Tại sao con dâu, con rể luôn tìm cớ tránh né về thăm nhà? 3 sự thật khiến bạn phải giật mình

Trong quan niệm của người phương Đông, gia hòa thì vạn sự mới hưng. Mâu thuẫn máu mủ ruột rà dù lớn đến đâu cũng dễ dàng hóa giải, nhưng với con dâu và con rể - những người "khác máu tanh lòng" – mối quan hệ lại phức tạp hơn nhiều. Nếu một ngày bạn nhận ra con dâu hay con rể luôn tìm cớ tránh né việc về thăm nhà, đó không đơn thuần là vì họ bận, mà là dấu hiệu báo động của 3 vấn đề gia đình nghiêm trọng sau đây.

1. Cha mẹ thiếu "ý thức về ranh giới"

Nhiều bậc cha mẹ luôn coi con cái dù lớn thế nào vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc. Họ can thiệp quá sâu vào mọi việc: từ ăn uống, mặc đồ đến việc quản lý tài chính hay giáo dục cháu chắt. Thậm chí, có người còn ép con dâu, con rể phải thay đổi những thói quen cá nhân theo ý mình.

Dưới góc độ tâm lý học, đây chính là sự xâm phạm ranh giới. Sự "tốt bụng" quá mức này vô tình tạo ra sự ngột ngạt, khiến người trẻ cảm thấy không được tôn trọng và mất đi quyền tự do trong chính tổ ấm của mình.

Những người cha mẹ thông minh là những người biết "buông tay" đúng lúc, để con cái có không gian sống độc lập. Chỉ khi có khoảng cách phù hợp, mối quan hệ mới có thể phát triển lành mạnh.

2. Cha mẹ không coi con dâu, con rể là người nhà

Dù trên danh nghĩa là một gia đình, nhưng nhiều cha mẹ vẫn giữ "tâm lý bài trừ".

Phía nhà nội: Luôn bênh vực con trai chằm chằm, hễ có chuyện gì xảy ra là đổ lỗi lên đầu con dâu, áp đặt tư tưởng phong kiến "xuất giá tòng phu", bắt con dâu phải hy sinh mọi thứ.

Phía nhà ngoại: Có những cha mẹ lại quá lo con gái bị thiệt, đứng trước mặt con rể mà dạy con gái "cách trị chồng", "cách đối phó mẹ chồng"...

Chính sự phân biệt "trong - ngoài" này khiến con dâu, con rể cảm thấy mình mãi là kẻ lạ, không được tiếp nhận. Khi lòng tin và cảm giác thuộc về không được thiết lập, họ sẽ chọn cách giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương tinh thần.

3. Khoảng cách thế hệ quá lớn và thiếu sự giao tiếp

Đôi khi, không có mâu thuẫn hay sự bài trừ, nhưng con dâu, con rể vẫn ngại về thăm nhà đơn giản vì... không biết nói gì. Cha mẹ không tham gia vào quá trình trưởng thành của con dâu/rể, dẫn đến sự khác biệt lớn về thế giới quan và lối sống.

Trong tâm lý học có khái niệm "hấp dẫn tương đồng" – chúng ta có xu hướng gần gũi với những người có chung sở thích, quan điểm. Hình ảnh những chàng rể về nhà ngoại chỉ biết ra đồng ngắm bò, hay nàng dâu ngồi im lặng bên mâm cơm nhà chồng không phải là hiếm. Để xóa bỏ rào cản này, sự giao tiếp chủ động là chìa khóa.

Nếu hai thế hệ không chịu mở lòng, không chịu lắng nghe để thấu hiểu lẫn nhau, sự xa cách là điều tất yếu.

Tôn trọng là nền tảng của yêu thương

Suy cho cùng, con dâu và con rể là những người cùng con cái chúng ta vun đắp nên một gia đình mới. Là bậc tiền bối, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là:

Trao cho con không gian tự do: Tôn trọng lối sống và cách vận hành gia đình riêng của chúng.

Xóa bỏ định kiến: Đừng yêu cầu họ phải thay đổi vì mình, hãy học cách chấp nhận sự khác biệt.

Lắng nghe nhiều hơn: Để thấu hiểu thay vì phán xét.

Một gia đình thực sự hạnh phúc không nằm ở chỗ con cái phải về thăm hằng ngày theo nghĩa vụ, mà là ở chỗ chúng luôn khao khát được trở về vì nơi đó có sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương vô điều kiện.

