lại cho con nuôi 1 thùng táo: Sự thật phía sau khiến tất cả lặng ngườiMẹ trao 2 căn nhà cho con ruột, để lại cho con nuôi 1 thùng táo: Sự thật phía sau khiến tất cả lặng người

GĐXH - Suốt gần một năm nằm viện chống chọi với bệnh tật, bà được chính người con nuôi chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Về già tôi mới hiểu: Chỗ dựa thật sự không phải vợ chồng hay con cái, mà là 2 điều nàyVề già tôi mới hiểu: Chỗ dựa thật sự không phải vợ chồng hay con cái, mà là 2 điều này

GĐXH - Một biến cố bất ngờ có thể làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tình thân và chỗ dựa trong cuộc đời. Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều người vẫn tin rằng vợ chồng và con cái là nơi nương tựa vững chắc nhất. Nhưng có những trải nghiệm đủ sâu sắc để khiến ta nhận ra: điều đó không hoàn toàn đúng.

Về già, để gia đình êm ấm, đừng bao giờ nói với con 4 điều nàyVề già, để gia đình êm ấm, đừng bao giờ nói với con 4 điều này

GĐXH - Để có một tuổi già an yên, gia đình luôn êm ấm, có 4 điều – dù thế nào – cũng không nên nói ra.

Tin liên quan

10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Muốn con có một đời an yên, cha mẹ nhất định phải dạy con 5 điều này

Muốn con có một đời an yên, cha mẹ nhất định phải dạy con 5 điều này

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Chuyện vợ chồng - 59 phút trước

GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.

Nhiều người không biết: 6 việc làm buổi tối quyết định tâm trạng ngày hôm sau

Nhiều người không biết: 6 việc làm buổi tối quyết định tâm trạng ngày hôm sau

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Không phải buổi sáng, chính những thói quen trước khi ngủ mới là thứ âm thầm ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lượng của bạn.

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện của anh Giang và người đồng nghiệp cũ tưởng chừng chỉ xoay quanh tiền bạc, nhưng khi đi đến tận cùng, điều còn lại lại là bài học sâu sắc về tình người.

Top con giáp đa tình bẩm sinh: Trái tim rung động không cần lý do

Top con giáp đa tình bẩm sinh: Trái tim rung động không cần lý do

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật với sự rung động nhanh, yêu nhanh và… thay đổi cũng nhanh. Dưới đây là những con giáp thường được "gắn mác" đa tình nhất.

Sau tuổi 30 mới hiểu: 7 điều càng biết sớm, cuộc sống càng hạnh phúc

Sau tuổi 30 mới hiểu: 7 điều càng biết sớm, cuộc sống càng hạnh phúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Tuổi 30 không phải là điểm kết thúc của tuổi trẻ, mà là cột mốc mở ra một giai đoạn sống sâu sắc và thực tế hơn.

Sau tuổi 70, cha mẹ không cần nhiều, chỉ sợ con cái làm 3 điều này

Sau tuổi 70, cha mẹ không cần nhiều, chỉ sợ con cái làm 3 điều này

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cha mẹ cần sự tôn trọng và lắng nghe hơn là sự kiểm soát. Một số hành động quen thuộc có thể khiến họ không thoải mái.

10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ hãy dành thời gian để tâm tình với con 10 điều dưới đây – những trí tuệ giúp con không chỉ thành công mà còn tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng càng tiếp xúc lâu, bạn sẽ nhận ra họ là những người rất biết cách nhìn và xử lý mọi chuyện.

Trước và sau hôn nhân: Những cung hoàng đạo thay đổi đến khó tin

Trước và sau hôn nhân: Những cung hoàng đạo thay đổi đến khó tin

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, bước ngoặt này còn khiến họ trở nên dịu dàng, nữ tính và biết quan tâm đến gia đình hơn bao giờ hết.

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng phải chung giường mới là biểu hiện của hạnh phúc. Thế nhưng, có những cặp đôi lại chọn cách ngủ riêng suốt nhiều năm, không phải vì tình cảm rạn nứt, mà để giữ gìn sức khỏe và sự gắn kết lâu dài.

Xem nhiều

Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ

Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ

Gia đình

GĐXH - Việc một người cha di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc thay vì các con ruột đã khiến dư luận dậy sóng.

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Chuyện vợ chồng
Hết ở viện dưỡng lão rồi thuê giúp việc, cụ ông mới nhận ra tuổi già bình yên nhất là ở nơi này

Hết ở viện dưỡng lão rồi thuê giúp việc, cụ ông mới nhận ra tuổi già bình yên nhất là ở nơi này

Gia đình
Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Nuôi dạy con
Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

