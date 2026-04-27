Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau tuổi 80 mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn: Chỉ cần có 1 cũng đủ để ăn mừng

Thứ hai, 19:00 27/04/2026 | Gia đình

GĐXH - Nếu chạm ngưỡng tuổi 80 mà bạn vẫn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, đừng coi đó là lẽ thường tình. Đó là sự ưu ái của số phận, là thành quả của một đời tu dưỡng mà bạn nên thầm tự hào.

Bạn đã bao giờ tự hỏi, cuộc đời này đến năm 80 tuổi sẽ còn lại những gì? Khi những giấc mơ sục sôi và nỗi lo toan của tuổi trẻ dần lùi xa như thủy triều, thứ còn lại mới thực sự thuộc về chính mình. 

Nếu chạm ngưỡng tuổi 80 mà bạn vẫn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, đừng coi đó là lẽ thường tình. Đó là sự ưu ái của số phận, là thành quả của một đời tu dưỡng mà bạn nên thầm tự hào.

Sau 80 tuổi mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


4 đặc điểm đủ để ăn mừng sau 80 tuổi

1. Vẫn có thể ngủ một giấc an lành

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng với người già, một giấc ngủ ngon là một điều xa xỉ. Nhiều người ở tuổi này thường bị hành hạ bởi bệnh tật hoặc những lo âu vụn vặt khiến đêm dài trăn trở.

Nếu bạn 80 tuổi mà vẫn "đặt lưng là ngủ", dẫu có thức giấc giữa đêm vẫn dễ dàng ngủ lại, điều đó chứng tỏ thân thể bạn ít bệnh tật và nội tâm không vướng bận ưu phiền. 

Một cơ thể không đau nhức và một tâm trí bình thản chính là phúc khí lớn nhất của đời người.

2. Không oán, không hận, biết tự trào 

Sống đến tuổi này, ai mà chẳng có những hối tiếc hay những vết thương lòng. Nhưng nếu bạn vẫn có thể dùng sự hài hước để nhìn nhận những trắc trở, có thể mỉm cười nói rằng: "Chuyện qua rồi, chấp nhặt làm gì nữa", thì bạn thực sự rất bản lĩnh.

Đây không phải là khờ dại, mà là sự thấu thị. Khi lòng không còn chứa chấp hận thù, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 

Biết buông bỏ để sống thanh thản chính là cảnh giới cao nhất của trí tuệ.

Sau 80 tuổi mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Sẵn lòng đón nhận những quan niệm mới của thế hệ trẻ

Sai lầm thường thấy của người già là khép mình trong quá khứ và khước từ sự thay đổi của thời đại. Nhưng nếu bạn vẫn hào hứng thử dùng điện thoại thông minh, tập tành dùng mạng xã hội hay tò mò về những trào lưu của con cháu, bạn sẽ không bao giờ bị "cô lập".

Việc sẵn sàng học hỏi cái mới giúp bạn có tiếng nói chung với thế hệ trẻ, khiến tinh thần luôn tươi mới. 

Một người già vẫn giữ được khao khát khám phá thế giới chính là người có sức hút và đầy sức sống nhất.

4. Có một vài tri kỷ để sẻ chia

Càng về già, vòng bạn bè càng thu hẹp lại. Nếu ở tuổi 80, bạn vẫn có một người bạn già để cùng hàn huyên, không ngại nghe bạn cằn nhằn hay cùng nhau chia sẻ những niềm vui vụn vặt, đó chính là món quà vô giá.

Sự cô đơn là "kẻ thù" lớn nhất của tuổi già. Có một người thấu hiểu, một "đối tác trò chuyện" tâm giao sẽ giúp bạn chữa lành mọi vết thương tinh thần và làm cho những năm tháng xế chiều trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau 80 tuổi mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

80 tuổi vẫn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là vinh quang của một đời người

Cuộc đời ai cũng có lúc gập ghềnh, phải "nuốt cay đắng vào trong" để bước tiếp. Nhưng hãy tin rằng, nếu bạn chạm đến tuổi 80 mà vẫn ngủ ngon, biết tùy duyên, lạc quan với thế giới mới và có bạn hiền bên cạnh – dù chỉ đạt được một điều – đó đã là vinh quang cho sự kiên trì của bạn suốt một đời.

Tuổi 80 không chỉ là con số, đó là một kho tàng của những trải nghiệm và phúc lành. Bạn thấy mình đang sở hữu đặc điểm nào trong số này chưa?

Sau 80 tuổi mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn - Ảnh 4.

GĐXH - Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất.

Sau 80 tuổi mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn - Ảnh 5.

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gia đình - 3 giờ trước

Gia đình - 5 giờ trước

Gia đình - 7 giờ trước

Gia đình - 9 giờ trước

Gia đình - 9 giờ trước

Gia đình - 11 giờ trước

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Gia đình - 1 ngày trước

Gia đình - 1 ngày trước

Xem nhiều

Gia đình

Gia đình
Nuôi dạy con
Gia đình
Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top