Nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với 20 tỷ, chuyên gia chứng khoán quay lại làm thuê kiếm sống sau 2 năm

Thứ hai, 12:26 27/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Có trong tay 20 tỷ đống, đã trả hết nợ nhà và con cái sắp trưởng thành, ông cứ ngỡ mình đã chạm tay vào "thiên đường nghỉ hưu".

Có trong tay 1,2 tỷ Yên (khoảng 20 tỷ VNĐ), đã trả hết nợ nhà và con cái sắp trưởng thành, ông Yamamoto cứ ngỡ mình đã chạm tay vào "thiên đường nghỉ hưu". Thế nhưng, chỉ sau 2 năm, vị cựu chuyên gia chứng khoán này đã phải nếm trái đắng, đối mặt với cảnh trắng tay và buộc phải quay lại thị trường lao động để làm thuê kiếm sống. 

Câu chuyện là lời cảnh báo đắt giá về sự tự mãn trong quản lý tài chính hậu nghỉ hưu.

Bi kịch "vỡ trận" của chuyên gia chứng khoán nghỉ hưu sớm

Kịch bản hoàn hảo trên giấy tờ

Ông Yamamoto (tên nhân vật đã được thay đổi) nghỉ hưu ở tuổi 56 sau nhiều năm làm việc tại một công ty chứng khoán danh tiếng. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng, ông tự tin lập ra một kế hoạch nghỉ hưu "không kẽ hở":

Tài sản tích lũy: 1,2 tỷ Yên.

Chi phí sinh hoạt: Kiểm soát ở mức 250.000 Yên/tháng (khoảng 40 triệu VNĐ).

Mục tiêu: Chỉ cần tỷ suất lợi nhuận từ cổ tức đạt 3%/năm là đủ để sống an nhàn cả đời mà không cần động vào tiền gốc.

Bước ngoặt chết người: Khi chuyên gia trở thành "con thiêu thân"

Sau 2 năm, biến động thị trường toàn cầu khiến các khoản đầu tư an toàn của ông giảm sút, cổ tức không còn đều đặn như trước. Thay vì điều chỉnh mức chi tiêu hoặc kiên nhẫn chờ đợi, tâm lý lo sợ "tài sản không tăng trưởng" đã thúc đẩy ông đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình.

Cậy nhờ vào cái mác "chuyên gia", ông Yamamoto đã rời bỏ chiến lược bảo thủ để dồn tiền vào cổ phiếu riêng lẻ và thị trường mới nổi. Tuy nhiên những danh mục này có độ rủi ro cao.

Tiếp đó, ông sử dụng đòn bẩy tài chính. Với hy vọng gỡ gạc nhanh chóng, ông đã lạm dụng các công cụ phái sinh rủi ro cao.

Khi thị trường biến động ngược chiều, tài sản của ông bốc hơi nhanh chóng. Thay vì cắt lỗ, ông lại tiếp tục "trung bình giá xuống" (thuê thêm tiền để đổ vào các khoản lỗ), khiến cái hố tài chính càng lúc càng sâu.

Khi thực tế đánh bại lòng tự trọng

Đến khi tỉnh ngộ, tổng tài sản của ông đã sụt giảm nghiêm trọng đến mức không đủ lo cho các con học đại học. Từ một người có cuộc sống thượng lưu, vợ chồng ông phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm mọi chi tiêu tối thiểu. 

Cay đắng hơn, ở tuổi gần 60, ông Yamamoto buộc phải đi tìm các công việc tư vấn hoặc bán thời gian để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Bài học rút ra: Đừng để kiến thức biến thành sự tự phụ

Các chuyên gia tài chính nhận định, trường hợp của ông Yamamoto là bài học điển hình cho việc coi thường rủi ro thị trường hậu nghỉ hưu:

Mù quáng vào kinh nghiệm quá khứ: Làm việc trong ngành tài chính không có nghĩa là bạn có thể điều khiển được thị trường. Sự tự tin thái quá biến thành "điểm mù" trong các quyết định sinh tử.

Sai lầm khi dùng đòn bẩy ở tuổi xế chiều: Ở tuổi nghỉ hưu, nguyên tắc tối thượng là "bảo toàn vốn". Việc sử dụng đòn bẩy để gỡ lỗ là hành vi tự sát về mặt tài chính.

Thiếu kế hoạch dự phòng: Một kế hoạch nghỉ hưu chuẩn không chỉ là những con số dương, mà phải bao gồm cả kịch bản cho những năm thị trường sụt giảm mạnh (Sequence of Returns Risk).

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

